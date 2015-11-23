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Google, günde 2 milyon korsan içerik şikayeti alıyor

Korsan içeriklerin kendini gösterebildiği tek yer arama motorları. Korsan içerik ile ilgilenmeyen kullanıcılar bile karşısında onlarca sonuç bulabiliyor. Google bu problem için büyük gayret sarfediyor
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, günde 2 milyon korsan içerik şikayeti alıyor


Korsan içerikler günümüz yazılım dünyasının alt edilemeyen en büyük problemi durumunda. Filmler, diziler, uygulamalar derken milyonlarca içerik korsana düşüyor ve oldukça da rağbet görüyor. Arama motorları üzerinden bu içeriklere ulaşabilmek ise diğer bir problem olarak ortaya çıkıyor. Kullanıcılar daha ilgili bir kaç kelime aratarak yüzlerce korsan içerik sitesine ulaşabiliyor. Dünyanın en büyük arama motoru konumundaki Google da bu konunun odak noktasında yer alıyor. 

Telif hakkı sahipleri sürekli Google'a ihlal konusu içeriklerin arama sonuçlarından çıkarılmasını talep ediyor. Bu talepler öyle bir noktaya geldi ki arama devi artık aylık ortalama 60 milyon içeriği sonuçlardan çıkarmakla uğraşıyor. 

Gelen bilgilere göre Ekim ayı itibariyle Google'a 5609 farklı telif hakkı sahibinden toplam 65 milyon korsan içerik şikayeti yapıldı. Bu rakam günde ortalama 2 milyon, dakikada ise ortalama 1500 şikayet anlamına geliyor. Geçen yıla göre şikayetlerde yüzde 100 artış yaşandı. Telif hakkı şikayetlerinde en fazla rakam dijital haklar koruyucusu Degban, British Recorded Music Industry ve Recording Industry Association of America platformlarına ait. 

Şikayetlerin büyük kısmı korsan içerik konusunda ve bunda bir sıkıntı yok. Ancak zaman zaman yanlış linkler sonucunda korsan sanılan içerikler bulunuyor ve hatta telif hakkı sahiplerinin kendi sistemlerinde bile korsan içerik varmış gibi görünebiliyor.

Google, telif hakkı sahiplerinin gayretlerinden memnun. Korsan içeriklerin arama sonuçlarından çıkarılmasının yanında bu tür içerikleri barındıran sitelerin Pagerank yani site değerleri de düşürülüyor ve böylece arama sonuçlarında çok gerilere gidiyor.  

http://thenextweb.com/google/2015/11/23/google-now-handles-2-million-takedown-requests-over-pirated-content-daily/ Yorum Yaz
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Abies Nordmanniananius 3 yıl
Korsana
( idm-esed nod32 ve sony vegas proyu korsan kullanıyorum
)
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lapatid 3 yıl
tanidigim herkese orjinal icerik almasini tavsiye ediyorum,cunku icerik gelistiricileri bu sayede emeklerinin karsiligini alabiliyor ve icerim gelistirmeye devam edebiliyor ve boylece ben de korsan icerik indirmeye devam edebiliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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adını nick koydum 3 yıl lapatid
lapatid
tanidigim herkese orjinal icerik almasini tavsiye ediyorum,cunku icerik gelistiricileri bu sayede emeklerinin karsiligini alabiliyor ve icerim gelistirmeye devam edebiliyor ve boylece ben de korsan icerik indirmeye devam edebiliyorum.

Aynı zamanda korsancılık artarken bu sayede bazı dh üyeleri forumda mizah yaparak artılanmaya çalışıyor.
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Patren 3 yıl
7 milyarlik dunyada az bile
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