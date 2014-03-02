Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google harici kaynaklardan yüklenen uygulamalar için güvenliği artırıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,2b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google harici kaynaklardan yüklenen uygulamalar için güvenliği artırıyor

Android işletim sisteminin artık PC'lerden bile daha fazla zararlı yazılım tehdidine maruz kalması, Google'ın daha etkili tedbirler almasına neden oluyor. Daha önce uygulama mağazası tarafında önemli adımlar atan firma bu kez harici kaynaklara da el atacak.

Harici kaynaklardan APK yüklemek oldukça kolay olduğu için bu tarafı denetlemek de zor oluyor. Gelen bilgilere göre Google harici yüklenen uygulamaları da denetleyecek bir güvenlik seviyesi üzerinde çalışıyor.

Bu seviye Lookout veya TrendMicro gibi arka planda bir tespit uygulaması çalıştırıyor ve şüpheli bir eylem tespit ettiğinde kullanıcıyı bloke etmesi için ikaz ediyor. Bu sistem daha düşük bir seviyede Google Play uygulamaları için hali hazırda çalışmaktaydı. 

Bu sayede üçüncü taraf uygulama mağazası kurmakta çekinen kullanıcılar için de belirli bir güvenlik seviyesinin oluşturulabileceği tahmin ediliyor. Yeni güncelleme önümüzdeki haftalarda yayımlanacak.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sorun.adam 5 yıl en beğenilen
Kaynak nerde ekrem71? Bunu kendinin yazdığını düşünmemizi bekleme. :) Sitenin güncel olması için çaba sarf ediyorsun fakat, olmayan şeylerle.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turcia 5 yıl
Root var onu da deleriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Atı alan Üsküdar'ı geçti be Google...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
Android te güvenlik kimin umurundaki zaten çoğu kullanıcı o rom bu root derken ne üdüğü belli olmayan onlarca rom yüklüyor mutlaka içlerinde güvenlileride vardır ama kimisi macera arıyor, sorunlu güvensiz ve portlanmış romlar yüklüyor, cihazına apkmania, blackmart alpha yada direk netten apk yöntemiyle yüzlerce oyun program kuruyor sırf geliştiricisine para kazandırmamak için. Cihaza amatör geliştiriciler tarafından yazılmış basit programlar rehbet sosyal ağlar ve mesajlar ile ilgili olmasada rehberi mesajları okuma yetkisi senin adına mesaj gönderebilme yetkisi istiyor vermezsen kurulmuyor son 5 yılda dünyaca duyulmuş ciddi zarara uğrayan bir kitle olmadığı için üzerinde durulmuyor bu konunun birilerinin çok ciddi canı yanacakki sert önlemler alınacak yoksa kervan böyle devam eder yoluna.Birde android telefonlar orta yaşın üzerindede çok var bu kişiler ne güncelleme ne demek onu biliyor ne market dışı uygulama nasıl kurulur root rom nedir onu biliyor düz kullanıyor gittiği yere kadar marketten uygulama bile indirmeyen internet paketi olmayanlar var azımsanmayacak kadar hemde bu kişiler zarara uğramaz.Google'ın market dışı uygulama yüklemeye kesinlikle izin vermemesi lazım telefonlardaki bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme özelliğini devre dışı bırakması lazım satışları azalsa bile cılkı çıktı çünkü bu işin.Root hakkı kullanıcıya özgürce bırakılmalıdır herkes rom yüklemiyor yüklenen romlarda google'ın izin verdiği profesyonel firmalara ait romlar olmalı google isterse rom geliştiren firmalarla anlaşma sağlayıp bunu sağlayabilir.Ama bedava uygulama yüklemeye izin vermek hem geliştiriciye hakarettir hem hırsızlığa göz yummaktır hemde son kullanıcı apk dosyalarının içerisine gizlenmiş virüslere maruz kalabilir farkında olmadan tehlikelidir.O yüzden zaten büyük firmaların büyük çoğunluğu lisans doğrulama adımı olmadan apk dosyalarının kurulumuna izin vermiyor ea gameloft gibi yada sadece ios ta kalmayı tercih ediyorlar bu şark kurnazlığıyla uğraşmamak için yazmıyorlar androide.Ama gelinen noktada google ne müşteri kaybetmek istiyor neden geliştirici işine gelirse mantığıyla bizde böyle edasıyla hareket ediyor bakalım neler olacak ilerleyen yıllarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 5 yıl
O sistem geldi bile. Ah Ekrem ah...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Geç bile kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Laqopa 5 yıl
Yaşlanmayı önleyen çalışmalarımı telefonda saklıyorum. Aman erişmesinler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Android yazan yerden güvenlik beklenmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 5 yıl
Appstore la yarışacam diye çöplük ettiler magazayıda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 5 yıl
Google kendi mağazasına darbe vurmuş olmaz mı?Çoğu kişi güvenlik şüphesi nedeniyle harici yerden uygulama indirmiyordu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Geç bile kaldı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sorun.adam 5 yıl en beğenilen
Kaynak nerde ekrem71? Bunu kendinin yazdığını düşünmemizi bekleme. :) Sitenin güncel olması için çaba sarf ediyorsun fakat, olmayan şeylerle.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9179 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve google play
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gionee S5.5 "Dünyanın en incesi" ön inceleme 5 yıl ZTE Nubia Z5S "ZTE'den devler liginde yeni oyuncu" ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim