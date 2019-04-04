Android Q Beta 2 yayınlandı: İşte tüm yenilikler

Bildirim baloncukları
Yeni sürümün en dikkat çekici özelliği bildirim baloncukları oluyor. Daha öncesinde Facebook Messenger kullananlarına tanıdık gelecek bildirim sistemi sayesinde uygulamayı açmadan rahat bir şekilde gelen mesajlara cevap verebileceksiniz. Ayrıca Pie sürümünde değiştirilen ses panelinden alarm ve bildirim sesi ayarlarına ulaşmak oldukça zordu. Android Q Beta 2 ile birlikte ses çubuğuna ayar kısayolu eklendi. Bu kısayola dokunduğunuzda eskisi gibi tüm ses ayarlarını yapabileceksiniz.
Google I/O 2019 geliştirici konferansı 7 Mayıs ve 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinlikten önce Google’ın bir beta versiyonu daha paylaşması bekleniyor. Ancak Google I/O etkinliğin yıldızı Android Q işletim sistemi olacağı için önemli özelliklerin duyurusu oraya saklanacaktır.
https://9to5google.com/2019/04/03/android-q-beta-2-new-features/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
xda-developers.com/...
Hic olmazsa Google i kendisinden ele alinsa :
android-developers.googleblog.com/...
Iphone X lerdeki gibi tam ekran ve parmak hareketlerine gore navigasyon ozelligi de ozellikle ustune durulmasi gerekir iste :
xda-developers.com/...