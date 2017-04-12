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Tesla'nın hızlı yükselişi endişe uyandırıyor

Tesla'nın piyasa değerinin 2017'de yüzde 40'ın üstünde artış göstermesiyle birlikte ABD'nin en değerli otomobil üreticisi haline gelmesi analistleri endişelendiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla, geçtiğimiz hafta ilk olarak ABD'nin en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Ford'un piyasa değerini geride bırakmış ardından General Motors'u da geçerek ülkedeki en değerli otomobil üreticisi haline gelmişti. Şirketin geçtiğimiz yıl en fazla 35 milyar dolar seviyesine ulaşan piyasa değerinin 2017'nin sadece ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 42 artarak 50 milyar doların üstüne çıkması ise analistlere göre oldukça tehlikeli.


Şirketin geçtiğimiz yılın sonları ile şu anki üretim sürecinde gözle görülür bir değişim olmadığının altını çizen uzmanlar, şirketin 2017'deki hedefinin 100.000 araç satmak olduğunu ve bu sayının geçen yılki hedefinden sadece 20.000 adet fazla oluşuna da dikkat çekerek şirketin bu değer artışının arkasında farklı nedenler olduğunu savunuyor. Analistler Tesla hissesini elinde bulunduran kişilerin bu artık kısa süreli al-sat işlerinden vazgeçerek hisseleri uzun süre elinde tutmalarının şirkete bir artış getireceğini kabul ediyor ancak yine de yaklaşık 15 milyar dolarlık artış için bunun yeterli olmadığını düşünüyor.


Sert Bir Düşüş Yaşanabilir 

Tesla'nın hisse değerlerinin üç buçuk ay içinde neredeyse yüzde 50 yükselmesine mantıklı bir açıklama bulamadığını açıklayan analistler bu artışın gerçeği yansıtmadığını ve şirketin sert bir düşüşle karşılaşabileceğini dile getirirken Tesla taraftarlarına göre ise işler tamamen farklı. 



Tesla'nın kurulduktan sonraki ilk 10 yıl içinde hiç kar elde etmediğini ancak buna rağmen Elon Musk'ın elektrikli otomobil düşüncesinden vazgeçmeyerek şirketi, otomobillerdeki dönüşümün lideri haline getirdiğini düşünen Tesla taraftarları bu artışı, Tesla'nın gelecek yıllarda otomobil endüstrisinde lider bir şirket haline geleceğinin sinyallerini vermesine bağlıyor. Ayrıca Tesla'nın, SolarCity satın alarak sadece otomobil değil enerji alanında da yatırımlar yapmasının onu daha değerli kıldığı düşünülüyor.


Tüm bu görüşlerle birlikte Tesla'nın da bu değerini korumak ve arttırmak için planları var. Elon Musk'ın hedeflerine göre şirket, gelecek yıl üretim hacmini 5 kat arttırarak 500.000; 2019'da ise 1 milyon otomobil satacak. Şirketin temmuz ayında üretimine başlayacağı Model 3 ve açılması planlanan yeni Gigafactory'lerin de şirkete hız kazandırması bekleniyor. 


