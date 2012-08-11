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Google, göz hareketleriyle ekran kilidi açmanın patenti için başvurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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2013 yılında ilk olarak Google I/O 2012 konferansında sipariş veren geliştiricilere dağıtılacak olan Google'ın devrimci giyilebilir gözlük teknolojisi Project Glass için farklı teknolojilerin patent başvurusu devam ediyor. Çalınmaya karşı yeni bir teknolojinin patentinden sonra Google, bu kez göz hareketleriyle ekran kilidi açmanın patenti için başvuru yaptı.

ABD Patent Ofisi'nin yayınladığı başvuru bilgilerine göre patentin tanımı göz takip bilgilerini kullanarak bir ekranın kilidini açmak. Patent kapsamında gözlük ekranında hareket eden bir cisim ile buna uygun göz hareketinin eşleştirilmesi ve sonucunda ekran kilidinin açılması hedefleniyor. 

Göz takibi gözlük içerisindeki bir sensör yardımıyla oluyor ve hareket eden nesnenin yolu da rastgele olarak belirleniyor.

30 Kasım tarihinde yapılan başvuru için henüz bir onay verilmemiş. Giyilebilir bilgisayarı için tamamen eller serbest bir konsept oluşturmaya çalışan Google'ın patenti onaylanırsa, teknolojisini diğer giyilebilir gözlük ürünleri için de lisanslayabilir. 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=48&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=%2820120807.PD.+AND+Google.ASNM.%29&OS=ISD/20120807+AND+AN/Google&RS=%28ISD/20120807+AND+AN/Google%29 Yorum Yaz
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truvazotti 6 yıl
google yakında kaç gram dışkıladığımızı bile bilir hale gelecek ki. hayatımızın içine bu kadar girmesi bence biraz tehlikeli.
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lyridder 7 yıl
Kilit açmayla başlayan sistem fareyi klavyeyi çöpe attırır...
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BERK BEY 7 yıl
ilginç
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chiangyao08 7 yıl
Yakinda sadece dusunerek yasayabilecegiz! hic hareket etmeden, gozunu kirpmamiza dahi gerek olmadan!
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oturtan boğa 7 yıl
yakında yemenin içmenin mıçmanın patentini alacak lar olan gene biz garibanlara olacak.
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Wol4onak 7 yıl
Tebrikler! Yakinda sadece dusunerek yasayabilecegiz! hic hareket etmeden, gozunu kirpmamiza dahi gerek olmadan! "Teknoloji" ne guzel!!!
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Legendery 7 yıl
Samsung vs Apple savaşına ilerde Google'ı da görebiliriz....
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Kitmaker 7 yıl
simaros
hayırlısı be gülüm

- vermek için giriş yaptım
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mylife.ag 7 yıl
delarux
ne gerek var böyle bir şeye.Patente ödediğin paraya yazık kogıl

Herkes senin gibi düşünseydi teknoloji asla ilerlemezdi. Bence gayet iyi oldu sonunda teknolojide ilerleme görüyoruz.
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FightFor1 7 yıl
Google sayseine herkes birgün gerizekalı gibi gezecek.
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brksnr 7 yıl
5 sene içinde görürsek gayet güzel bir teknoloji :)
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Jacobıan 7 yıl
aşmış bunlar
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lokomotif 7 yıl
Kaşımızı gözümüzü ayrı oynatacağız çok yakında.
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delarux 7 yıl
ne gerek var böyle bir şeye.Patente ödediğin paraya yazık kogıl
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