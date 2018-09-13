Huawei katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini resmen doğruladı

Teknoloji Editörü
Katlanabilir çift ekranlı akıllı telefonlarla ilgili gelişmeler gittikçe netleşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Samsung'un mobil platform başkanı katlanabilir akıllı telefonu yıl sonuna doğru tanıtacaklarını açıklarken, arka planda çalışmalar yapan Huawei'den de resmi açıklama geldi.
Xiaomi, LG ve Oppo'dan da hareket bekleniyor
Huawei'nin tüketici iş grubunun CEO'su Richard Yu, Alman Welt gazetesine verdiği demeçte insanların akıllı telefonların ekranları küçük olduğu için hâlâ bilgisayar kullandıklarını belirterek "Bunu değiştireceğiz. Bir ekranın katlanılabilir olması şeklinde düşünülebilir." ifadelerini kullandı.Konu hakkında ardı ardına sorular gelince de Yu, Huawei'nin zaten böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını ve kullanıcıların bu cihaz için bir yıl daha beklemek zorunda kalmayacaklarını açıkladı.Samsung'un resmi açıklamasından sonra Huawei'nin de olaya dahil olması heyecan verici olarak nitelendirilebilir. Zira uzunca bir süredir akıllı telefonların geliştirilemediği ve sürekli yerinde saydığı eleştirileri göz önüne alındığında, Xiaomi, LG ve Oppo'nun da katılımıyla 2019 yılı bu açıdan oldukça renkli geçebilir.
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article181484222/Richard-Yu-Huawei-will-das-Problem-zu-kleiner-Smartphone-Displays-loesen.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geniş ekran konforu yanında getirir.gec bile kalındı katlanan kompakt cihazlar.