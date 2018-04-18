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Google güvenli gezinti özelliği Android uygulamalara da geliyor

Güvensiz bir siteye girdiğiniz zaman Chrome tarayıcısında geri dönmenizi isteyen güvenli gezinti özelliği artık uygulamalarda da kendisini göstermeye başladı.
1 yıl
1,9b
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın uzun yıllardır Chrome tarayıcısında daha güvenli bir gezinti için kullandığı Safe Browsing teknolojisi Android uygulamalara da genişletiliyor. Google gerekli hazırlıkları tamamladı.

Android uygulamalar da güvende

İlk olarak 2006 yılında faaliyete geçen Safe Browsing, kullanıcıları güvensiz sitelere girmek istediği zaman veya uygulamalar indirmeye zorlandığı zaman uyarıyor ve geri çeviriyordu. Sonraki yıllarda Gmail, Google Ads, Google Search hizmetleri de bu özelliği kullanmaya başladı. Google bir API hazırlayarak üçüncü taraf tarayıcılara da bu imkânı sundu.

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Şimdi ise sıra Android uygulamalarda. WebView modülüne Safe Browsing teknolojisini ekleyen Google, uygulama içerisinde güvensiz bir siteye ulaşmak isteyen kullanıcıları da uyaracak. Entegrasyon tamamlandığı için WebView kullanan geliştiricilerin uygulamalarında sistem otomatik olarak çalışacak ve ekstra bir işleme gerek kalmayacak.

Yeni özellik Android 8.0 ve üzeri sürümlere uygun uygulamalarda geçerli olacak. Ayrıca Android 8.1 ve üzeri işletim sistemlerinde ise geliştiriciler için uyarı davranışını değiştirebilme imkanı da mevcut.

 

https://www.engadget.com/2018/04/18/googles-safe-browsing-android-apps/ Yorum Yaz
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StaatSanWalt 1 yıl
E iyi de bazen hakikaten hic olmayacak sitelerde sacmaliyor deli ediyor, mesela uyap uygulamasinda bu hatayi verdi en son, neye gore tariyor bilmiyorum ama turk siteleriyle arasi pek iyi değil.
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hopeyoung 1 yıl
Yeni nesil sansür ve yönlendirme.
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Tensi 1 yıl
Yani Facebook artik acilmayacak mi? :D
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Celonfix 1 yıl
Kısacası : Sizi daha fazla gözetleyeceğiz. Yeni spywarelere hazır olun.
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