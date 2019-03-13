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Google, GDC 2019’da “oyunun geleceğini” görmeye davet ediyor

Her sene düzenli olarak gerçekleşen “Game Developers Conference” etkinliğine bir haftadan az bir süre kaldı. Google, resmi Twitter hesabından GDC 2019 ile ilgili paylaşımda bulundu.
2 ay
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Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, GDC 2019’da “oyunun geleceğini” görmeye davet ediyor
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Google’ın çevrimiçi oyun servisi geliştirdiği uzun zamandır bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz sene bazı kullanıcılar Assassin’s Creed Odyssey oyunuyla servisi test etme şansı buldular. Hatta servis için geliştirildiği düşünülen bir oyun kolunun görsellerini de sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise Google’ın resmi Twitter hesabından “oyunun geleceği” söylemli bir paylaşım yapıldı.

Project Stream’i görmemize çok az kaldı

Game Developers Conference önümüzdeki Pazartesi günü başlıyor. Google’ın etkinliği ise 19 Mart tarihinde yapılacak. Bu bilgilerle birlikte oyunculuk temalı bir videoyu da görebiliyorsunuz. Tabii ki “oyunun geleceği” sözüyle bahsedilmek istenenin Project Stream olduğunu net olarak biliyoruz. Ancak bizi tam olarak hangi ürünlerin veya nasıl bir platformun beklediği konusunda henüz herhangi bir fikrimiz yok. Örneğin sadece servisten ziyade bu etkinlikte fiziksel bir cihaz da görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Google’ın çevrimiçi oyun servisi için geliştirdiği oyun kolu ortaya çıktı"

Kısacası çevrimiçi oyun servisi Project Stream için heyecanlı bekleyiş yakında sona erecek. Google’ın oyun sektörüne attığı bu büyük adımın sonuçlarını da görmeye başlayacağız. Etkinliği bu bağlantı üzerinde bulunan Google resmi YouTube kanalından canlı bir şekilde takip edebileceksiniz.


https://www.theverge.com/2019/3/12/18262215/google-gdc-19-keynote-event-teaser-video-project-stream Yorum Yaz
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Dupp 2 ay
Yarınki konferansın saati belli oldu mu?
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Serden Geçti 2 ay Dupp
19:00
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Dürüstİnsan 2 ay
Keşke adsl internetle de bu tarz sistemleri verimli kullanabilsek. Her yerde fiber altyapı yok. Fiziksel cihazlara gerek kalmadan oyun oynamak güzel. Rekabet sayesinde de uygun fiyatlara bunları kullanmak mümkün görünüyor.
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Mr.Data 2 ay Dürüstİnsan
Superbox gibi sistemler de var 5g ile gecikme süresi de iyice düşecek bu tür sistemleri internetin geleceği olarak görüyorum kurulum yok, altyapı bekleme derdi yok evde kullan yazlığa götürdüğünde kullan nakil derdi yok
Şu an sadece turkcell sunuyor keşke diğer firmalarda hizmet verse en azından fiyatlar düşer
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