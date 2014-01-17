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Google fitness odaklı bir yazılım geliştirme aracı üzerinde çalışıyor

5 yıl
7,1b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google fitness odaklı bir yazılım geliştirme aracı üzerinde çalışıyor

Fitness takip cihazları günümüzün en popüler aygıtlarından birisi haline geldi ve akıllı telefonlara bağımlı olması da yazılım tarafında yükselen bir ivmenin doğmasına neden oldu. İşletim sistemleri yerleşik olarak veya üçüncü taraf yazılımlarla fitness takip cihazlarına desteğini artırmaya çalışıyor.

Google, Nexus 5 ile birlikte Google Now platformunu kullanıcının adımlarını sayacak şekilde güncellemiş ve cihaz donanımına da bir adımsayar eklemişti. GPS bağımlılık ortadan kalktığı için de atılan adım ve gidilen mesafe ölçümleri bataryaya yük bindirmiyordu. 

Firma içerisinden gelen bilgilere göre Google, Android için bir fitness yazılım geliştirme aracı üzerinde çalışıyor. Bu araç sayesinde üçüncü taraf uygulamalar cihazda kayıtlı fitness verilerine ulaşabilecek ve ölçümler yapabilecek.

Google'ın asıl olarak bu aracı Google Now arayüzüne yönelik geliştirdiği tahmin ediliyor. Üçüncü taraf yazılımlardan ziyade bizzat Google Now içerisinde fitness verilerini takip etmek, etkinlikleri görebilmek mümkün olacak ve kullanıcılar da dışarıya yönelmeyecek. Google'ın bu aracı ne zaman resmi olarak duyuracağı bilinmiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/01/google-working-on-fitness-api-for-android-could-google-now-become-a-personal-trainer-too.html Yorum Yaz
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