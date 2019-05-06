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Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor?

Google I/O 2019 etkinliği yarın başlıyor. Firmanın yazılım tarafında yapacağı önemli duyurulara ek olarak, bu sene Pixel 3a serisi akıllı telefonları da göreceğiz. Detaylar haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor?
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Her sene düzenli olarak gerçekleşen Google I/O etkinliği yarın başlıyor. 9 Mayıs’a kadar devam edecek etkinliğin en önemli kısmı ilk gün düzenlenecek olan Google Keynote. Biz de etkinliğe bu kadar kısa bir süre kalmışken Google’ın yapması beklenen duyuruları sizler için derledik.

Pixel 3a ve Pixel 3a XL

Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor?
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Etkinliğin en heyecan verici ürünleri firmanın tanıtacağı yeni telefon modelleri olacak. Yüksek fiyatları sebebiyle Pixel serisinden beklediğini bulamayan Google, daha uygun fiyatlı Pixel 3a serisi ile satışları canlandırmayı planlıyor. Sizlere aktardığımız son sızıntılarda Pixel 3a modelinin 399 dolar, Pixel 3a XL’in ise 479 dolar olduğu görülüyordu. Her iki cihaz da Snapdragon 670 yonga setinden gücünü alacak. Standart Pixel 3a modelinin 5.6 inç, Pixel 3a XL’in ise 6 inç ekran ile geliyor.

Android Q

Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor?
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Her sene olduğu gibi bu sene de Android işletim sisteminin yeni sürümü tanıtılacak. Pixel serisi akıllı telefonlar için Android Q beta süreci başlamış olsa da yeni sürümün sahip olduğu özellikler hakkında tanıtım gerçekleştirilmedi. Android Q, başta sistem çapında karanlık mod ve yeni izin sistemi olmak üzere birçok değişimle gelecek. Geçtiğimiz ay paylaşılan Android Q Beta 2 ardından, Beta 3’ün de etkinlikten sonra yayınlanması bekleniyor. Ayrıca bu sene Android Q beta programının daha çok cihaza dağıtılmasının planlandığı yönünde bilgiler var.

Nest Hub Max

Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor?
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Pixel 3a dışında donanım tarafında beklenen diğer bir duyuru ise Nest Hub Max. Akıllı ekran kategorisine giren Nest Hub Max Mart ayında sızdırılmıştı. Bu sızıntıya göre 10.1 inç ekan ve 12 MP kamera ile gelecek. Sesli asistan, görüntülü görüşme ve hareket algılama gibi özellikleri bulunuyor.

Diğer

Google Asistan, Chrome, Haritalar ve Fotoğraflar gibi uygulamalar için de yeni özellikler etkinlikte konuşulan konulardan olacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan çevrimiçi oyun servisi Google Stadia’dan da söz edilmesi mümkün. Son olarak Wear OS ve Android TV için duyurular bekliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 daha kavisli bir tasarım ile gelecek"

2018'de düzenlenen etkinlikte gündemi en çok meşgul eden konu sizin yerinize randevu alan Google Dublex özelliğiydi. Neredeyse bir insan gibi konuşabilen bu yapay zekaya benzer şekilde, bu sene de sürpriz duyurular olması mümkün. DonanımHaber’i takipte kalarak yarın yapılacak tüm duyurulardan haberdar olabilirsiniz.


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smart1978 2 hf.
Biraz ozen olsun yahu ! Android Q halihazirda zaten bircok yenilikleri carsaf carsaf paylasiliyor hatta 3 ay oldu ...
xda-developers.com/...
Artik BETA3 ile BETA2 den farkla gelecek yeniliklere odaklanilmali.
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Askaparta 2 hf.
Anthony Quinn gibi bir Android Q bekliyoruz.
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