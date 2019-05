Uzay yürüyüşündeki astronot Dünya'yı işte böyle görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotu Randy Bresnik, geçtiğimiz aylarda çıktığı bir uzay yürüyüşü sırasında GoPro kamerasını kullanarak Dünya'nın muhteşem görüntülerini yakaladı. 50 yaşındaki astronot, görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Sometimes on a #spacewalk, you just have to take a moment to enjoy the beauty of our planet Earth. pic.twitter.com/liTnCB60c9