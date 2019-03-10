Google’ın çevrimiçi oyun servisi için geliştirdiği oyun kolu ortaya çıktı

Çevrimiçi oyun akışı hizmetleri son dönemin popüler konularından. Farklı firmalardan bu konu hakkında çalışmalar görsek de en çok adı geçen Google’ın Project Stream servisi oluyor. Geçtiğimiz sene Assassin’s Creed Odyssey oyunuyla kullanıcılara servisi test ettiren Google, bu sefer geliştirdiği oyun kolu ile gündeme geldi.

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Patent ile fark edildi

Google tarafından alınan bir patent üzerinde bu yeni oyun kolu fark edildi. Patent, kontrolcünün bildirim sistemiyle alakalı. Bir kullanıcıdan sohbet isteği geldiğinde veya oyun oynanmaya hazır olduğunda kontrolcünün nasıl bildirim vereceğini anlatıyor. Ancak kontrolcüye ait tasarımın da bu patent üzerinde bulunması Project Stream oyun kolunun görülmesini sağladı. Sizlerin de görebileceği üzere standart oyun kolu yerleşimi dışında orta alt kısımda bir mikrofon butonu dikkat çekiyor. Bu buton sesli asistanı devreye sokarak komut vermenizi sağlıyor olabilir.

Project Stream, kullanıcıların en az 25Mb/s bağlantıya sahip olmasını istiyor. Oyunlar için Netflix olarak isimlendirilen bu hizmet üzerinde çalışmaların devam ettiği belli. Ancak tam olarak ne zaman kullanıcılara açılır bilinmiyor. Son olarak patent üzerindeki bu çizimlerden yola çıkan Sarang Sheth isimli bir tasarımcı render görüntüleri hazırlamış. O görüntülere ise bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2019/3/9/18257911/google-patent-game-controller-project-stream-streaming-service-render