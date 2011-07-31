Google, IBM'e ait 1030 patenti satın aldı

Son dönemrin en büyük gündem maddelerinden biri teknoloji devleri arasında yaşanan patent davaları oldu. Apple, Samsung, HTC, Nokia gibi firmaların sonuçlanmış veya devam eden bir çok patent davası bulunuyor. Firmalar için teknoloji geliştirmek kadar artık patentini elinde bulundurmak da önemli hale geldi. Bunun sonucunda birbirinden patent satın alan firmalar veya farklı firmalardan patent satın alarak kendi portfolyosunu oluşturan firmalar görmek mümkün.





Google da özellikle Android işletim sistemi ile ilgili Oracle firmasıyla milyar dolarlık bir patent ihlali davasının ortasında bulunuyor ve geçtiğimiz hafta IBM firmasının elinde bulunan patentlerin bir bölümünü almak için anlaşma sağladı.





Wall Street Journal'ın Google'a dayandırarak verdiği haberde firma IBM'den 1030 adet patent satın aldı. Patentlerin arasında bellek ve yongaseti üretimi/mimarisi, sunucu ve router tasarımı, ilişkisel veri tabanı, nesne yönelimli programlama, yazılım programlama bulunuyor.





Bir Google sözcüsü patentlerin kendi iş alanlarıyla ilgili olduğunu belirtti ancak mali detaylar hakkında bilgi vermedi.

Google'ın bu hamlesinin Android patent davası ile ilgili olduğu düşünülüyor. Ancak Larry Page ay başında yaptığı bir basın toplantısında bu davanın önemli olmadığını ancak yine de belirli bir masraf çerçevesinde takip edeceklerini belirtmişti.





Belirli bir masraftan kastın; bir süre önce Microsoft ve Apple'ın da dahil olduğu bir konsorsiyumun Google'ı geride bırakarak 4.5 milyar dolara Nortel firmasının iletişim altyapısıyla ilgili patentlerini satın almasına karşılık vermek için oluşturulan bir bütçe olduğu sanılıyor.





Oracle ile devam eden Android işletim sisteminin Java kodlarından bazılarını ihlal etmesi ile ilgili davada Google elini güçlendirebilmek için patent alışverişi yapmaya devam ediyor. IBM'den sonra sıra ZTE, Huawei ve Nokia ile patent davaları bulunan ve kablosuz teknolojiler geliştirerek patentleyen InterDigital firması var.