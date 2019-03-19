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Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu

Google’ın çevrimiçi oyun servisi geliştirdiği uzun süredir biliniyordu. GDC 2019 kapsamında Stadia isimli oyun servisi bugün itibariyle tanıtıldı. Servis hakkında detaylar haberimizde.
2 ay
7,9b
1
53
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu
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Oyunculuğun geleceği dendiğinde ilk akla gelen çevrimiçi oyun servisleri oluyor. Google’ın da geçtiğimiz seneden beri bu konu hakkında çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Game Developer Conference etkinliğine katılan Google, an itibariyle çevrimiçi oyun servisini tanıttı.

STADIA

Uzun zamandır Project Stream adıyla anılan çevrimiçi oyun servisi Stadia olarak isimlendirildi. Bu servis sayesinde akıllı telefonunuz, bilgisayarınız veya benzeri cihazlar ile uzak sunucu üzerinde çalışan oyunları oynayabileceksiniz. Yani elinizdeki cihazlar sadece görüntü aktarımı ve verdiğiniz komutların gönderilmesi amacıyla kullanılıyor. Bu da ekran kartı, işlemci vb. pahalı donanımlara gerek kalmadan oyun oynayabilmenizi sağlayacak. Hatta bilgisayar için geliştirilen oyunları, akıllı telefonunuz ile oynayabileceksiniz.

Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu
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Google'ın sunum sırasında en çok üzerinde durduğu konu oyuna başlamanın ne kadar hızlı olduğuydu. Örneğin bir YouTube videosu izlerken gözüken "Şimdi Oyna" butonuyla anında oyuna girebiliyorsunuz. Oyununuzu güncellemek gibi vakit kaybettirici şeylerle uğraşmayacaksınız. Ayrıca Stadia'nın tek platform ile tüm cihazlarda oyun imkanı tanımasının geliştiricileri oldukça rahatlatacağı söylendi. 

Stadia'yı istediğiniz giriş yöntemiyle kullanabiliyorsunuz. Ancak Stadia için özel olarak geliştirilmiş bir kontrolcü de tanıtıldı. Stadia kontrolcü Wi-Fi üzerinden direk olarak oyunu oynadığınız sunucuya bağlı. Bu sayede verdiğiniz komutların çok daha hızlı tepki vermesi amaçlanıyor. Standart tuşlara ek olarak ekran görüntüsü alma ve Google Asistan'ı etkinleştirme tuşları bulunuyor. Kontrolcü üzerinde bulunan dahili mikrofon ile Google Asistan'ı kullanabiliyorsunuz.
Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu
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Yapılan testler sırasında Stadia, 1080P 60 FPS görüntü veriyordu. Google büyük bir sürpriz yaparak yeni sistemin 4K 60 FPS ve HDR desteklediğini belirtti. Firmanın söylemine göre gelecekte bu değerin 8K 120 FPS'e çıktığına şahit olacağız. Değerlerin açıklanması ardından Stadia sunucularının gücünden bahsedildi. Google, AMD ile yaptığı işbirliği ile özel bir GPU geliştirmiş. Bu GPU 10.7 teraflops gücünde. Sunum sırasında bu değer PS4 Pro ve Xbox One X ile karşılaştırıldı. Her bir Stadia sunucusu bu grafik kartına ek olarak özel üretim 2.7 GHz x86 işlemci ve 16 GB RAM barındırıyor.
Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu
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YouTube platformunun oyuncular için öneminden bahseden Google, Stadia'yı da YouTube ile iç içe geçirmeyi amaçlamış. Örneğin oyundaki bir kısmı geçemediğiniz zaman Google Asistan'a "Burayı nasıl geçeceğim?" diye sorabiliyorsunuz. YouTube'dan o bölümün nasıl geçildiğini size gösteren bir video açılıyor ve izledikten sonra oyununuza devam edebiliyorsunuz.
Stadia ayrıca bir oyun stüdyosu oluyor. Yani Google kendi oyunlarını geliştirecek. Hatta Stadia platformuna özel olarak kalacak oyunlar bile görebiliriz. Bu bölümün başına Ubisoft ve Electronic Arts gibi firmalarda önemli pozisyonlarda bulunan Jade Raymond geçiyor. Ayrıca bu oyun stüdyosu diğer oyun stüdyolarının da Google teknolojilerinden yararlanabilmesini sağlayacak. Google'ın söylemine göre şimdiden 100 stüdyo, geliştirici kitlerine teslim aldılar. Ayrıca 1000'den fazla geliştirici de kendi yapımlarının servis üzerinde bulunması için çalışmalara başlamış.
Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu
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Kısacası Google'ın yeni servisinin, kullanıcıların pahalı donanımlar, güncellemeler ve indirmeler olmadan istedikleri yerde oyun oynamalarını sağlayacağını söyleyebiliriz. Geliştiriciler ise sadece bir platform için hazırladıkları oyunlarını tüm cihazlara sunabilecekler. Google servisin kullanıcılara açılacağı zamanı sadece 2019 içerisinde olarak açıkladı. Ayrıca hangi oyunları barındıracağı konusunda da herhangi bir bilgi yok. Sadece Doom Eternal isimli oyunun 4K 60 FPS olarak platformda yer alacağı öğrenildi. 

