Huawei katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini resmen doğruladı

Katlanabilir çift ekranlı akıllı telefonlarla ilgili gelişmeler gittikçe netleşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Samsung'un mobil platform başkanı katlanabilir akıllı telefonu yıl sonuna doğru tanıtacaklarını açıklarken, arka planda çalışmalar yapan Huawei'den de resmi açıklama geldi.

Xiaomi, LG ve Oppo'dan da hareket bekleniyor

Huawei'nin tüketici iş grubunun CEO'su Richard Yu, Alman Welt gazetesine verdiği demeçte insanların akıllı telefonların ekranları küçük olduğu için hâlâ bilgisayar kullandıklarını belirterek "Bunu değiştireceğiz. Bir ekranın katlanılabilir olması şeklinde düşünülebilir." ifadelerini kullandı.Konu hakkında ardı ardına sorular gelince de Yu, Huawei'nin zaten böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını ve kullanıcıların bu cihaz için bir yıl daha beklemek zorunda kalmayacaklarını açıkladı.

https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article181484222/Richard-Yu-Huawei-will-das-Problem-zu-kleiner-Smartphone-Displays-loesen.html

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Samsung'unsonra Huawei'nin de olaya dahil olmasıolarak nitelendirilebilir. Zira uzunca bir süredir akıllı telefonların geliştirilemediği veeleştirileri göz önüne alındığında,ve'nun da katılımıylabu açıdan oldukça renkli geçebilir.