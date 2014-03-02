Google harici kaynaklardan yüklenen uygulamalar için güvenliği artırıyor





Android işletim sisteminin artık PC'lerden bile daha fazla zararlı yazılım tehdidine maruz kalması, Google'ın daha etkili tedbirler almasına neden oluyor. Daha önce uygulama mağazası tarafında önemli adımlar atan firma bu kez harici kaynaklara da el atacak.





Harici kaynaklardan APK yüklemek oldukça kolay olduğu için bu tarafı denetlemek de zor oluyor. Gelen bilgilere göre Google harici yüklenen uygulamaları da denetleyecek bir güvenlik seviyesi üzerinde çalışıyor.





Bu seviye Lookout veya TrendMicro gibi arka planda bir tespit uygulaması çalıştırıyor ve şüpheli bir eylem tespit ettiğinde kullanıcıyı bloke etmesi için ikaz ediyor. Bu sistem daha düşük bir seviyede Google Play uygulamaları için hali hazırda çalışmaktaydı.





Bu sayede üçüncü taraf uygulama mağazası kurmakta çekinen kullanıcılar için de belirli bir güvenlik seviyesinin oluşturulabileceği tahmin ediliyor. Yeni güncelleme önümüzdeki haftalarda yayımlanacak.