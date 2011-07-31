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Google, IBM'e ait 1030 patenti satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemrin en büyük gündem maddelerinden biri teknoloji devleri arasında yaşanan patent davaları oldu. Apple, Samsung, HTC, Nokia gibi firmaların sonuçlanmış veya devam eden bir çok patent davası bulunuyor. Firmalar için teknoloji geliştirmek kadar artık patentini elinde bulundurmak da önemli hale geldi. Bunun sonucunda birbirinden patent satın alan firmalar veya farklı firmalardan patent satın alarak kendi portfolyosunu oluşturan firmalar görmek mümkün.

Google da özellikle Android işletim sistemi ile ilgili Oracle firmasıyla milyar dolarlık bir patent ihlali davasının ortasında bulunuyor ve geçtiğimiz hafta IBM firmasının elinde bulunan patentlerin bir bölümünü almak için anlaşma sağladı.

Wall Street Journal'ın Google'a dayandırarak verdiği haberde firma IBM'den 1030 adet patent satın aldı. Patentlerin arasında bellek ve yongaseti üretimi/mimarisi, sunucu ve router tasarımı, ilişkisel veri tabanı, nesne yönelimli programlama, yazılım programlama bulunuyor.

Bir Google sözcüsü patentlerin kendi iş alanlarıyla ilgili olduğunu belirtti ancak mali detaylar hakkında bilgi vermedi. 
Google'ın bu hamlesinin Android patent davası ile ilgili olduğu düşünülüyor. Ancak Larry Page ay başında yaptığı bir basın toplantısında bu davanın önemli olmadığını ancak yine de belirli bir masraf çerçevesinde takip edeceklerini belirtmişti. 

Belirli bir masraftan kastın; bir süre önce Microsoft ve Apple'ın da dahil olduğu bir konsorsiyumun Google'ı geride bırakarak 4.5 milyar dolara Nortel firmasının iletişim altyapısıyla ilgili patentlerini satın almasına karşılık vermek için oluşturulan bir bütçe olduğu sanılıyor.

Oracle ile devam eden Android işletim sisteminin Java kodlarından bazılarını ihlal etmesi ile ilgili davada Google elini güçlendirebilmek için patent alışverişi yapmaya devam ediyor. IBM'den sonra sıra ZTE, Huawei ve Nokia ile patent davaları bulunan ve kablosuz teknolojiler geliştirerek patentleyen InterDigital firması var.


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met@lrock 7 yıl
Gidecem google - diye patent alcam :D
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nuricomx 7 yıl
Strateji oyunu gibi görünüyor, en son kim kalacak görelim bakalım.
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khaos 7 yıl
Bence apple artık teknolojik olarak tıkanma noktasına geldi deyim yerindeyse "duraklama ve çöküş" zamanlamasını elinden geldiğince geriye atmak için patent meselesine sarıldı tabi bu noktada google'ın elini güçlendirmesi son derece normal
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müntekim 7 yıl
Gayet açık Oracle göz dağı verilmek için yapılmış bir hareket, Mevcut teknolojilerin yarısına IBM kalan yarısınıda intel , geri kalanınıda diğer firmalar geliştirmiştir.Oracle sahip olduğu Sun patentleri arasında illaki IBM parmağı var.Oracle hem donanım hemde yazılım alanında piyasaya dalmıştı.Google oracle girdiği her alandan patent almış anlıcağınız sağlam kavga var.
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Volkanbaba 7 yıl
IBM in patantleri işe yarayacak sağlam şeylerdir.Google'ın ihtiyacı varki aldı 1030 patanti
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SEO-Uzmanı 7 yıl

şu an için teorik olarak mümkün olan
ama
şu an için pratikte uygulanamayan teknolojilerin
patentini birileri birilerine satıyor !!!
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tahir40 7 yıl
Bu paten işi iyi zıvanadan çıktı. Özellikl Apple'ın önüne gelene patent davası açmasından sonra artık firmalar parayı patenlere ve avukatlara ödüyor. Yeni bişi yapmak yerine rakip firmaya nereden dava açarız diye rakip firmaların ürünlerini incelemeye gidiyor kaynaklar... Allah muhafaza telefonu Apple bulmuş olsa yan basmıştık. Herhalde iphone 10000 lira falan olurdu, kimseye de telsiz bile yaptırtmazlardı...
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khaos 7 yıl
Ne amaçla kullanacağını bilemem ancak ıbm dünyanın en geniş patent portföyüne sahip firması aynı zamanda yanılmıyorsam her sene en fazla teknoloji geliştiren/patent alan firması (karşılaştırma için 2010 ıbm 5896,samsung 4551,apple 563)google adımlarını sağlam atıyor diyebiliriz
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Bl00dyHell 7 yıl
Önümüzdeki günlerde patent davaları kızışabilir anlaşılan.
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CodeMachine 7 yıl
Bu haberde sayılan patentleri almışsa eğer en kötü 10 milyar dolardan aşağı değildir, belki daha fazla.
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