Google'dan yeni bir sosyal ağ: Shoelace

Google+ kapanmış olabilir, ancak Google yeni bir sosyal medya platformu oluşturmaktan vazgeçmiyor. Şirketin deneysel projeler üreten Area 120 grubu, Facebook ve Instagram'dan farklı olan Shoelace adında yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Test yayınına başladı

Sosyal hayatınızı güçlendirin sloganını kullanan Shoelace, fotoğraf, video veya durum güncellemelerine odaklanmıyor. Bunun yerine ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin birbirlerini bulmaları ve şehirlerinde ortak etkinlikler düzenlemelerini sağlıyor. Gelen haberler ise Shoelace uygulamasının, Google'ın daha önce piyasaya sürdüğü Schemer'a benzer olduğu yönünde. Bu etkinlik düzenleme uygulaması 2011 yılında başlatılmış ve üç yıl sonra kapatılmıştı.

https://shoelace.nyc/

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Shoelace şu anveplatformlarında mevcut ancak uygulamanın web sürümü yok. Davetiye ile kullanılabilen uygulama şimdilik'taki kullanıcılara dağıtılmış durumda. Yakın bir süre içinde tüm dünyaya yayılması planlanıyor. Yeni platformu Facebook veya Instagram ile karşılaştırmak, ne gibi bir başarı göstereceğini ise zamanla göreceğiz.