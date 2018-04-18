Google güvenli gezinti özelliği Android uygulamalara da geliyor

Google’ın uzun yıllardır Chrome tarayıcısında daha güvenli bir gezinti için kullandığı Safe Browsing teknolojisi Android uygulamalara da genişletiliyor. Google gerekli hazırlıkları tamamladı.

Android uygulamalar da güvende

İlk olarak 2006 yılında faaliyete geçen Safe Browsing, kullanıcıları güvensiz sitelere girmek istediği zaman veya uygulamalar indirmeye zorlandığı zaman uyarıyor ve geri çeviriyordu. Sonraki yıllarda Gmail, Google Ads, Google Search hizmetleri de bu özelliği kullanmaya başladı. Google bir API hazırlayarak üçüncü taraf tarayıcılara da bu imkânı sundu.

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Şimdi ise sıra Android uygulamalarda. WebView modülüne Safe Browsing teknolojisini ekleyen Google, uygulama içerisinde güvensiz bir siteye ulaşmak isteyen kullanıcıları da uyaracak. Entegrasyon tamamlandığı için WebView kullanan geliştiricilerin uygulamalarında sistem otomatik olarak çalışacak ve ekstra bir işleme gerek kalmayacak.

Yeni özellik Android 8.0 ve üzeri sürümlere uygun uygulamalarda geçerli olacak. Ayrıca Android 8.1 ve üzeri işletim sistemlerinde ise geliştiriciler için uyarı davranışını değiştirebilme imkanı da mevcut.