http://www.businessinsider.com/tesla-stock-bubble-just-got-terrifying-2017-4 Yorum Yaz
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Galathian 2 yıl en beğenilen
Analistler gayet haklı. Evet Tesla yenilikçi bir teknolojinin başı çeken firması olabilir. Evet geleceğin teknolojisi belki de %100 elektrikli araçlar olabilir. Evet belki makul bir gelecekte(eğer firma hep doğru stratejiler izlemeyi başarabilirse) en değerli firmalardan biri olabilir.
Ama bugün için alakası yok ve içi bomboş bir değerlenme. Bahsi geçen Ford, GM şirketleri yüz küsür senelik geçmişleri olan firmalar. Bugüne kadar yüz milyonlarca araç üretmiş firmalar. Otomotiv sektörüne birçok teknoloji kazandırmış firmalar. Birden fazla markaya sahipler. Bütün dünyada satış ve servis ağları var. Dolaylı ve direk olarak muhtemelen yüzbinlerce çalışanları mevcut. Yerleşmiş bir temel teknoloji üzerinden her ekonomik sınıftaki tüketici için araçlar sunabiliyorlar. Oturmuş sistemlere sahipler. Maddi olanakları, tasarım, teknik, teknoloji, mali stratejiler, pazarlama gibi birçok konuda tecrübeli ve profesyonel departmanlara sahipler. Daha bu gibi nedenleri onlarca uzatmak mümkün.
Tesla ne yapmış? En karlı şirket mi? En büyük şirket mi? En yaygın şirket mi? En bilinen marka mı? En çok tüketiciye ulaşan marka mı? Kaç modeli var? Kullandığı teknoloji oturmuş ve kanıtlanmış bir teknoloji mi? Araçlarının maliyeti ve ulaşılabilirliği nedir? Üretim hacmi ve buna bağlı olarak ham madde ve diğer bileşen alımlarındaki fiyat kırma kabiliyeti nedir? Kullandığı teknolojide tekel ve rakipsiz midir? Bu nedenleri de uzatmak mümkün.
Tesla balon bir şirket demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Fakat sektörün demirbaşı olan 100 yıllık dev firmalardan mevcut durumdaki tam oturmamış teknolojisiyle, yaygınlaşmamış şebekesiyle, satış ve üretim adediyle, tarihçesiyle, ürün gamıyla, bilinirliğiyle, karlılığıyla fersah fersah geride bir şirket. Hyundai gibi görece genç firmaların bile epey gerisinde bu anlamda.
İşte bu bağlamda marka değeri, piyasa değeri bağlamında gerçekten balon bir şirket. Değerin içini dolduracak hiçbir karşılık yok. O vakit bu balon bir değer.
Analistler gayet haklı. Evet Tesla yenilikçi bir teknolojinin başı çeken firması olabilir. Evet geleceğin teknolojisi belki de %100 elektrikli araçlar olabilir...
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5 Yanıt Yanıtla +42
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zunerall 2 yıl
Merhabalar
Genel olarak 100 yıllık otomotiv şirketleriyle kıyaslanmış Tesla ama ortada herkesin atladığı minik bir detay var; elektrik motoru.
100 yıllık otomotiv firmaları fosil yakıtlı teknolojiler üzerine yoğunlaşmış ve bu alanda ilerleme kaydetmişler. Yakıt ekonomisi, hareketli aksam vs. En basitinden sıvı yakıt için araç içerisinde yakıt iletim kanalları, filtreleme gibi şeyler yapmanız gerekiyor. Motorun yakıtı yakarak hareket etmesini sağlayan aksamları ile ilgili bir dünya şey var.
Ancak Tesla araçları çok kabaca bir elektrik motoru, batarya sistemi ve hareket aksamına sahip. Dış gövde zaten hepsinde belirli bir standartta. Yani geliştirmeleri gereken bir dünya parça, aksam yok. Öte yandan diğer üreticiler on binlerce parça ile uğraşıyor. Tesla da o kadar çok parça yok.
