Google+, blogların yerini mi alacak ?

Google'ın yakın zamanda hayata geçirdiği sosyal ağ projesi Google+ gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Google'ın diğer servisleriyle başarılı bir şekilde eşzamanlı çalışmasından dolayı tercih edilebilirliği yüksek olan Google+, esnek paylaşım seçenekleri ve geri bildirim konusundaki üstünlüklerinden dolayı ilerleyen dönemlerde blogların yerini alabilir.

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı Google+'ı bloguna tercih eden ilk isim ise Digg'in kurucusu ve teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Kevin Rose oldu. Kevin Rose, yıllardır yazdığı blogu kevinrose.com'u Google+ hesabına yönlendirmeye karar verdiğini Twitter üzerinden yayınladığı mesajıyla duyurdu.

Daha proje aşamasında olan ve kısıtlı sayıda kullanıcının kullandığı Google+'ın internet dünyasında sebep olacağı gelişmeleri zamanla göreceğiz.