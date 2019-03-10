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Google’ın çevrimiçi oyun servisi için geliştirdiği oyun kolu ortaya çıktı

Google tarafından alınan bir patent ile çevrimiçi oyun servisi için geliştirilen oyun kolunun tasarımı ortaya çıktı. Project Stream isimli servise ait bu kontrolcü hakkında detaylar haberimizde.
2 ay
3,3b
1
9
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’ın çevrimiçi oyun servisi için geliştirdiği oyun kolu ortaya çıktı
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Çevrimiçi oyun akışı hizmetleri son dönemin popüler konularından. Farklı firmalardan bu konu hakkında çalışmalar görsek de en çok adı geçen Google’ın Project Stream servisi oluyor. Geçtiğimiz sene Assassin’s Creed Odyssey oyunuyla kullanıcılara servisi test ettiren Google, bu sefer geliştirdiği oyun kolu ile gündeme geldi.
Ayrıca Bkz. "Google Chrome’un çevrimdışı dinozoru oyuncak oluyor"

Patent ile fark edildi

Google tarafından alınan bir patent üzerinde bu yeni oyun kolu fark edildi. Patent, kontrolcünün bildirim sistemiyle alakalı. Bir kullanıcıdan sohbet isteği geldiğinde veya oyun oynanmaya hazır olduğunda kontrolcünün nasıl bildirim vereceğini anlatıyor. Ancak kontrolcüye ait tasarımın da bu patent üzerinde bulunması Project Stream oyun kolunun görülmesini sağladı. Sizlerin de görebileceği üzere standart oyun kolu yerleşimi dışında orta alt kısımda bir mikrofon butonu dikkat çekiyor. Bu buton sesli asistanı devreye sokarak komut vermenizi sağlıyor olabilir.

Google’ın çevrimiçi oyun servisi için geliştirdiği oyun kolu ortaya çıktı
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Project Stream, kullanıcıların en az 25Mb/s bağlantıya sahip olmasını istiyor. Oyunlar için Netflix olarak isimlendirilen bu hizmet üzerinde çalışmaların devam ettiği belli. Ancak tam olarak ne zaman kullanıcılara açılır bilinmiyor. Son olarak patent üzerindeki bu çizimlerden yola çıkan Sarang Sheth isimli bir tasarımcı render görüntüleri hazırlamış. O görüntülere ise bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://www.theverge.com/2019/3/9/18257911/google-patent-game-controller-project-stream-streaming-service-render Yorum Yaz
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hamza5806 2 ay
Hmm bekledigimden iyi
Su steam Kontrolcüsu gibi igrenc bir sey degil en azindan
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carloska 2 ay
google mikrofon koymuşsa muhtemelen ortam dinlemesi yapacaktır...
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Gqhuan 2 ay
Kolun dizaynı o ise . Vay hallerine ...
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esmerbuyucu 2 ay
Apple'da kendi tasarım kolunu yapmalı artık. Kârlı olmadığı için yapmıyorlar.
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Rachsuchtig 2 ay
Bu Streamin olayı oturmaya başladığı an gaming dünyası büyük bir devrim yaşayacak. Düşünsenize PS TV gibi kucuk bir cihazı takıyorsunuz ve en yüksek grafikli oyunları çatır çatır oynuyorsunuz. Tek mesele Internet hızı
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crazywinner3 2 ay
Fps oyunlarda pek sağlıklı olmuyor. Günümüzde oyunların çoğunda tepki hızı çok önemli olduğu için önümüzdeki 1-2 sene içerisinde tam olarak tutacağını düşünmüyorum.
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senersongur 2 ay
Aylık 5 dolar gibi bir ücreti olursa herkes bir şekilde kullanır.
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Askaparta 2 ay
Hımm ilginç gözüküyor. Bu konuda pek gelişim sağlanmıyordu.
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volkie 2 ay
google yapıyorsa oyun sektöründe taşlar yerinden oynayacak demektir elindeki imkanları düşünürsek, sony stream ya da daha önce başarısız olmuş servisleri göz önünde bulundurarak aman olmaz altyapı vs deyip küçümsemeyin derim. google boru değil
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