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Huawei katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini resmen doğruladı

Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu hangi şirketin üreteceği gündemi meşgul ederken Samsung'un ardından Huawei'de katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini resmi ağızdan doğruladı.
8 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Katlanabilir çift ekranlı akıllı telefonlarla ilgili gelişmeler gittikçe netleşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Samsung'un mobil platform başkanı katlanabilir akıllı telefonu yıl sonuna doğru tanıtacaklarını açıklarken, arka planda çalışmalar yapan Huawei'den de resmi açıklama geldi.

Xiaomi, LG ve Oppo'dan da hareket bekleniyor

Huawei'nin tüketici iş grubunun CEO'su Richard Yu, Alman Welt gazetesine verdiği demeçte insanların akıllı telefonların ekranları küçük olduğu için hâlâ bilgisayar kullandıklarını belirterek "Bunu değiştireceğiz. Bir ekranın katlanılabilir olması şeklinde düşünülebilir." ifadelerini kullandı.Konu hakkında ardı ardına sorular gelince de Yu, Huawei'nin zaten böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını ve kullanıcıların bu cihaz için bir yıl daha beklemek zorunda kalmayacaklarını açıkladı.
Samsung'un resmi açıklamasından sonra Huawei'nin de olaya dahil olması heyecan verici olarak nitelendirilebilir. Zira uzunca bir süredir akıllı telefonların geliştirilemediği ve sürekli yerinde saydığı eleştirileri göz önüne alındığında, Xiaomi, LG ve Oppo'nun da katılımıyla 2019 yılı bu açıdan oldukça renkli geçebilir.

https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article181484222/Richard-Yu-Huawei-will-das-Problem-zu-kleiner-Smartphone-Displays-loesen.html Yorum Yaz
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arkeles 8 ay en beğenilen
Bizimkiler de katlana katlana artan dolar üstüne çalışıyorlar.
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ouzqan 8 ay
bu furma teoride güzel ama pratikte ne kadar başarılı olur şüpheli.
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arkeles 8 ay en beğenilen
Bizimkiler de katlana katlana artan dolar üstüne çalışıyorlar.
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huseyincarnege 8 ay
yeri katlanabilir telefon istiyoruz
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fuckulteli 8 ay
Katlandığı haliyle en kalın noktasının kalınlığı ~15mm aşmayacaksa kabul edilebilir.
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muhayyel genç 8 ay
Hiç sanmıyorum insanların telefonların ekranları küçük diye bilgisayara yöneldiklerini(oyun ihtimaller dışında tabi telefonun ekranı ne kadar çok büyük olurdu oynamak o kadar çok zorlaşır). Bazı olayları telefonda yapamayabiliyorsun.
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tobepeople 8 ay
Bence bu moda hiç tutmaz, yapıldığı gibi rafa kaldırılır buna harcadıkları zamana yazık. gözlüğe önce aksesuar modasını başlatmaları lazım sonra da direk telefon yerine kullanmak lazım 5 yıl içinde sonraki 5 yıl içinde de lens boyutuna geçer diye umuyorum.

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xxxx1 8 ay
Tablet gibi devşirme cihazların sonu yaklaşıyor demektir .
Geniş ekran konforu yanında getirir.gec bile kalındı katlanan kompakt cihazlar.
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