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Hümiyettin 2 ay en beğenilen
Kaliteli bir internet altyapısının önemi her geçen gün artıyor. Acilen devlet destekli bir fiber dönüşümü seferberliği başlatılmalı. 100/100 Mbps gerçek sınırsız internetin temel hız olup 1/1 Gbps'in alınabilir fiyatlara çekilmesi imkansız değil. İnternet maliyeti her geçen yıl büyük oranlarda geriliyor.
Yanı başımızdaki Bulgaristan'da 99 Bulgar Levası'na 1/1 Gbps satılırken bunun olmamasının önündeki tek engel az yatırımla çok kar etmeye çalışan köhne zihniyettir.
İnternette Kalite Hareketi olarak AKK'yi kaldırmayı başardık. Bunları da başarabiliriz.
Kaliteli bir internet altyapısının önemi her geçen gün artıyor. Acilen devlet destekli bir fiber dönüşümü seferberliği başlatılmalı. 100/100 Mbps gerçek sınırs...
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2 Yanıt Yanıtla +56
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Ceqa 2 ay
Şuna bak porto riko, meksika, brazilya, hindistan ve hatta Allah'ın filipinleri var biz yokuz milletin gözünde nerelere düştük nerdeyse bütün Dünya'da var.
1 Yanıt Yanıtla +35
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K E N 2 ay
Google+ işine benzemesin?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +33
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1 Avatar
Görmebak 1 ay
Sony satın almadan önce Onlive platformu vardı, internet bağlantı hızınıza göre oyunu oynadığınız an içerisinde grafik kalitesi değişebiliyordu, o zaman pek multiplayer tarzında yoğunlaşmadıkları için singleplayer oyunlarda gerekli görmemiştim ancak herhangi bir platform Türkiyede bu işe girişmek istiyorsa ping vs. Sorunları önlemek için buraya sunucu açmalı gibime geliyor, Onlive 10-15 dolar arası aylık temel ücretle oyunları oynama şansı sunuyordu ancak stadia bahsettiğimiz tarzda iş yapmaya başlayacaksa 30 dolar civarından aşağı işe başlamaz diye düşünüyorum.
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XanthiN 1 ay

