Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu

Oyunculuğun geleceği dendiğinde ilk akla gelen çevrimiçi oyun servisleri oluyor. Google’ın da geçtiğimiz seneden beri bu konu hakkında çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Game Developer Conference etkinliğine katılan Google, an itibariyle çevrimiçi oyun servisini tanıttı.

STADIA

Uzun zamandır Project Stream adıyla anılan çevrimiçi oyun servisi Stadia olarak isimlendirildi. Bu servis sayesinde akıllı telefonunuz, bilgisayarınız veya benzeri cihazlar ile uzak sunucu üzerinde çalışan oyunları oynayabileceksiniz. Yani elinizdeki cihazlar sadece görüntü aktarımı ve verdiğiniz komutların gönderilmesi amacıyla kullanılıyor. Bu da ekran kartı, işlemci vb. pahalı donanımlara gerek kalmadan oyun oynayabilmenizi sağlayacak. Hatta bilgisayar için geliştirilen oyunları, akıllı telefonunuz ile oynayabileceksiniz.

Google'ın sunum sırasında en çok üzerinde durduğu konu oyuna başlamanın ne kadar hızlı olduğuydu. Örneğin bir YouTube videosu izlerken gözüken "Şimdi Oyna" butonuyla anında oyuna girebiliyorsunuz. Oyununuzu güncellemek gibi vakit kaybettirici şeylerle uğraşmayacaksınız. Ayrıca Stadia'nın tek platform ile tüm cihazlarda oyun imkanı tanımasının geliştiricileri oldukça rahatlatacağı söylendi.

Stadia'yı istediğiniz giriş yöntemiyle kullanabiliyorsunuz. Ancak Stadia için özel olarak geliştirilmiş bir kontrolcü de tanıtıldı. Stadia kontrolcü Wi-Fi üzerinden direk olarak oyunu oynadığınız sunucuya bağlı. Bu sayede verdiğiniz komutların çok daha hızlı tepki vermesi amaçlanıyor. Standart tuşlara ek olarak ekran görüntüsü alma ve Google Asistan'ı etkinleştirme tuşları bulunuyor. Kontrolcü üzerinde bulunan dahili mikrofon ile Google Asistan'ı kullanabiliyorsunuz.

Yapılan testler sırasında Stadia, 1080P 60 FPS görüntü veriyordu. Google büyük bir sürpriz yaparak yeni sistemin 4K 60 FPS ve HDR desteklediğini belirtti. Firmanın söylemine göre gelecekte bu değerin 8K 120 FPS'e çıktığına şahit olacağız. Değerlerin açıklanması ardından Stadia sunucularının gücünden bahsedildi. Google, AMD ile yaptığı işbirliği ile özel bir GPU geliştirmiş. Bu GPU 10.7 teraflops gücünde. Sunum sırasında bu değer PS4 Pro ve Xbox One X ile karşılaştırıldı. Her bir Stadia sunucusu bu grafik kartına ek olarak özel üretim 2.7 GHz x86 işlemci ve 16 GB RAM barındırıyor.

YouTube platformunun oyuncular için öneminden bahseden Google, Stadia'yı da YouTube ile iç içe geçirmeyi amaçlamış. Örneğin oyundaki bir kısmı geçemediğiniz zaman Google Asistan'a "Burayı nasıl geçeceğim?" diye sorabiliyorsunuz. YouTube'dan o bölümün nasıl geçildiğini size gösteren bir video açılıyor ve izledikten sonra oyununuza devam edebiliyorsunuz.

Stadia ayrıca bir oyun stüdyosu oluyor. Yani Google kendi oyunlarını geliştirecek. Hatta Stadia platformuna özel olarak kalacak oyunlar bile görebiliriz. Bu bölümün başına Ubisoft ve Electronic Arts gibi firmalarda önemli pozisyonlarda bulunan Jade Raymond geçiyor. Ayrıca bu oyun stüdyosu diğer oyun stüdyolarının da Google teknolojilerinden yararlanabilmesini sağlayacak. Google'ın söylemine göre şimdiden 100 stüdyo, geliştirici kitlerine teslim aldılar. Ayrıca 1000'den fazla geliştirici de kendi yapımlarının servis üzerinde bulunması için çalışmalara başlamış.

Kısacası Google'ın yeni servisinin, kullanıcıların pahalı donanımlar, güncellemeler ve indirmeler olmadan istedikleri yerde oyun oynamalarını sağlayacağını söyleyebiliriz. Geliştiriciler ise sadece bir platform için hazırladıkları oyunlarını tüm cihazlara sunabilecekler. Google servisin kullanıcılara açılacağı zamanı sadece 2019 içerisinde olarak açıkladı. Ayrıca hangi oyunları barındıracağı konusunda da herhangi bir bilgi yok. Sadece Doom Eternal isimli oyunun 4K 60 FPS olarak platformda yer alacağı öğrenildi.