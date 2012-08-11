Google, göz hareketleriyle ekran kilidi açmanın patenti için başvurdu

2013 yılında ilk olarak Google I/O 2012 konferansında sipariş veren geliştiricilere dağıtılacak olan Google'ın devrimci giyilebilir gözlük teknolojisi Project Glass için farklı teknolojilerin patent başvurusu devam ediyor. Çalınmaya karşı yeni bir teknolojinin patentinden sonra Google, bu kez göz hareketleriyle ekran kilidi açmanın patenti için başvuru yaptı.





ABD Patent Ofisi'nin yayınladığı başvuru bilgilerine göre patentin tanımı göz takip bilgilerini kullanarak bir ekranın kilidini açmak. Patent kapsamında gözlük ekranında hareket eden bir cisim ile buna uygun göz hareketinin eşleştirilmesi ve sonucunda ekran kilidinin açılması hedefleniyor.





Göz takibi gözlük içerisindeki bir sensör yardımıyla oluyor ve hareket eden nesnenin yolu da rastgele olarak belirleniyor.





30 Kasım tarihinde yapılan başvuru için henüz bir onay verilmemiş. Giyilebilir bilgisayarı için tamamen eller serbest bir konsept oluşturmaya çalışan Google'ın patenti onaylanırsa, teknolojisini diğer giyilebilir gözlük ürünleri için de lisanslayabilir.