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swarf 2 ay
arkadaşlar şöyle düşünelim, teorik olarak 16mbit internet hızı ile 1080p video gayet akıcı şekilde izlenmesi gerekli. Hâl böyleyken 1080p netflix bile, sıkıntısız izlenmiyor. Hiçbir sorun olmadan ile elbette izleyebilen vardır. Ancak genele bakarsak sorunsuz sıkıntısız izlenemiyor.
Video izlemeye göre, oyun oynamanın dinamiği çok çok farklı. İnternet hızı-sorunu kotasını es geçiyorum. Ping çok önemli. Çoğu oyuncu kablosuz fare-klavye bile kullanmak istemiyor oyunlarda. Hele hele google Türkiye'ye stadia ile ilgili bi' merkez kurmaz ise Türkiye için durum daha da vahimleşir.
Hadi diyelim ping sorunu, kontrolcü sorunu aşıldı , Google Stadia ile ilgili merkez kurdu. Türkiye için iş bunlarla bitmiyorki. İnternet Altyapısı sorunu var, doğru düzgün bir kabloyu bile internet kutusuna bağlayamayan teknik ekipler var. Rüzgar çıkınca internet kopuyor, biz stream gaming hayal ediyoruz.
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DH Misafiri 2 ay
Nvidia bunu beğenmedi
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elLbufFer 2 ay
Intel ve geforce bu haberi beğenmedi .
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HINATORY 2 ay
2010 yıllardan itibaren konuşulmaya başlanan , çevrim içi oyun servisi işine büyük bir giriş yaptı google.
Tutsada tutmasada pandora'nın kutusu açıldı birkere, 2020'li yıllar bunun üzerinden yürüyecektir. Pek tabi onlarca bilinmezlik var
En başta donanım üreticilerin tutumu ne olacak ? bazı donanımlara özel ekstra paketler veya oynanış şekilleri olacak mı?
Üyelik sistemi mi olacak yoksa oyun mu satın alınacak ?
En önemliside bizim gibi tırışka , 90'lardan kalma internete sahip, ellerinden gelse "download" yasaklayacak tiynetteki iss ve şakşakçılaır bu duruma nasıl tepki verecek muamma.
Şu balon internet şeysi gelse , veyahut uydu interneti hem gelişip, hemde ulaşılabilir olursa (muhtemelen 2025 yılı civarı) işte o zaman çok şey değişir
2020'li yıllara katlanabilen telefonlar, ve oyun stream damga vuracak daha şimdiden bu anlaşıldı.
Elbette google'ın batırdğı onalrca proje mevcut, ancak bu alanda bir boşluk söz konusu. Google boşlukları ne iyi şekilde dolduran firmadır. Geleceği güzel okur
Bakınız 2000'li yılların ilk yarısından sonra mobil telefonlar gelişiyor, ancak mevcut işletim sistemleri bu gelişmeyi karşılayamıyordu,Symbian verimlilik konusunda geride kalıyordu herkes kendi işletim sistemini yapmaya çıktı.
Bugün adını unuttğunuz "Lima", "Brew" ,"meego","Windows mobile" Hatta direk "linux" vs gibi her firma kendi işletim sistmini denedi. Bunların arasında iphone rakip hiçbiri olamadı.(Windows XP direk mobil telefona gömen firmal dahi oldu
)
Sonra Google boşluğu gördü Android'i satın aldı verdi odunu
2009 yılında bir sitede "Android'den çok umutluyum" yazmıştım, şimdi aynısını "Stadia" için diyorum
"Stadia"'dan çok umutluyum.
burdan notumuzu da düşelim

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XanthiN 2 ay
Süper icat ama burası Türkiye...
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# Ace # 2 ay
Burada bir nokta unutuluyor bunu sunan google ülke bazlı destek sağlanır ise sunacakları servis ile 4k oyun deneyimi bile imkansız olmaz.
En kötü ülkemizde 1080p ultra oyun deneyimini yaşatır, zaten donanıma yatırım yapılması gün geçtikçe kur bazlı sıkıntı yüzünden imkansız bir yola girmişken bizim için çölde bir vaha olabilir bu seçenek..
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Ambarad 2 ay
Şuna sevinen var mı cidden? Türkiye'de yaşadığımızı hatırlatmak isterim. Bu internetle bırak oyun oynamayı, introsunu geçemezsin.
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MHEC 2 ay
İnternet hızları o kadar sıkıntı değil daha 5 6 sene öncesine gidin onlive vardı, oyunu kiralıyordun anında oynamaya başlıyordun internet üzerinden. Download yok ping yok birşey yok. Donanım şirketleri "Millet bizden işlemci gpu alacağına bu sistem üzerinden oyun oynar, batacağız" diye sisteme çomak soktular. İnşallah bu sistem gelişir.
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