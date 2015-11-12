Google daha iyi mobil siteler için markaları teşvik ediyor

Uygulama ekosisteminin gelişmesi ile birlikte web sitesi üzerinden ziyaret ettiğimiz pek çok markayı kendi mobil uygulaması üzerinden de ziyaret edebiliyoruz. Kullanıcının sürekli gözünün önünde olmak adına markalar uygulama geliştirmeye büyük önem veriyor ancak Google aynı fikirde değil.





Son dönemde yapılan araştırmalarda kullanıcıların bir markanın mobil web sitesi yerine uygulamasına daha çok yöneldiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte genel anlamda web tarayıcısı en çok kullanılan uygulamalardan birisi ve kullanıcılar ilk haftadan sonra üçüncü taraf uygulamaları daha nadiren kullanmaya başlıyor. Google da bu noktaya dikkat çekiyor.





Google daha iyi bir uygulama geliştirmek için çaba harcayan markaların mobil web sitelerini geri plana attığını ve bu nedenle iyi tasarlanmamış mobil sitelerin ilgili uygulamaya trafik çekemediğini belirtiyor. Hatta kullanıcı, uygulamasını indirmediği bir markanın akıcı olmayan mobil sitesine hiç uğramıyor. Bu da markanın mobil tarafta hüsrana uğramasına neden oluyor.





Google bu nedenle Chrome mobil tarayıcısında önemli değişiklikler yaptı. İlk olarak bağlantı hızı yavaş olan kullanıcılar için bazı optimizasyonlarla akıcılığı artırabiliyor. İkinci olarak tarayıcı kullanıcıya anlık bildirimler gönderebiliyor. Son olarak bir sık kullanılan ögesini anasayfaya widget olarak aktarabiliyorsunuz. Böylece tarayıcı sürekli kullanıcısı ile etkileşim halinde kalabiliyor.





Hindistan'ın en büyük e-ticaret sitesi Flipkart bir süre önce Google yetkilileri ile bu konu hakkında bir görüşme yaptı ve görüşme sonrasında Flipkart mobil uygulaması baştan aşağı yenilenerek Chrome'nin yeni özelliklerine uyum sağladı.





Google'ın yeni hamlesi markaların kullanıcısı ile daha iyi bir etkileşime girmesini sağlayacak ve tanınırlığını artıracak. Aynı zamanda Google da bu işten faydalanacak zira Chrome tarayıcısını daha çok kullanmak demek daha çok reklam gösterimi ve Google araması anlamına geliyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/11/google-encourages-brands-build-good-mobile-websites.html