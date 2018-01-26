Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

“Google artık yenilik geliştiremiyor”

Büyüyen ve bunun sonucunda hantallaşan teknoloji şirketlerinde yenilik geliştirmek de imkansızlaşıyor. Google’dan ayrılan bir yönetici bu duruma dikkat çekiyor.
1 yıl
2,7b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji dünyasına önemli yeniliklerle giriş yapan firmaların büyüdükçe bu kimliklerinden uzaklaştıklarına şahit oluyoruz. Facebook, Twitter, Apple, Microsoft hep bu suçlamayla karşı karşıya kaldılar. Şimdi sıra Google’da.

Önemli iddialar

13 yıl Google’da kaldıktan sonra Singapurlu taksi çağırma hizmeti Grab bünyesine katılan Steve Yegge, gider ayak eski firmasına göndermelerde bulundu. Yegge eski firmasının artık kibirli ve yenilikten uzak bir çizgi izlediğini savunuyor.

Yegge 4 önemli noktada Google’ın değiştiğini belirtiyor. Bunlardan ikisi yenilikten uzaklaşarak risk alamadığı ve daha muhafazakar bir hale geldiği yönünde. Gelirinin hemen tamamı reklamlardan gelen Google haliyle bu alana ağırlık vermek ve daha agresif olmak zorunda. Bu bakımdan risk alma lüksü de kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’a Apple üzerinde tekel kurduğu suçlamasıyla 1 milyar Avroluk tazminat cezası"

Üçüncü nokta Google’ın kibirli bir hale geldiği ve kullanıcısını düşünmek yerine rekabeti düşünen bir kimliğe büründüğü yönünde. Bu yüzden teknolojiler kullanıcılara beğendirilmek yerine çalışanlara beğendirilmeye çalışılıyor.

Son nokta ise devasa hale gelen şirket içerisinde bürokrasinin çok hantal bir yapıyı getirdiği ve kolay kolay yeni bir fikrin kabul görmediği veya kabul görmesinin uzun zaman aldığı yönünde. Bu da hızlı strateji değişimlerini imkansız hale getiriyor.

Bir dönem Google Glass, Project Ara, sürücüsüz araçlar gibi önemli projelere girişen Google’ın bugün yenilikçi kimliğinden çok uzaklaştığını görüyoruz. Firmanın hamlelerinin daha çok geliri arttırmaya yönelik olduğu hissediliyor. Ayrıca Başkanlık seçimleri ile birlikte patlak veren yalan haber eleştirilerinin de firmayı oldukça fazla meşgul ettiği görülüyor. Bu bakımdan Yegge’ye hak vermemek elde değil.

 

