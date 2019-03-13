Google, GDC 2019’da “oyunun geleceğini” görmeye davet ediyor

Project Stream’i görmemize çok az kaldı
Game Developers Conference önümüzdeki Pazartesi günü başlıyor. Google’ın etkinliği ise 19 Mart tarihinde yapılacak. Bu bilgilerle birlikte oyunculuk temalı bir videoyu da görebiliyorsunuz. Tabii ki “oyunun geleceği” sözüyle bahsedilmek istenenin Project Stream olduğunu net olarak biliyoruz. Ancak bizi tam olarak hangi ürünlerin veya nasıl bir platformun beklediği konusunda henüz herhangi bir fikrimiz yok. Örneğin sadece servisten ziyade bu etkinlikte fiziksel bir cihaz da görebiliriz.Ayrıca Bkz. "Google’ın çevrimiçi oyun servisi için geliştirdiği oyun kolu ortaya çıktı"
Kısacası çevrimiçi oyun servisi Project Stream için heyecanlı bekleyiş yakında sona erecek. Google’ın oyun sektörüne attığı bu büyük adımın sonuçlarını da görmeye başlayacağız. Etkinliği bu bağlantı üzerinde bulunan Google resmi YouTube kanalından canlı bir şekilde takip edebileceksiniz.
https://www.theverge.com/2019/3/12/18262215/google-gdc-19-keynote-event-teaser-video-project-stream Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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