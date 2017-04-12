Tesla'nın hızlı yükselişi endişe uyandırıyor

Şirketin geçtiğimiz yılın sonları ile şu anki üretim sürecinde gözle görülür bir değişim olmadığının altını çizen uzmanlar, şirketin 2017'deki hedefinin 100.000 araç satmak olduğunu ve bu sayının geçen yılki hedefinden sadece 20.000 adet fazla oluşuna da dikkat çekerek şirketin bu değer artışının arkasında farklı nedenler olduğunu savunuyor. Analistler Tesla hissesini elinde bulunduran kişilerin bu artık kısa süreli al-sat işlerinden vazgeçerek hisseleri uzun süre elinde tutmalarının şirkete bir artış getireceğini kabul ediyor ancak yine de yaklaşık 15 milyar dolarlık artış için bunun yeterli olmadığını düşünüyor.
Sert Bir Düşüş Yaşanabilir
Tesla'nın hisse değerlerinin üç buçuk ay içinde neredeyse yüzde 50 yükselmesine mantıklı bir açıklama bulamadığını açıklayan analistler bu artışın gerçeği yansıtmadığını ve şirketin sert bir düşüşle karşılaşabileceğini dile getirirken Tesla taraftarlarına göre ise işler tamamen farklı.
Tesla'nın kurulduktan sonraki ilk 10 yıl içinde hiç kar elde etmediğini ancak buna rağmen Elon Musk'ın elektrikli otomobil düşüncesinden vazgeçmeyerek şirketi, otomobillerdeki dönüşümün lideri haline getirdiğini düşünen Tesla taraftarları bu artışı, Tesla'nın gelecek yıllarda otomobil endüstrisinde lider bir şirket haline geleceğinin sinyallerini vermesine bağlıyor. Ayrıca Tesla'nın, SolarCity satın alarak sadece otomobil değil enerji alanında da yatırımlar yapmasının onu daha değerli kıldığı düşünülüyor.
Tüm bu görüşlerle birlikte Tesla'nın da bu değerini korumak ve arttırmak için planları var. Elon Musk'ın hedeflerine göre şirket, gelecek yıl üretim hacmini 5 kat arttırarak 500.000; 2019'da ise 1 milyon otomobil satacak. Şirketin temmuz ayında üretimine başlayacağı Model 3 ve açılması planlanan yeni Gigafactory'lerin de şirkete hız kazandırması bekleniyor.
http://www.businessinsider.com/tesla-stock-bubble-just-got-terrifying-2017-4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama bugün için alakası yok ve içi bomboş bir değerlenme. Bahsi geçen Ford, GM şirketleri yüz küsür senelik geçmişleri olan firmalar. Bugüne kadar yüz milyonlarca araç üretmiş firmalar. Otomotiv sektörüne birçok teknoloji kazandırmış firmalar. Birden fazla markaya sahipler. Bütün dünyada satış ve servis ağları var. Dolaylı ve direk olarak muhtemelen yüzbinlerce çalışanları mevcut. Yerleşmiş bir temel teknoloji üzerinden her ekonomik sınıftaki tüketici için araçlar sunabiliyorlar. Oturmuş sistemlere sahipler. Maddi olanakları, tasarım, teknik, teknoloji, mali stratejiler, pazarlama gibi birçok konuda tecrübeli ve profesyonel departmanlara sahipler. Daha bu gibi nedenleri onlarca uzatmak mümkün.
Tesla ne yapmış? En karlı şirket mi? En büyük şirket mi? En yaygın şirket mi? En bilinen marka mı? En çok tüketiciye ulaşan marka mı? Kaç modeli var? Kullandığı teknoloji oturmuş ve kanıtlanmış bir teknoloji mi? Araçlarının maliyeti ve ulaşılabilirliği nedir? Üretim hacmi ve buna bağlı olarak ham madde ve diğer bileşen alımlarındaki fiyat kırma kabiliyeti nedir? Kullandığı teknolojide tekel ve rakipsiz midir? Bu nedenleri de uzatmak mümkün.
Tesla balon bir şirket demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Fakat sektörün demirbaşı olan 100 yıllık dev firmalardan mevcut durumdaki tam oturmamış teknolojisiyle, yaygınlaşmamış şebekesiyle, satış ve üretim adediyle, tarihçesiyle, ürün gamıyla, bilinirliğiyle, karlılığıyla fersah fersah geride bir şirket. Hyundai gibi görece genç firmaların bile epey gerisinde bu anlamda.
İşte bu bağlamda marka değeri, piyasa değeri bağlamında gerçekten balon bir şirket. Değerin içini dolduracak hiçbir karşılık yok. O vakit bu balon bir değer.
Genel olarak 100 yıllık otomotiv şirketleriyle kıyaslanmış Tesla ama ortada herkesin atladığı minik bir detay var; elektrik motoru.
100 yıllık otomotiv firmaları fosil yakıtlı teknolojiler üzerine yoğunlaşmış ve bu alanda ilerleme kaydetmişler. Yakıt ekonomisi, hareketli aksam vs. En basitinden sıvı yakıt için araç içerisinde yakıt iletim kanalları, filtreleme gibi şeyler yapmanız gerekiyor. Motorun yakıtı yakarak hareket etmesini sağlayan aksamları ile ilgili bir dünya şey var.
Ancak Tesla araçları çok kabaca bir elektrik motoru, batarya sistemi ve hareket aksamına sahip. Dış gövde zaten hepsinde belirli bir standartta. Yani geliştirmeleri gereken bir dünya parça, aksam yok. Öte yandan diğer üreticiler on binlerce parça ile uğraşıyor. Tesla da o kadar çok parça yok.
Tesla'nın ilerleyeceği konular batarya ve yazılım. Bunun haricinde zaten teknolojik olarak fosil yakıtlı araçlara göre nispeten ilerlemiş bir alanda faaliyet gösteriyor. Motor küçültüp PS arttırma derdi yok. Yakıt tüketimi, emisyon vs. gibi dertleri yok.
Bu nedenle Tesla ile diğer asırlık fosil yakıtlı araç üreticilerini kıyaslamak bence çok adil değil.
Öte yandan Tesla üzerinde beklentiler ciddi anlamda çok büyük. Çünkü bir dünya yenilik getirdiler ve başarılı da oldular. Bu bağlamda herkesin beklentisi var. Duraklama ya da gerilemeye girmediği sürece başarılı da olurlar. Yine de bu kadar hızlı büyümenin geri dönüşü genellikle sert olabiliyor. Umarım "balon" çıkmaz...
Kolay gelsin.