Tesla'nın hızlı yükselişi endişe uyandırıyor

Tesla, geçtiğimiz hafta ilk olarak ABD'nin en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Ford'un piyasa değerini geride bırakmış ardından General Motors'u da geçerek ülkedeki en değerli otomobil üreticisi haline gelmişti. Şirketin geçtiğimiz yıl en fazla 35 milyar dolar seviyesine ulaşan piyasa değerinin 2017'nin sadece ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 42 artarak 50 milyar doların üstüne çıkması ise analistlere göre oldukça tehlikeli.





Şirketin geçtiğimiz yılın sonları ile şu anki üretim sürecinde gözle görülür bir değişim olmadığının altını çizen uzmanlar, şirketin 2017'deki hedefinin 100.000 araç satmak olduğunu ve bu sayının geçen yılki hedefinden sadece 20.000 adet fazla oluşuna da dikkat çekerek şirketin bu değer artışının arkasında farklı nedenler olduğunu savunuyor. Analistler Tesla hissesini elinde bulunduran kişilerin bu artık kısa süreli al-sat işlerinden vazgeçerek hisseleri uzun süre elinde tutmalarının şirkete bir artış getireceğini kabul ediyor ancak yine de yaklaşık 15 milyar dolarlık artış için bunun yeterli olmadığını düşünüyor.





Sert Bir Düşüş Yaşanabilir

Tesla'nın hisse değerlerinin üç buçuk ay içinde neredeyse yüzde 50 yükselmesine mantıklı bir açıklama bulamadığını açıklayan analistler bu artışın gerçeği yansıtmadığını ve şirketin sert bir düşüşle karşılaşabileceğini dile getirirken Tesla taraftarlarına göre ise işler tamamen farklı.









Tesla'nın kurulduktan sonraki ilk 10 yıl içinde hiç kar elde etmediğini ancak buna rağmen Elon Musk'ın elektrikli otomobil düşüncesinden vazgeçmeyerek şirketi, otomobillerdeki dönüşümün lideri haline getirdiğini düşünen Tesla taraftarları bu artışı, Tesla'nın gelecek yıllarda otomobil endüstrisinde lider bir şirket haline geleceğinin sinyallerini vermesine bağlıyor. Ayrıca Tesla'nın, SolarCity satın alarak sadece otomobil değil enerji alanında da yatırımlar yapmasının onu daha değerli kıldığı düşünülüyor.





Tüm bu görüşlerle birlikte Tesla'nın da bu değerini korumak ve arttırmak için planları var. Elon Musk'ın hedeflerine göre şirket, gelecek yıl üretim hacmini 5 kat arttırarak 500.000; 2019'da ise 1 milyon otomobil satacak. Şirketin temmuz ayında üretimine başlayacağı Model 3 ve açılması planlanan yeni Gigafactory'lerin de şirkete hız kazandırması bekleniyor.