Tesla'nın ilerleyeceği konular batarya ve yazılım. Bunun haricinde zaten teknolojik olarak fosil yakıtlı araçlara göre nispeten ilerlemiş bir alanda faaliyet gösteriyor. Motor küçültüp PS arttırma derdi yok. Yakıt tüketimi, emisyon vs. gibi dertleri yok.
Bu nedenle Tesla ile diğer asırlık fosil yakıtlı araç üreticilerini kıyaslamak bence çok adil değil.
Öte yandan Tesla üzerinde beklentiler ciddi anlamda çok büyük. Çünkü bir dünya yenilik getirdiler ve başarılı da oldular. Bu bağlamda herkesin beklentisi var. Duraklama ya da gerilemeye girmediği sürece başarılı da olurlar. Yine de bu kadar hızlı büyümenin geri dönüşü genellikle sert olabiliyor. Umarım "balon" çıkmaz...
Kolay gelsin.
MerhabalarGenel olarak 100 yıllık otomotiv şirketleriyle kıyaslanmış Tesla ama ortada herkesin atladığı minik bir detay var; elektrik motoru.100 yıllık...
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Mand1ra_Hekimi 2 yıl
Teslanın fosil yakıt ürünleri ile geçmişini bağlayan bişey yok büyümesi daha hızlı olacak diğer otomobil firmaları hala piyasaya hem yedek parça hem araç sürmekte ve elektrikli araçlara yönelimleri teslanın çok gerisinde kalmakta bizim de bir an önce elektrikli araç üretimine başlamamız lazım
Teslanın fosil yakıt ürünleri ile geçmişini bağlayan bişey yok büyümesi daha hızlı olacak diğer otomobil firmaları hala piyasaya hem yedek parça hem araç sürme...
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Kaiser75 2 yıl
Amerika'da Tesla elektrikli otomobil konusunda oldukça ilerledi. Avrupa Birliği ve Japonya/Kore firmaları bu konuda ne yapıyor??
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IslakFasulye 2 yıl
Günümüz için kullanışlı olmaması demek hisseleri düşeceği anlamına gelmiyor.
Git gide yükselerek devam edecek.
Neden mi?
Bu sektörün kabaca tabir ile kurucusu Tesla.
Ve bütün otomobil firmaları şuan elektrikli araç sektörüne dahil olmak, pastada yerini almak istiyorlar.
Kıran kırana birbirleri ile yarışan diğer firmalara ise Tesla uzaktan bakarak gülümsüyor çünkü 10 yıl kadar ilerideler.
Bu 10 yıllık avansın zamanla kapanacağını da bildikleri için sürekli yeni teknolojiler üzerinde yoğunlaşıyorlar, arayı daha da açıyorlar.
Tesla'nın hissesini düşürecek tek hareket başka bir firma ile teknoloji anlaşması yapmak olur. Bunu da yapacaklarını düşünmüyorum. Kendi bacağına sıkmak olur.
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Kaiser75 2 yıl
Amerika'da Tesla satışları iyice arttı demek ki haberleri de arttı.
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mbs02 2 yıl
Petrola bağımlılık azalacak gelecek elektrikli araçların olacak.
Dacota eyaletinde devasa motor fabrikası 3 - 4 yıl önce kapanmıştı bu da onun bir ispatı
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Kaiser75 2 yıl
GM iflas ettiğinde kurtarılmayıp iflasına izin verilmeliydi. Eski sovyet ülkelerindeki KİT'ler gibi bir şirket çünkü. Aşırı bürokrasiye sahip ve yenilikçi değil. Tesla'nın rekabeti nedeniyle Ford değil ama GM bence tekrar iflas edebilir.
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SUAVI 2 yıl
Yorumların bazıları bana bundan 10-15 sene öncesini hatırlattı.
Koreli çekik gözlü firmalar karşısında Japon devleri nereden nerelere geldi.
İnovasyon nereden gelirse oraya yönelen, marka sadakati olmayan güzel, aklı başında harika bir nesil var. :)
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SeKSandDoRT 2 yıl

