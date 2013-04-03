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Google+ bilgileri ile sitelere giriş imkanı genişliyor

6 yıl
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1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ bilgileri ile sitelere giriş imkanı genişliyor

İnternette karşımıza çıkan ve üyelik gerektiren pek çok siteye Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ hesaplarını kullanarak giriş yapılabildiğine şahit olmuşsunuzdur. Üye olma sürecini ortadan kaldıran bu işlem oldukça ilgi görünce konuya yeni oyuncular dahil olmaya başladı.

Sosyal ağı 600 milyon kullanıcıya doğru ilerleyen Google, bir süredir Google+ Sign-In adını verdiği projede, üyelik gerektiren sitelere Google+ bilgileri ile giriş yapılabilmesi için görüşmeler sürdürüyordu. Son olarak firma, Janrain ve Gigya sosyal giriş sağlayıcıları ile ortaklığa gittiğini duyurdu.

Janrain yaklaşık 400 000 web sitesine, Gigya ise 600 000 web sitesine sosyal ağ bilgileriyle giriş sağlıyor. Bu siteler arasında NPR, HSN.com, American Idol, Food Network UK gibi popüler olanlar da bulunuyor. 

Ortaklık ile yaklaşık 1 milyon siteye Google+ bilgileri ile giriş yapılabilecek. Ayrıca iOS ve Android uygulamaları da Google+ bilgileri ile giriş yapmaya imkan tanıyacak. Ancak bu sitelerin de Google+ bilgileri ile giriş için destek vermeleri gerekiyor.

Google+ Sign In programı ile daha güvenli giriş imkanı sağlanabilecekken, sitelerin Android uygulamaları da otomatik olarak indirilebilecek. 

http://googleplusplatform.blogspot.com/2013/04/more-ways-to-add-google-plus-sign-in.html Yorum Yaz
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butze 6 yıl
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