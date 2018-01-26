“Google artık yenilik geliştiremiyor”

Teknoloji dünyasına önemli yeniliklerle giriş yapan firmaların büyüdükçe bu kimliklerinden uzaklaştıklarına şahit oluyoruz. Facebook, Twitter, Apple, Microsoft hep bu suçlamayla karşı karşıya kaldılar. Şimdi sıra Google’da.

Önemli iddialar

13 yıl Google’da kaldıktan sonra Singapurlu taksi çağırma hizmeti Grab bünyesine katılan Steve Yegge, gider ayak eski firmasına göndermelerde bulundu. Yegge eski firmasının artık kibirli ve yenilikten uzak bir çizgi izlediğini savunuyor.

Yegge 4 önemli noktada Google’ın değiştiğini belirtiyor. Bunlardan ikisi yenilikten uzaklaşarak risk alamadığı ve daha muhafazakar bir hale geldiği yönünde. Gelirinin hemen tamamı reklamlardan gelen Google haliyle bu alana ağırlık vermek ve daha agresif olmak zorunda. Bu bakımdan risk alma lüksü de kalmıyor.

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Üçüncü nokta Google’ın kibirli bir hale geldiği ve kullanıcısını düşünmek yerine rekabeti düşünen bir kimliğe büründüğü yönünde. Bu yüzden teknolojiler kullanıcılara beğendirilmek yerine çalışanlara beğendirilmeye çalışılıyor.

Son nokta ise devasa hale gelen şirket içerisinde bürokrasinin çok hantal bir yapıyı getirdiği ve kolay kolay yeni bir fikrin kabul görmediği veya kabul görmesinin uzun zaman aldığı yönünde. Bu da hızlı strateji değişimlerini imkansız hale getiriyor.

Bir dönem Google Glass, Project Ara, sürücüsüz araçlar gibi önemli projelere girişen Google’ın bugün yenilikçi kimliğinden çok uzaklaştığını görüyoruz. Firmanın hamlelerinin daha çok geliri arttırmaya yönelik olduğu hissediliyor. Ayrıca Başkanlık seçimleri ile birlikte patlak veren yalan haber eleştirilerinin de firmayı oldukça fazla meşgul ettiği görülüyor. Bu bakımdan Yegge’ye hak vermemek elde değil.