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Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları

Google arama sonuçlarına 3 boyutlu modeller geliyor. Aradığınız şeyi her açıdan inceleyebilecek veya artırılmış gerçeklik ile gerçek dünyada nasıl göründüğüne bakabileceksiniz.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları
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Google I/O 2019 etkinliği bugün başladı. 9 Mayıs'a kadar devam edecek etkinliğin en önemli kısmı olan Google Keynote ise an itibariyle gerçekleşiyor. Etkinlikte Google ürünleriyle ilgili birçok yenilik göreceğiz. Bunlardan ilki Google arama sonuçlarına gelen 3 boyutlu model özelliği.
Ayrıca Bkz. "Artırılmış Gerçeklik tabanlı Minecraft oyununun tanıtıcı videosu yayınlandı"

Farklı amaçlarla kullanılabilecek

Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları
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Telefonunuzla yaptığınız aramalarda site bölümünün sol alt kısmında "3B görüntüle" seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe basarak aradığınız şeyi anında üç boyutlu göreceksiniz. Google etkinlik sırasında birkaç farklı kullanım senaryosundan bahsetti. Bunlardan ilki araştırma yaparken iskelet sistemini görebilmek gibi kullanımlar. Özellikle öğrenciler için aradıkları şeyi üç boyutlu incelemek eğlenceli ve öğretici olacaktır. Bu modelleri isterseniz artırılmış gerçeklik ve kameranız yardımıyla gerçek dünyada görebileceksiniz.
Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları
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Diğer kullanım senaryolarından biri tahmin edebileceğiniz gibi alışveriş kısmında oluyor. Aradığınız şeyi satın almadan önce üç boyutlu olarak inceleyebilirsiniz. Mesela etkinlik sırasında ayakkabının kıyafetinize uyup uymadığınızı görebileceğiniz demo gerçekleştirildi. Bu model bir çanta, kırtasiye eşyası veya mobilya bile olabilir. Hatta bazı mobilya uygulamalarında artırılmış gerçeklik tabanlı bu özelliği zaten görmüştük. Arama sonuçları ile daha hızlı ve çeşitli şekilde 3 boyutlu modeller hayatımıza girecek.
Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları
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