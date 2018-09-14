Google hata yaptı, Android Pie kullanıcılarının telefonları "Güç Tasarrufu" moduna geçti

Teknoloji devi Google'ın Android'in farklı sürümlerini test ederken bunu zaman zaman kullanıcılarına yansıttığını biliyoruz. Ancak yapılan son testlerdeki bir yanlışlık Android Pie işletim sistemi kullanan cihazların otomatik olarak "Güç Tasarrufu" moduna geçmesine neden oldu.

Google olaya açıklık getirdi

Birçok kullanıcı başta Reddit olmak üzere çeşitli forumlarda benzer bir sorun yaşayanların olup olmadığını sormaya başladılar. Zira kullanıcıların büyük bir kısmı "Güç Tasarrufu" modunu hiç kullanmadıkları halde böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ettiler. Kısa bir sürenin ardından da Google'dan bu enteresan durumla ilgili bir açıklama geldi.

https://www.reddit.com/user/PixelCommunity

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BirReddit'te sorunu açıklamak için şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bazılarınız bugün cihazınızda "Güç Tasarrufu" modunun açık olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu yanlışlıkla pil tasarruf özelliklerini test etmek için yaptığımız bir denemeydi. Pil tasarruf ayarlarını varsayılan olarak geri aldık. Lütfen cihazınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın. Karışıklık için özür dileriz." Yapılan bu açıklama sonrasında ise kullanıcılarınde giderilmiş oldu.