https://www.cnet.com/news/google-engineer-medium-post-steve-yegge/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jon SNOW 37 1 yıl en beğenilen
Olum Youtube için saatte binlerce tb lık video yükleniyor 720 480 1080 360 240 144 bir ton varyantıyla beraber ve hiç silmiyor
Adamlar bir mail hesabı kurduğunda 15 gb hediye ediyor
Adamlar sunucu işine milyarlarca dolar harcıyor Ve başka böyle bir firma yok
Google sunucuları olmasa internet bomboş birşey olurdu
Olum Youtube için saatte binlerce tb lık video yükleniyor 720 480 1080 360 240 144 bir ton varyantıyla beraber ve hiç silmiyorAdamlar bir mail hesabı kur...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 1 yıl
Bu sadece Google için değil dev firmaların hepsi bu şekilde. Kimsenin risk alma lüksü yok en ufak başarısızlıkta milyarlarca dolar kaybediyor bu firmalar.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotrsapka 1 yıl
Android gibi riskli bir oluşumdan galibiyetle ayrıldı, chromebook diye farklı bir segment oluşturdu. Risk daha ne olacak. Yazılım konusunda dünyanın en eskisi olan microsoft'u sayısal ve kullanım açısından geçti. Arkadaş ne geliştirilmesini istiyor.
Android gibi riskli bir oluşumdan galibiyetle ayrıldı, chromebook diye farklı bir segment oluşturdu. Risk daha ne olacak. Yazılım konusunda dünyanın en eskisi o...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bgrn7 1 yıl
Arama motoru harici hemen hemen hiçbir google ürünü doğrudan google tarafından geliştirilmedi satın alındı. Buna Youtube,Android,Haritalar,Gmail,Çeviri,Ads gibi örnekleri verebiliriz. Google üretmekten çok hali hazırda olan servisleri satın alıp popülerleştirme üzerine kurulu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
"13 yıl Google’da kaldıktan sonra Singapurlu taksi çağırma hizmeti Grab bünyesine katılan Steve Yegge"
Nasıl okuduysam, Steve YENGE diye okumuşum. Yaw bu Steve Amca değil miydi dedim. Yengesi de mi varmış.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Daha neler yapsın adamlar neredeyse her yerde 1 numaralar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aikineyzen 1 yıl
Devrimsel yenilikler geliştirmesinin zorlaşması tüm büyük firmaların kaderi.. ama büyük yenilikler getirecek girişimlerin farkına varıp küçükken görece küçük rakamlara kapatabiliyorlar. bu da bir girişimi desteklemek gibi gözükmesine rağmen olası rakipleri saf dışı etmek için de kullanılıyor. İlaç sektörü bu noktada somut bir benzerlik taşyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 1 yıl
Daha ne yapılsın ki? Elinde olan Android sistemi geliştiriyorlar sürekli, yapay zeka konusunda çalışmaları var zaten devrimsel bir yenilik uzun ar-ge döneminden sonra çıkar. 10 yıl sonra belki yapay zeka konusunda Android + Mobil de lider durumuna gelecekler bilemeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 yıl
Ekmek yoksa pasta yiyin lan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 1 yıl
Ortamda tekelleşmeye başlayınca sürekli yenilikten ziyade az yenilik ve şirket prensiplerini koruma yönüne gitmek zorunda kalır şirketler. İnovasyona devam edeceklerdir. Eskisi kadar yapmamalarının sebebi artık o kadar agresif olması gerekmemelerinden kaynaklıdır. Onları ciddi anlamda zorlayan bir firma çıktığında neler olacağını göreceğiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 1 yıl
Daha ne yapsınlar yeterince yenilik yaptılar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 1 yıl
Bence beklenti o kadar yükseldi ki artık ufak tefek şeyler yenilik olarak gözükmüyor. Sürekli devrimsel hareketler bekleniyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 yıl
buyuk firma oldugunda her yaptigi yenilik cok iyi isleyen iyi para kazandiran diger is alanlarini etkiliyor. intel ornegin. uzun yillardir mobil cihazlar icin dusuk enerji tuketimli nispeten ucuz islemci ihtiyaci vardi ama boyle bir islemci yuksek fiyatlara satilan ust duzey islemcileirnin pazarini etkileyeceginden senelerce boyle bir cozum uretemedi. cikardigi atom islemcileri bicip budayip, kagit uzerinde kisitlamalarla hep eksik birakti. aynisini islemci ayaginda microsoftda yapti. neticesinde baska firmalar, arm, google apple gelip onlarin doldurmadigi bu boslugu doldurup rakip oldular.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2671 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, steve yegge ve
4 etiket daha google innovation Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bilgisayar ve telefon gerektirmeyen VR kaskı 1 yıl Samsung kan akışınızdan sizi tanıyacak 1 yıl Spectre ve Meltdown'a donanım düzeyinde dirençli Intel işlemciler geliyor-Intel’den yine rekor kar! 1 yıl Türkiye’ye bir de bu açıdan bakın 1 yıl Xiaomi Mi 7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy S9 ve S9+ 1 yıl Rimac, Tesla Roadster'a rakip otomobilinin teaser videosunu yayınladı 1 yıl Otonom yelkenliler Güney Okyanusu'nda keşfe çıkıyor 1 yıl Apple, La La Land'in Oscarlı yönetmeninin yeni dizisini satın aldı 1 yıl Elon Musk şimdi de lav silahı satacak 1 yıl Qualcomm'dan Lenovo, Oppo, Vivo ve Xiaomi ile 2 milyar dolarlık 5G anlaşması 1 yıl Türkiye'yi de hedef alan madencilik yazılımı 15 milyon bilgisayarı etkiledi 1 yıl BTK’dan Facebook, Twitter ve Youtube’a Zeytin Dalı uyarısı 1 yıl Rusya kripto paraları düzenlemek için ilk adımı attı 1 yıl DJI Osmo Mobile 2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz 1 yıl Ultra hızlı şarj istasyonları Avupa'da yaygınlaşıyor 1 yıl LG genel olarak karda mobil olarak zararda 1 yıl Dikkat: Sonic Android oyunları konum bilgilerinizi sızdırıyor 1 yıl Micron’dan 7.68TB kapasiteye çıkan kurumsal SSD ürünleri 1 yıl PowerVR 8XT grafik birimi serisi duyuruldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN “Google artık yenilik geliştiremiyor” Sonraki MWC 2018'i pas geçecek amiral gemisi sayısı artıyor: HTC U12 de yok! 1 yıl Stranger Things'in 3. sezonu hakkında ilk detaylar paylaşıldı 1 yıl 2018 model iPhone'ların bataryası LG'ye emanet 1 yıl Hawaii valisi yanlış füze alarmı sırasında Twitter şifresini unuttu 1 yıl Xiaomi Mi Max 3 görselleri sızdırıldı 1 yıl Nintendo, Mayıs ayında Miitomo'nun fişini çekecek 1 yıl Alphabet, Chronicle isimli siber güvenlik şirketi kurdu 1 yıl Ünlü rapçi 50 Cent farkında olmadan Bitcoin milyoneri oldu 1 yıl Volvo elektrikli kamyonlarını bu yıl Avrupa'da yollara çıkaracak 1 yıl Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşan Liveuamap’e erişim engeli 1 yıl "Otonom ve uçan araba mühendisliği" kursu kayıtları başladı 1 yıl Tesla Model S kaza yaptı: Federal inceleme başlatıldı 1 yıl Numara sorgulama siteleri ve uygulamaları kapatılıyor 1 yıl Canlı yayında LG V30+ inceleyeceğiz 1 yıl Telefonu el konsoluna dönüştüren aksesuar 1 yıl Dünya düzdür diyen "Çılgın Mike" yeni roketiyle geri döndü 1 yıl Qualcomm, 1 milyar euroluk cezayı temyize taşıyacak 1 yıl Porsche sağlam geliyor: Mission E, Tesla'lardan iki kat daha hızlı şarj olacak 1 yıl Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti geliyor 1 yıl Uber'in sürücüsüz taksi operasyonları için geri sayım başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim