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Google+, blogların yerini mi alacak ?

7 yıl
13,7b
1
68
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Google'ın yakın zamanda hayata geçirdiği sosyal ağ projesi Google+ gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Google'ın diğer servisleriyle başarılı bir şekilde eşzamanlı çalışmasından dolayı tercih edilebilirliği yüksek olan Google+, esnek paylaşım seçenekleri ve geri bildirim konusundaki üstünlüklerinden dolayı ilerleyen dönemlerde blogların yerini alabilir.

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı Google+'ı bloguna tercih eden ilk isim ise Digg'in kurucusu ve teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Kevin Rose oldu. Kevin Rose, yıllardır yazdığı blogu kevinrose.com'u Google+ hesabına yönlendirmeye karar verdiğini Twitter üzerinden yayınladığı mesajıyla duyurdu.

Daha proje aşamasında olan ve kısıtlı sayıda kullanıcının kullandığı Google+'ın internet dünyasında sebep olacağı gelişmeleri zamanla göreceğiz.


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HAAltuntas 7 yıl
Arayüzünü değiştirsin de neyin yerini alırsa alsın. Arayüz karışık ve facebook çakması gibi.
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musullu 7 yıl
bi davetiye de şu garibe atın le musulluasker@hotmail.com
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Einstein 7 yıl
berkhan_bayraktar@hotmail.com davetiye.
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dirtect 7 yıl Einstein
Einstein

berkhan_bayraktar@hotmail.com davetiye.



Gönderildi :)
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crazykirikhan 7 yıl
bana da davetiye yollayın yakup964@gmail.com allah razı olsun yollayandanda yollamayandanda :D
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procaptain 7 yıl crazykirikhan
crazykirikhan

bana da davetiye yollayın yakup964@gmail.com allah razı olsun yollayandanda yollamayandanda :D


yolladım ama ayrıca davetiye başlığı var davetiyeleri oraya yazarsanız daha iyi olur
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DH Misafiri 7 yıl
baliklarimbir@hotmail.com davetiye yollayabilir misiniz ??
Teşekkürler.
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agrkan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

baliklarimbir@hotmail.com davetiye yollayabilir misiniz ??
Teşekkürler.


yolladım
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133T 313554R 7 yıl
banada davetiye yollar mısınız ? maltasahini@gmail.com
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agrkan 7 yıl
yolladım
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Enspektör 7 yıl
ahmedodabas@gmail.com adresime davetiye atmanızı rica ederim arkadaşlar.tşkrler şimdiden
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Bay Şizofren 7 yıl Enspektör
Enspektör

ahmedodabas@gmail.com adresime davetiye atmanızı rica ederim arkadaşlar.tşkrler şimdiden


Yolladım.
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OweN 7 yıl
dinowen@gmail.com davetiye alabilirmiyim ben teşekkürler
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:::Banner::: 7 yıl
yasinbalci89@gmail.com davetiye yollar mısınız?
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MarlonJD 7 yıl
DVetiye geldi fakat Google+ projesi şu anda küçük bir test görevlisi grubuyla hataları çözmeye çalışıyor. Google+ öğesine erişemiyorsanız, lütfen kısa bir süre sonra yeniden kontrol edin. yazıyor nasıl üye olunacak diegowildfire@gmail.com tekrar davetiye alabilir miyim
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agrkan 7 yıl
Bence friendfeedin yerini tutar bookmarklet falan da eklendiği zaman



burakkarahan

DVetiye geldi fakat Google+ projesi şu anda küçük bir test görevlisi grubuyla hataları çözmeye çalışıyor. Google+ öğesine erişemiyorsanız, lütfen kısa bir süre sonra yeniden kontrol edin. yazıyor nasıl üye olunacak diegowildfire@gmail.com tekrar davetiye alabilir miyim

yolladım
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BLooDyyHeLL 7 yıl
arkadaşlar google+ için bir link alabilirmiyim :D
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mazzoow 7 yıl
Bende bir davetiye alabilir miyim?

Davtiye geldi. Teşekkür ederim.
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