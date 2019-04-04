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Android Q Beta 2 yayınlandı: İşte tüm yenilikler

Android Q’nun Beta 2 sürümü yayınlandı. Yeni sürümde en dikkat çekici değişim bildirim baloncukları oluyor. Android Q Beta 2’nin diğer tüm yenilikleri haberimizde.
1 ay
5,5b
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6
android
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android Q Beta 2 yayınlandı: İşte tüm yenilikler
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Android Q sürümü geçtiğimiz ay ilk beta versiyonuyla Pixel akıllı telefon kullanıcılarına sunuldu. Güncelleme takvimine göre her ay yeni bir Beta yayınlayacak olan Google, yılın üçüncü çeyreğinde Final sürümü ile Android Q’yu noktalamak istiyor. Bugün ise Nisan ayının gelmesiyle birlikte Android Q Beta 2 yayınlandı.

Bildirim baloncukları

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliği bildirim baloncukları oluyor. Daha öncesinde Facebook Messenger kullananlarına tanıdık gelecek bildirim sistemi sayesinde uygulamayı açmadan rahat bir şekilde gelen mesajlara cevap verebileceksiniz. Ayrıca Pie sürümünde değiştirilen ses panelinden alarm ve bildirim sesi ayarlarına ulaşmak oldukça zordu. Android Q Beta 2 ile birlikte ses çubuğuna ayar kısayolu eklendi. Bu kısayola dokunduğunuzda eskisi gibi tüm ses ayarlarını yapabileceksiniz.

Android Q Beta 2 yayınlandı: İşte tüm yenilikler
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Yeni sürümdeki diğer değişimler, ekran alıntısı alırken köşelerin ve çentiğin dahil edilme sorunun giderilmesi, yeni navigasyon hareketleri, materyal tasarım kapsamında güncellenmiş pil göstergesi, paylaşım panelinde paylaşılan şeyin ön izlemesinin görülmesi, bildirimler sola veya sağa kaydırılınca ne olacağının seçilebilmesi ve medya oynatılırken bildirim kısmında ilerleme çubuğunun da gösterilmesi gibi sıralanabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Google’ın Call Screen özelliği Moto G7 ve Moto One serisine geliyor"
Son olarak geliştiriciler için Androrid Studio emülatörüne katlanabilir telefon seçeneğinin geldiğini belirtelim. Şu an için 7.3 inç (katlandığında 4.6 inç) ve 8 inç (katlandığında 6.6 inç) olmak üzere iki cihaz mevcut. Bu değerler Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X modellerine göre belirlenmiş.

Google I/O 2019 geliştirici konferansı 7 Mayıs ve 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinlikten önce Google’ın bir beta versiyonu daha paylaşması bekleniyor. Ancak Google I/O etkinliğin yıldızı Android Q işletim sistemi olacağı için önemli özelliklerin duyurusu oraya saklanacaktır.


https://9to5google.com/2019/04/03/android-q-beta-2-new-features/ Yorum Yaz
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Askaparta 1 ay
Bu ses tuşu olayı basit ama istenen kolaylıkta yapılamıyor bir türlü.
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WoXeD 1 ay
acilen uygulamalara bildirim sınırı getirilmeli. whatsapp da 1 dk içinde 1 bildirim ver gibi bi ayar olmalı.
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yorumculuklar 1 ay WoXeD
WhatsApp'ın bunu grup bildirimleri için yapıyor olması lazım, ayrıca bildirimler de gruplanıyor.
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DH Misafiri 1 ay
Samsung'da olan bir özellik
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smart1978 1 ay
Cok yuzeysel incelenmis. Bircok detay var. Ingilizcesi olan xda-developers.com a takilir.
xda-developers.com/...
Hic olmazsa Google i kendisinden ele alinsa :
android-developers.googleblog.com/...
Iphone X lerdeki gibi tam ekran ve parmak hareketlerine gore navigasyon ozelligi de ozellikle ustune durulmasi gerekir iste :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

xda-developers.com/...
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Matt_Murdock 1 ay
Bildirim baloncukları değilde bildirimleri cevaplama gibi özellikler bildirim çubuğunu aşağıya çekince bu özellik xiaomilerde var zaten
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