Google, göz izleme teknolojisi geliştiren şirketi satın aldı

Google’ın sanal gerçeklik sektörüne olan hamlelerinin, HTC veya Oculus gibi firmalara göre biraz daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu yıl duyurulan Daydream ile birlikte firmanın çıtayı yükselttiğine şahit olabiliriz. Son satın alım da bunu gösteriyor.

Dikkat Çekici Bir Girişim

Sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik gözlükleri ile etkileşime girme yolları konusunda teknolojiler geliştiren Eyefluence, Google tarafından satın alındı. Eyefluence göz takibi üzerine geliştirdiği teknolojiler sayesinde sadece gözünüzü kullanarak içerikleri kontrol etmenizi amaçlıyor. Örneğin Amazon üzerinden göz kırpma ile satın alım yapabiliyorsunuz.

Eyefluence teknolojisinin özelliği sürekli öğrenen bir yapıda olması. Yani kullanıcı ile ne kadar çok etkileşime girerse, göz hareketlerini o kadar çok iyi analiz ve tahmin edebiliyor. Firma, geliştirdikleri arayüzün rakiplerinden çok daha ileride olduğunu ifade ediyor.

Eyefluence büyük ihtimalle Daydream platformu içerisine entegre edilecek. Bugün akıllı telefonları temel alan sanal gerçeklik gözlüklerinde kontrol imkanı başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hareket halindeyken VR içerikleri ile haşır neşir olanların mutlaka bir kontrolcüyü de yanlarında taşımaları gerekiyor. Bu da ekipman listesini haliyle kabartıyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S8 modelinde gecikme sinyali"

Gelecekte sadece göz hareketleri ile kontrol edilebilen VR içerikleri ve oyunlar, Eyefluence teknolojileri sayesinde mümkün olabilecek. Google’ın çalışmaları ile birlikte ilk olarak Daydream uyumlu telefonlarda bunu görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Satın alımın bedeli ise açıklanmadı.