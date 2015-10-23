Google gelirlerini yükseltiyor

Teknolojinin girdiği bir çok alanda karşımıza çıkan Google hizmetlerinin meyvesini toplamaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz 3 aylık dönemde gelirlerini geçtiğimiz yılın aynı görevine göre %13 yükselterek tam 18.7 milyar dolar kazandı. Kar kısmında da önemli bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz yıl 2.74 Milyar dolar kar elde eden şirket bu yıl ise 3 aylık dönemde 3.98 Milyar doları kasasına koydu.





Giderlere baktığımızda ise işletme maliyetinin 6.1 Milyar dolardan 6.93 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Gelirler arttığı sürece işletme maliyetindeki yükseliş kötü bir anlam ifade etmiyor. Ayrıca şirketin satın alma maliyetlerini önümüzdeki çeyreğin mali tablosuna yansıtması bekleniyor. Gelirlerin büyük bir kısmı reklam ve cihaz satışlarındaki artışlardan elde edilirken. Şirketin mali yöneticisi Ruth Porat "3. çeyrek gelirleri özellikle mobil sektörde Google'ın gücünü gösteriyor. 6 ürünle birlikte küresel anlamda 1 milyardan fazla kullanıcıya sahibiz, bu durumun bize sunacağı fırsatlar da oldukça heyecan verici" şeklinde konuşarak memnuniyetini dile getirdi.

http://www.gsmarena.com/google_enjoys_187_billion_revenue_in_q3_2015-news-14643.php