gerçekten bu aracın alındıktan sonra kayda değer bir masrafı olmuyor buna pil de dahil, sürekli gelişen şarj optimizasyonları ve doğru kullanım senaryolarında araç kadar ömrü var,
bence ekonomistleri sıçtıran şey aracın kaza dışında malzeme gerektirmemesi, ve buna bağlı olarak diğer bütün sektörlerin zortingen olacak olması,
tesla sen dua etki, amerikada dünyaya geldin, o nun dışında herhangi bir yerde doğmuş olsaydın ölü toprağını çoktan çekmişlerdi üstüne,
düşünsenize elon un Türkiyede olduğunu
kurum kapılarını aşındırmaktan telef olur, rte ananıda al git bu diyardan diye kovardı ...
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Seko92 2 yıl
100 yıllık otomobil firmaları elektirikli otomobillere Tesla kadar önem vermeye başladıklarında Tesla'nın asıl düşüşü başlayacaktır. Şu anda bu fiyattan otomobil satabilmelerinin tek nedeni sadece otomobillerinin iyi olması değil, bu alanda tekel konumunda olmalarıdır. Yoksa Tesla içten yanmalı motoru olan otomobiller üretip bunları şimdiki fiyatlardan satmaya kalksaydı kimse almazdı. Aynı paralara Aston Martin, Jaguar almak varken kimse gidip Tesla'yı tercih etmez. Bence tutunabilmek için yapmaları gereken şey araçlarını diğer firmaların elektirkli modelleriyle yarışabilecek fiyatlara çekmek olmalıdır. Sen nasıl olsa satılıyor diye 500 bin TL'lik araçlara akü geliştirmek yerine teknoloji yatırımı yapar, kendi kendine gitmek gibi lüzumsuz özelliklere çuvalla para harcar ve 500 bin TL yerine 600 TL'ye satarsan bir gün bir bakmışsın o 100 yıllık firmalar senin beşte birin fiyatına 500 km menzilli elektrikli aracı piyasaya sürüvermişler.
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supreme-mr 2 yıl Seko92
Anlamadığınız nokta şurda başlamakta Apple şirketi ilk telefonunu 2007 tarihinde satmaya başladı, o dönemlerde nokia elindeki telefonların tasarımını boyutunu değiştirip değiştirip millete kakalamak ile meşguldü.Samsung uda dümen suyuna alıp piyasaaya ya tuşlu yada kapasitif ekranlı telefonlar ile doldurmuşlardı iyi hatırlarsınız satılan telefonları dokunmatik adı altın basmatik telefonlar idi.Apple gelince pek umursamasalarda ondan ucuz dahi olsalar apple karşısında dayanamadılar, çünkü yenilikler ve gelişime açık teklonoji ile geldiler. Araba konusuna gelince 100 yıllık tecrübe olarak görme o kazanımlarını bugunki büyük firmaların, onlar sadece 100 senelik politik kazanımlardır olsa olsa.Fiyatları kendi ülkemize göre değerlendiriyorsun ancak ABD de model s in başlangıç fiyatı 50bin dolar idi, aston martin muhakak ki yüksek fiyatlardadır.Umarım diğer firmalar çok daha iyisini daha uygun fiyatlara yaparlar ancak bu konudaki öncü firma tesla bize bu faydaları yaratan yegane firma olacaktır.Ha otonom sürüşe luzumsuz özellik dediğin olay tüm dünyada geliştirilmeye çalışılan bir özellik şu an türkiyede 100bin in üzerindeki otomobillerin çoğunda şerit takip asistanı ve adaptif cruise control ile bu sağlanmaya çalışılıyor.Buna luzumsuz demen apayrı bi olay ancak olayın tartışma tarzına dönmesini istemem tabiki.
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supreme-mr 2 yıl
Şirketin amacı ideallerine ulaşmaktı kar etmek değildi. Haberin özünü size açıklayayım wall street vampirleri bu tarz tek yönlü icatlardan nefret ederler.Nasıl diyeceksiniz bu aracın sarf gideri sadece balataları keza oda min. 100bin km yapacak gibi görünüyor rejaneratif frenleme ile birlikte.Ford Gm araçlarına bakın yedek parçasıydı o suydu busuydu bunları üreten şirketler vesaireler derken ekonomi oluşuyor.Demem o ki bu firmanın bana göre tek darboğazı menzil ve dolum döngüsü, bu konuları aştıklarında önlerinde hiç bir firma duramayacak otomotiv sektörü bazında.
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ogameci 2 yıl
analist kelimesinin kelime kökü nereden gelmektedir ?
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