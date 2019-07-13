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Google'dan yeni bir sosyal ağ: Shoelace

Google her ne kadar sosyal ağlarla ilgili kötü bir tecrübeye sahipse de, şirket bu sevdasından vazgeçmiyor. Gelen haberlere göre Google, Shoelace adında yeni bir sosyal ağ üzerinde çalışıyor.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google+ kapanmış olabilir, ancak Google yeni bir sosyal medya platformu oluşturmaktan vazgeçmiyor. Şirketin deneysel projeler üreten Area 120 grubu, Facebook ve Instagram'dan farklı olan Shoelace adında yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Test yayınına başladı

Sosyal hayatınızı güçlendirin sloganını kullanan Shoelace, fotoğraf, video veya durum güncellemelerine odaklanmıyor. Bunun yerine ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin birbirlerini bulmaları ve şehirlerinde ortak etkinlikler düzenlemelerini sağlıyor. Gelen haberler ise Shoelace uygulamasının, Google'ın daha önce piyasaya sürdüğü  Schemer'a benzer olduğu yönünde. Bu etkinlik düzenleme uygulaması 2011 yılında başlatılmış ve üç yıl sonra kapatılmıştı.
Shoelace şu an Android ve iOS platformlarında mevcut ancak uygulamanın web sürümü yok. Davetiye ile kullanılabilen uygulama şimdilik New York'taki kullanıcılara dağıtılmış durumda. Yakın bir süre içinde tüm dünyaya yayılması planlanıyor. Yeni platformu Facebook veya Instagram ile karşılaştırmak doğru olmasa da, ne gibi bir başarı göstereceğini ise zamanla göreceğiz.

https://shoelace.nyc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 26 dk.
4 harfi geçince isim aklımda kalmıyor nedense !
1 Yanıt Yanıtla
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Spider_hip 22 dk. SEO-Uzmanı
Facebook ile instagram'da 4 harfli değillerki. Facebook'a nasıl face deniyorsa, buna da shoe denebilir kısaca.
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