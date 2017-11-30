Uzay yürüyüşündeki astronot Dünya'yı işte böyle görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotu Randy Bresnik, geçtiğimiz aylarda çıktığı bir uzay yürüyüşü sırasında GoPro kamerasını kullanarak Dünya'nın muhteşem görüntülerini yakaladı. 50 yaşındaki astronot, görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Sometimes on a #spacewalk, you just have to take a moment to enjoy the beauty of our planet Earth. pic.twitter.com/liTnCB60c9— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 27 Kasım 2017
Randy Bresnik, bu büyüleyici videoyu Ekim ayında çıktığı bir uzay yürüyüşü sırasında yakalamış. Yine bir başka ABD'li astronot Joe Acaba ile, ISS'in "Canadarm2" isimli robotik kolunu tamir etmek için göreve çıkan Bresnik, tam 7 saat süren uzay yürüşüyü sırasında Yeryüzü'nün bu büyüleyici görüntüsünü tüm dünyayla paylaşmak istemiş ve bu muhteşem görüntüleri kameraya almış. Bresnik, videoyu paylaştığı tweetin altında,"Uzay yürüyüşleri sırasında bazen şöyle bir birkaç dakikanızı ayırıp Dünya'mızın muhteşem görüntüsünün keyfini çıkartmalısınız." ifadelerini kullanıyor.
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Geçtiğimiz Temmuz ayında Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy ve İtalyan astronot Paolo Nespoli ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan Randy Bresnik, ABD ordusundaki başarıları kariyerinin ardından 2004 yılında astronot olarak seçilmişti. Uzay İstasyonu'ndaki görev süresi boyunca NASA'nın tüm diğer astronotları gibi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 50 yaşındaki astronot, 6 aylık görev süresinin sonuna gelmesiyle beraber önümüzdeki Aralık ayında Dünya'ya geri dönecek
https://twitter.com/AstroKomrade/status/935278434158333952 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyide adamın başı defalarca yukarı aşağı hareket ediyor. Görüntü defalarca esniyor ve hiçbir pozisyonda dünya düzlük olmuyor. Balık lensi olduğunu herkes görüyor zaten