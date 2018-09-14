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Google hata yaptı, Android Pie kullanıcılarının telefonları "Güç Tasarrufu" moduna geçti

Google, Android Pie işletim sisteminin özelliklerini test ederken, birçok kullanıcının telefonunun şarjı %99'un altına düştüğünde otomatik olarak "Güç Tasarrufu" moduna geçmesine neden oldu.
8 ay
5,4b
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17
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google'ın Android'in farklı sürümlerini test ederken bunu zaman zaman kullanıcılarına yansıttığını biliyoruz. Ancak yapılan son testlerdeki bir yanlışlık Android Pie işletim sistemi kullanan cihazların otomatik olarak "Güç Tasarrufu" moduna geçmesine neden oldu.

Google olaya açıklık getirdi

Birçok kullanıcı başta Reddit olmak üzere çeşitli forumlarda benzer bir sorun yaşayanların olup olmadığını sormaya başladılar. Zira kullanıcıların büyük bir kısmı "Güç Tasarrufu" modunu hiç kullanmadıkları halde böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ettiler. Kısa bir sürenin ardından da Google'dan bu enteresan durumla ilgili bir açıklama geldi.
Google hata yaptı, Android Pie kullanıcılarının telefonları
Bir Google temsilcisi Reddit'te sorunu açıklamak için şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bazılarınız bugün cihazınızda "Güç Tasarrufu" modunun açık olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu yanlışlıkla pil tasarruf özelliklerini test etmek için yaptığımız bir denemeydi. Pil tasarruf ayarlarını varsayılan olarak geri aldık. Lütfen cihazınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın. Karışıklık için özür dileriz." Yapılan bu açıklama sonrasında ise kullanıcıların kafalarındaki soru işaretleri de giderilmiş oldu.

https://www.reddit.com/user/PixelCommunity Yorum Yaz
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deniz_sea 8 ay en beğenilen
Yani demiş ki;
Siz para ödeyip telefonu almış olsanız da, biz uzaktan istediğimiz gibi oynarız telefonlarınız ile, hatta izleriz, dinleriz, takip ederiz, sizinde kibarca haberiniz olsun demiş...
Yani demiş ki;Siz para ödeyip telefonu almış olsanız da, biz uzaktan istediğimiz gibi oynarız telefonlarınız ile, hatta izleriz, dinleriz, takip ederiz, si...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Rachsuchtig 8 ay deniz_sea
deniz_sea
Yani demiş ki;
Siz para ödeyip telefonu almış olsanız da, biz uzaktan istediğimiz gibi oynarız telefonlarınız ile, hatta izleriz, dinleriz, takip ederiz, sizinde kibarca haberiniz olsun demiş...

Başka biri de diyorki parasını versen de ben istesem cihazın performansini sınırlandırırim. Gittiğin yeri cihaz kapalı bile olsa kaydederim
deniz_seaYani demiş ki;Siz para ödeyip telefonu almış olsanız da, biz uzaktan istediğimiz gibi oynarız telefonlarınız ile, hatta izleriz,...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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ouzqan 8 ay
Adamlar açık açık demiş izliyoruz sizi diye daha ne olsun. Üstüne istediğim an telefonuna istediğimi de yapabilirim diyor. Acaba aniden patlayan ana kartlar bunların işi olabilir mi
Adamlar açık açık demiş izliyoruz sizi diye daha ne olsun. Üstüne istediğim an telefonuna istediğimi de yapabilirim diyor. Acaba aniden patlayan ana kartlar b...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Francis J. Underwood 8 ay
olm bizi resmen kontrol ediyorlar göz göre göre
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eakkartal 8 ay
Bu durumdan kaçış yok zaten cihazı aldığımızda bu riski alarak satın alıyoruz
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goktug 14 8 ay
Yazılımsal bir şey,yani normal.
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goktug 14 8 ay
Düşük güç modu yazılımsal birşey.Paranoyak olmaya gerek yok
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FRAPS_TR 8 ay
Adamlar uzaktan cihazın ayarları ile oynuyorlar. Hiçbir özelimiz kalmadı. Bunlar iyice azıttı.
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SeKSandDoRT 8 ay

benimki hep açık yoksa günü çıkarmıyor
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ouzqan 8 ay
Adamlar açık açık demiş izliyoruz sizi diye daha ne olsun. Üstüne istediğim an telefonuna istediğimi de yapabilirim diyor. Acaba aniden patlayan ana kartlar bunların işi olabilir mi
1 Yanıt Yanıtla +7
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Omisis046 8 ay ouzqan
ouzqan
Adamlar açık açık demiş izliyoruz sizi diye daha ne olsun. Üstüne istediğim an telefonuna istediğimi de yapabilirim diyor. Acaba aniden patlayan ana kartlar bunların işi olabilir mi

Telekomun istediği zaman modem ayarlarını değiştirmesi gibi. Böyle şeyler hiç hoş değil.
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MrFlash16 8 ay
Adamlar donunuzun hangi renk olduğunu bile öğrenmiştir.Bunu mu yapamayacaklar?
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jimhendrix 8 ay
Osursan kaydediyor herifler.
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HLLBN 8 ay
Biri de demiyor ki paramızla evimize casus alıyoruz
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