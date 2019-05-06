Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor?

Her sene düzenli olarak gerçekleşen Google I/O etkinliği yarın başlıyor. 9 Mayıs’a kadar devam edecek etkinliğin en önemli kısmı ilk gün düzenlenecek olan Google Keynote. Biz de etkinliğe bu kadar kısa bir süre kalmışken Google’ın yapması beklenen duyuruları sizler için derledik.

Pixel 3a ve Pixel 3a XL

Pixel 3a serisi ile satışları canlandırmayı planlıyor. Sizlere 399 dolar, Pixel 3a XL’in ise 479 dolar olduğu görülüyordu. Her iki cihaz da Snapdragon 670 yonga setinden gücünü alacak. Standart Pixel 3a modelinin 5.6 inç, Pixel 3a XL’in ise 6 inç ekran ile geliyor. Etkinliğin en heyecan verici ürünleri firmanın tanıtacağı yeni telefon modelleri olacak. Yüksek fiyatları sebebiyle Pixel serisinden beklediğini bulamayan Google, daha uygun fiyatlıserisi ile satışları canlandırmayı planlıyor. Sizlere aktardığımız son sızıntılarda Pixel 3a modelinin, Pixel 3a’in iseolduğu görülüyordu. Her iki cihaz dayonga setinden gücünü alacak. Standart Pixel 3a modelinin 5.6 inç, Pixel 3a XL’in ise 6 inç ekran ile geliyor.

Android Q

Android işletim sisteminin yeni sürümü tanıtılacak. Pixel serisi akıllı telefonlar için Android Q beta süreci başlamış olsa da yeni sürümün sahip olduğu özellikler hakkında tanıtım gerçekleştirilmedi. Android Q, başta sistem çapında karanlık mod ve yeni izin sistemi olmak üzere birçok değişimle gelecek. Geçtiğimiz ay paylaşılan Beta 3’ün de etkinlikten sonra yayınlanması bekleniyor. Ayrıca bu sene Android Q beta programının daha çok cihaza dağıtılmasının planlandığı yönünde bilgiler var. Her sene olduğu gibi bu sene deişletim sisteminin yeni sürümü tanıtılacak. Pixel serisi akıllı telefonlar içinbaşlamış olsa da yeni sürümün sahip olduğu özellikler hakkında tanıtım gerçekleştirilmedi. Android Q, baştave yeni izin sistemi olmak üzere birçok değişimle gelecek. Geçtiğimiz ay paylaşılan Android Q Beta 2 ardından,’ün de etkinlikten sonra yayınlanması bekleniyor. Ayrıca bu sene Android Q beta programının daha çok cihaza dağıtılmasının planlandığı yönünde bilgiler var.

Nest Hub Max

Nest Hub Max. Akıllı ekran kategorisine giren Nest Hub Max Mart ayında 10.1 inç ekan ve 12 MP kamera ile gelecek. Sesli asistan, görüntülü görüşme ve hareket algılama gibi özellikleri bulunuyor. Pixel 3a dışında donanım tarafında beklenen diğer bir duyuru isekategorisine giren Nest Hub Max Mart ayında sızdırılmıştı . Bu sızıntıya göreekan vekamera ile gelecek. Sesli asistan, görüntülü görüşme ve hareket algılama gibi özellikleri bulunuyor.

Diğer

Google Asistan, Chrome, Haritalar ve Fotoğraflar gibi uygulamalar için de yeni özellikler etkinlikte konuşulan konulardan olacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan çevrimiçi oyun servisi Google Stadia’dan da söz edilmesi mümkün. Son olarak Wear OS ve Android TV için duyurular bekliyoruz.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy Note 10 daha kavisli bir tasarım ile gelecek"

2018'de düzenlenen etkinlikte gündemi en çok meşgul eden konu sizin yerinize randevu alan Google Dublex özelliğiydi. Neredeyse bir insan gibi konuşabilen bu yapay zekaya benzer şekilde, bu sene de sürpriz duyurular olması mümkün. DonanımHaber’i takipte kalarak yarın yapılacak tüm duyurulardan haberdar olabilirsiniz.