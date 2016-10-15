Google, iki reklam görüntüleme ölçütünü standartlara uyduramadı

İnternet reklamcılığı artık dev ekonomiler arasında yer alıyor. Öyle ki mevcudiyetini sadece reklamcılıktan kazanan internet devleri bulmak mümkün. Kullanıcıya sunulan reklamların bu denli önemli olduğu sektörde elbette belirli standartlar da mevcut.

İnternet Reklamcılığında Standartlar

Ölçüm Değerlendirme Konseyi – MRC adındaki akreditasyon organı, çevrimiçi reklam gösterimlerinin kullanıcıya nasıl sunulacağının standartlarını belirliyor. Standart koymak önemli zira normal bir kullanıcı gibi davranan reklamı görmüş havası uyandıran botlar nedeniyle reklam veren ve yayıncı zarara uğruyor. İki yıl önce Google, reklam gösterimlerinin sadece yarısının gerçek kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu. MRC bu bakımdan reklam gösterimlerinin kesinlikle kullanıcıya ulaşmasından yana.

MRC geçtiğimiz Nisan ayında bir çalışma başlatmış ve reklam gösterimlerinin sayılması konusunda yeni bir standart belirlemişti. Bu standarda göre tıklama sayısı içerisine girebilmesi için reklamın cihazda işlenmiş yani son kullanıcıya ulaşmış olması gerekiyor. Ayrıca gösterilen video reklamların en az yarısının bir veya iki saniye kullanıcı tarafından izlenmek zorunda.

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Böylece gerek yukarıda bahsettiğimiz botlar gerekse de teknik aksaklıklardan dolayı yükleme olmadığında tıklama sayısı içerisine girmiyor ve reklam veren boşuna para ödememiş oluyor. Önceki standartta ise reklamın cihaza ulaştığı zamanlar sayılıyordu.

Standartların Hayata Geçirilmesi

Belirlenen standartların hayata geçirilmesi için Eylül ayı son tarih olarak belirlenmişti. Şimdiye kadar 18 yayıncı yeni standartları benimseyerek akredite oldu. Google ise DoubleClick reklam ağındaki iki mobil ölçütü standartlara uyduramadı ve bu ölçütlerin kullanımı askıya alındı.

Bahse konu iki ölçüt mobil web gösterimi ve gösterimlerin onaylanması için kullanılıyordu. Google teknik olarak bazı gecikmeler yaşadığını ve en erken yıl sonuna kadar bu iki ölçütü standartlara uyduracağını açıkladı. Firmanın reklamcılıkla ilgili diğer pek çok ölçütü ise standartları karşılıyor. Şimdilik askıya alınma konusunun çok küçük bir etkisinin olacağı ifade ediliyor.

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MRC yaklaşık 25 yıllık bir geçmişe sahip ve reklam görüntüleme standartları konusunda ağırlığı olan bir kuruluş. MRC yanında İnteraktif Reklam Bürosu, Ulusal Reklamcılar Birliği, Amerika Reklam Ajansları Birliği gibi endüstri toplulukları da standartları uygulamaya çalışıyor.