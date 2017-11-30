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Uzay yürüyüşündeki astronot Dünya'yı işte böyle görüntüledi

NASA'lı astronot Randy Bresnik, çıktığı bir uzay yürüyüşü sırasında Yeryüzü'nün muhteşem görüntülerini yakaladı. İşte GoPro kamerasıyla çekilmiş o inanılmaz görüntüler:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,7b
1
25
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotu Randy Bresnik, geçtiğimiz aylarda çıktığı bir uzay yürüyüşü sırasında GoPro kamerasını kullanarak Dünya'nın muhteşem görüntülerini yakaladı. 50 yaşındaki astronot, görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.


Randy Bresnik, bu büyüleyici videoyu Ekim ayında çıktığı bir uzay yürüyüşü sırasında yakalamış. Yine bir başka ABD'li astronot Joe Acaba ile, ISS'in "Canadarm2" isimli robotik kolunu tamir etmek için göreve çıkan Bresnik, tam 7 saat süren uzay yürüşüyü sırasında Yeryüzü'nün bu büyüleyici görüntüsünü tüm dünyayla paylaşmak istemiş ve bu muhteşem görüntüleri kameraya almış. Bresnik, videoyu paylaştığı tweetin altında,"Uzay yürüyüşleri sırasında bazen şöyle bir birkaç dakikanızı ayırıp Dünya'mızın muhteşem görüntüsünün keyfini çıkartmalısınız." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "NASA, Mars'ta kazı yapmaya hazırlanıyor "Dev göreve son 6 ay""
Geçtiğimiz Temmuz ayında Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy ve İtalyan astronot Paolo Nespoli ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan Randy Bresnik, ABD ordusundaki başarıları kariyerinin ardından 2004 yılında astronot olarak seçilmişti. Uzay İstasyonu'ndaki görev süresi boyunca NASA'nın tüm diğer astronotları gibi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 50 yaşındaki astronot, 6 aylık görev süresinin sonuna gelmesiyle beraber önümüzdeki Aralık ayında Dünya'ya geri dönecek

https://twitter.com/AstroKomrade/status/935278434158333952 Yorum Yaz
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vamp 1 yıl en beğenilen grafman09
grafman09

Dikkatli bakın kameradaki lens balık gözü..

İyide adamın başı defalarca yukarı aşağı hareket ediyor. Görüntü defalarca esniyor ve hiçbir pozisyonda dünya düzlük olmuyor. Balık lensi olduğunu herkes görüyor zaten

grafman09Dikkatli bakın kameradaki lens balık gözü..İyide adamın başı defalarca yukarı aşağı hareket ediyor. Görüntü de...
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Amore 1 yıl
Dünya düzdür diyen ve/veya kendini bir şey zannedenler şu videoyu izlesinler de aslında bir hiç olduğumuzu görsünler.

1 Yanıt Yanıtla +4
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yahyaardadur 1 yıl

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bytradm 1 yıl
insanlıktan çıkıldıktan sonra üzerinde yaşadığınızın şeklinin
ne önemi kalır ki ?
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feylosoft 1 yıl
Hayatımda bir çok hastalıklı düşünce gördüm ama bu kadarına da pes doğrusu. Youtubeden para kazanmak için yapmayacakları olmayan Amerikan şebeklerinin videolarını kanıt diye ortaya koyuyorlar ya insan hayret ediyor...
Düz dünyayı kanıtlayabilmen için fizik, astronomi ve matematik bilmen gerekiyor, newton fiziğini, einsteinin görerlilik teorilerini çürütebilmen gerekiyor. Yer çekimini gök itimi gibi saçmalamadan açıklayabilmen gerekiyor matematiği fiziği tekrar yazabilmen gerekiyor.Ama go pro benzeri kameraların tam geniş açı alabilmek için balık gözü lens takmışcasına görüntüyü ovalleştirebildiğinden haberi yok. Bu ne cahilliktir yahu.
Kimi der van hallen radyasyon kuşağı var uzaya çıkmak imkansız. Çıldıracağım ya Van hallenin kendisi uzay çalışmalarına adamış bir alman zaten Nasanın 60'lardaki en büyük kozuydu herif... Uzaya çıkan, araç gönderen bir çok ajans olduğundan haberi yoktur, Hindistan uzay servisini bilmez, SSCB'nin defalarca aya araç gönderip kaldırdığından haberi yoktur. Rusyanın Venüse bir çok araç gönderdiğinden hatta bir tanesinin yüzeyden bir süreliğine de olsa sağlıklı bilgi gönderdiğini bilmez ama youtube videosundan esinlenip ahkam keser...
İnsanlık 2000 küsür senedir zaten dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor uzaya çıkmaya bile gerek yok...
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alito 1 yıl
Nasa şu heriflerin hepsini alsın bir uzay aracına koyup fırlatsında, dünyayı uzaydan göstersin ve bu mesele kapansın artık.
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xamaximax 1 yıl

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xamaximax 1 yıl
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mcebi001 1 yıl
Dünya düzdür diyen adam ağır mal dır...esprisi bile ultra saçma heleki bu zamanda.!!
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xamaximax 1 yıl
dünya düz değilmiydi ya bu ne top gibi birde geoid vardı nasa bi paylaşıyor tam küre alayı yalan dünya ıspanak şeklindedir
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Onurmsq 1 yıl
Canli
youtu.be/...
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Amore 1 yıl
Dünya düzdür diyen ve/veya kendini bir şey zannedenler şu videoyu izlesinler de aslında bir hiç olduğumuzu görsünler.

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