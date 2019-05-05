Samsung Galaxy Note 10 daha kavisli bir tasarım ile gelecek

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Samsung Galaxy Note 10, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Genel beklenti amiral gemisi telefonun 2018'de çıkan Note 9'dan çok farklı bir görünüşe sahip olmayacağı yönünde. Bu pek şaşırtıcı değil zira Güney Koreli şirket son birkaç yıldır tasarım dilini yenilemek yerine çoğunlukla süreci geliştirmeye odaklandı.Ayrıca Bkz. "Samsung dört farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak"
Ancak yaklaşan Note 10 tasarım açısından beklentilerin üzerinde bir yenilik sunabilir. Ice Universe isimli Twitter hesabının paylaştığı bilgiye göre Note 10'un ekranında bir önceki modele kıyasla daha belirgin bir kavis olacak. Yani telefonu bekleyenler için merak uyandıracak gelişmeler söz konusu.
"Çok süper bir kavisli tasarım geliyor"
Tweet'in devamında "Özellikle yılın ikinci yarısında çok süper bir kavisli tasarım göreceksiniz: Note 7'den daha agresif bir kavisli ekran gelecek ve birden fazla marka bu tasarımı kullanacak" şeklinde hayli iddialı ifadeler var. Galaxy Note 10'un 4.500 mAh pil, dörtlü kamera sistemi, tuşsuz tasarım ve 5G desteği ile piyasaya sürüleceği söyleniyor.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1123047663388094465 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arkadaşında dediği gibi kavissiz ekranlar çok eski model gibi görünüyor,
Samsung note serisinde de ekran filmi ile telefonu satışa sunarsa bizi büyük bir dertten kurtaracaktır.
Arkadaş bu kavis işi en az çentik kadar olmamış dayatma bir durumdur ya kenarlardan tutulmuyor kavis kısımları ışık altında parlama yapıp genel görüntüyü bozuyor bir o kadar da kullanılamayan alan yaratıyor daha ne olsun bırakın şu kavis olayını artık.
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