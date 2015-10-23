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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google gelirlerini yükseltiyor

Alphabet bünyesinde çalışmalarına devam eden yazılım devi Google gelirlerini yükseltmeye devam ediyor. Şirket 3. çeyrek raporuna göre yaklaşık 19 Milyar dolar gelir elde etti.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Google gelirlerini yükseltiyor
 
Teknolojinin girdiği bir çok alanda karşımıza çıkan Google hizmetlerinin meyvesini toplamaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz 3 aylık dönemde gelirlerini geçtiğimiz yılın aynı görevine göre %13 yükselterek tam 18.7 milyar dolar kazandı. Kar kısmında da önemli bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz yıl 2.74 Milyar dolar kar elde eden şirket bu yıl ise 3 aylık dönemde 3.98 Milyar doları kasasına koydu.
Gelirlerin büyük bir kısmı reklam ve cihaz satışlarındaki artışlardan elde edilirken. Şirketin mali yöneticisi Ruth Porat "3. çeyrek gelirleri özellikle mobil sektörde Google'ın gücünü gösteriyor. 6 ürünle birlikte küresel anlamda 1 milyardan fazla kullanıcıya sahibiz, bu durumun bize sunacağı fırsatlar da oldukça heyecan verici" şeklinde konuşarak memnuniyetini dile getirdi.

Giderlere baktığımızda ise işletme maliyetinin 6.1 Milyar dolardan 6.93 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Gelirler arttığı sürece işletme maliyetindeki yükseliş kötü bir anlam ifade etmiyor. Ayrıca şirketin satın alma maliyetlerini önümüzdeki çeyreğin mali tablosuna yansıtması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/google_enjoys_187_billion_revenue_in_q3_2015-news-14643.php Yorum Yaz
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Riyaziyeci 3 yıl en beğenilen
cceviz
Aşağı yukarı Türkiye ihracatının yarısı. Teknolojiye daha fazla önem vermeliyiz.

Ulaştırma ve habercilik bakanı Binali Yıldırım' ın aşağıdaki konuşmasını hatırlayınca böyle bir şey mümkün mü sence? :)
youtube.com/...
ccevizAşağı yukarı Türkiye ihracatının yarısı. Teknolojiye daha fazla önem vermeliyiz.Ulaştırma ve habercilik bakanı Binali Yıldırım'...
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HydroAcidX 3 yıl
Google kendini hep yeniliyor.
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sercandk 3 yıl
Google birde şu 2.nesil Android One'lara marshmallow güncellemesini versen
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lapatid 3 yıl
ulkemizde sunulmayan hizmetlerin ulkemize en yakin zamanda ugramasi dileklerimle basarilarinin devamini diliyorum.
şahsımda sempati uyandirmayi basarmis bir firma
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kadirirdem 3 yıl
Guzel isler yapıyorlar kazanacaklar tabi...
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wolf silver 3 yıl
Adamlar 1 yazılımla yılda bizim ihracatin yarısını kazanıyorlar..
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Riyaziyeci 3 yıl en beğenilen
cceviz
Aşağı yukarı Türkiye ihracatının yarısı. Teknolojiye daha fazla önem vermeliyiz.

Ulaştırma ve habercilik bakanı Binali Yıldırım' ın aşağıdaki konuşmasını hatırlayınca böyle bir şey mümkün mü sence? :)
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +5
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artenis 3 yıl Riyaziyeci
Riyaziyeci

cceviz

Aşağı yukarı Türkiye ihracatının yarısı. Teknolojiye daha fazla önem vermeliyiz.


Ulaştırma ve habercilik bakanı Binali Yıldırım' ın aşağıdaki konuşmasını hatırlayınca böyle bir şey mümkün mü sence? :)

youtube.com/...

''Gafayı tahdın mı işin kötü '' diyor baĞanımız cloud sistemi için....
Sen türkiyesin küçük düşün ;)
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cceviz 3 yıl
Aşağı yukarı Türkiye ihracatının yarısı. Teknolojiye daha fazla önem vermeliyiz.
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Arranger. 3 yıl
Allah bereketini artırsın.
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Patren 3 yıl
2.74 milyar doları 3.98 yapmışlar gerçekten iyi para kazanmışlar
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