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Samsung Galaxy Note 10 daha kavisli bir tasarım ile gelecek

Ağustos'ta tanıtılması beklenen Galaxy Note 10'un tasarımı ile ilgili merak uyandıran detaylar ortaya çıktı. Amiral gemisi telefonun öncekilerden çok daha kavisli bir ekran ile geleceği söyleniyor.
2 hf.
13,8b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 10, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Genel beklenti amiral gemisi telefonun 2018'de çıkan Note 9'dan çok farklı bir görünüşe sahip olmayacağı yönünde. Bu pek şaşırtıcı değil zira Güney Koreli şirket son birkaç yıldır tasarım dilini yenilemek yerine çoğunlukla süreci geliştirmeye odaklandı.
Ayrıca Bkz. "Samsung dört farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak"
Ancak yaklaşan Note 10 tasarım açısından beklentilerin üzerinde bir yenilik sunabilir. Ice Universe isimli Twitter hesabının paylaştığı bilgiye göre Note 10'un ekranında bir önceki modele kıyasla daha belirgin bir kavis olacak. Yani telefonu bekleyenler için merak uyandıracak gelişmeler söz konusu.

"Çok süper bir kavisli tasarım geliyor"

Tweet'in devamında "Özellikle yılın ikinci yarısında çok süper bir kavisli tasarım göreceksiniz: Note 7'den daha agresif bir kavisli ekran gelecek ve birden fazla marka bu tasarımı kullanacak" şeklinde hayli iddialı ifadeler var. Galaxy Note 10'un 4.500 mAh pil, dörtlü kamera sistemi, tuşsuz tasarım ve 5G desteği ile piyasaya sürüleceği söyleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1123047663388094465 Yorum Yaz
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TearsForFears 2 hf. en beğenilen
Kavisli telefonlar hiç hoşuma gitmiyor.Kavisten dolayı kenarlara dokunmak zorlaşıyor.
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GoldPunch 2 hf.
Kavis cihaza şıklık katıyor. Göz alıştıktan sonra artık kavissiz telefonlar çağ dışı gelmeye başlıyor. Bunu bir adım ileriye götürmeleri güzel haber.
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EyeCoral 2 hf.
Telefonda kavis pratikte hiçbir fayda sağlamayan, hatta kullanım deneyimini bozan bişey, televizyonda ekranları büktüler, bakın süper, alın bunu dediler, insanlar baktılar ki bi anlamı yok, herkes düz ekranlara döndü, telefonda nereye kadar devam edecekler merak ediyorum.
Telefonda kavis pratikte hiçbir fayda sağlamayan, hatta kullanım deneyimini bozan bişey, televizyonda ekranları büktüler, bakın süper, alın bunu dediler, insanl...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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BRNSpawn 2 hf.
Saçma. Bence Samsung Note serisinde önceki modeller gibi deliksiz normal tasarım ekran kullanmalı.
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innformatics 2 hf.
Daha belirgin kavis ne isimize arayacak Allah askin, daha kolay kirilacak ekran. Galaxy Note FE kullaniyorum ve bu kavis olayindan nefret ediyorum, ekran kirilmasin iye neredeyse telefonu kullanmayacagim.
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Cnytkyz 2 hf.
Kavisli cihaz görsel olarak güzel ama kullanış olarak öyle değil malesef. Çok sefer YouTube da bişey izlerken elim çarptı başka videoya geçti. Oyunda yanlış yerlere bastım. Daha örnekler çoğaltılabiliyor. Sonra ekran koruyucu olayı zaten en sıkıntı iş. Cam koruyucular tam sarmaz kenarlardan ele takılır. Doğru düzgün jelatin koruyucu bulunmaz. Yine cihaz düşünce kırılma riski normal ekrandan daha yüksek. Kavisli 3-4 model cihaz kullanmış biri olarak tercihim düz ekran olur.
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Fx_57,5 2 hf.
kavisli ekran candır,tek problem koruyucu ekran filmiydi sanırım artık yeni modellerde samsung takılı koyuyor kutuya.işlevsel değil ama zararıda yok artısı telefona ayrı bir hava katıyor.
arkadaşında dediği gibi kavissiz ekranlar çok eski model gibi görünüyor,
1 Yanıt Yanıtla +1
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nightsoldier 1 hf. Fx_57,5
Ekran koruyucu bulmak büyük sorun, haklısınız. Onlarca şey dendikten sonra neoflexe geri dödüm. Portakal kabuğu etkisi olsa da en azından kılıfla kullanımı mümkün hale getiriyor ve ekranı çizikleriden koruyor.
Samsung note serisinde de ekran filmi ile telefonu satışa sunarsa bizi büyük bir dertten kurtaracaktır.
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Askaparta 2 hf.
Kavisin süperi nasıl oluyor acaba, o parayla da öğrenmek istemem.
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kakarikikiri 2 hf.
tasarım dışında hiçbir işe yaramayan bir özellik kavis. aksine s-pen kullanımını bozuyor, ekranı darbelere karşı dayanızsız hale getiriyor.
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cabriyo 2 hf.
5,7 ekran olsun kenarı kalın ekranı düz olsun. zaten gidip kılıf alıyor herkes 6,7 telefon oluyor 7,5 gibi. çentik kavis olunca 6,7 olan ekranın kullanılabilir alanı 5,7 lere düşüyor zaten. birde konuşurken hoparlörü kulağıma denk getirecem diye çabalıyorum, uzun konuşmalarda telefonun kenarı kulağımı kesiyor gibi oluyor zaten. yani ne kadar göze modern gelen tasarım o kadar rezalet kullanım sunuyor son telefonlar. eski tasarımları kullanmayı özlüyorum üst düzey telefonlarda.
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s_mail 2 hf.
kavisli ekran harikadır. Geri kalan bütün tasarımlar çağdışıdır.
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CWaRRioR 2 hf.
Yahu bari Note'da yapmayın. Kenarlarda kalem kullanmak imkansız hale geliyor.
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cemus 2 hf.
Bu kavis olayını iyice bir artırın hatta direk silindir şeklinde yapın da sizde rahat edin meraklısı da rahat etsin... titreşimi de var oh ne güzel farklı farlı kullanılır... Zaten gelen zamlar sonrası bu şekilde kullanılması hukümet tarafından oldukça uygun bulunmuştur. Devlet büyüklerimizden iyi bilecek değiliz ya öyle değil mi?
Arkadaş bu kavis işi en az çentik kadar olmamış dayatma bir durumdur ya kenarlardan tutulmuyor kavis kısımları ışık altında parlama yapıp genel görüntüyü bozuyor bir o kadar da kullanılamayan alan yaratıyor daha ne olsun bırakın şu kavis olayını artık.
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