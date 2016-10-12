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Intel ilk Drone modelini göklere uçuruyor

Drone konusunda uzun süredir çalışmalar yapan ve bir standart oluşturmayı planlayan Intel, Falcon 8+ adını verdiği ilk ticari Drone modeli ile bunu gerçekleştirmeye çok yakın.
2 yıl
2,1b
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel ilk Drone modelini göklere uçuruyor

Son dönemde sadece işlemci tasarımcısı görünümünden kurtularak farklı sektörlerde de belirleyici unsur olma yolunda önemli adımlar atan Intel, Drone sektöründe de oldukça aktif. Bu konuda önemli satın alımlar yapan firma şimdi ilk modelini kullanıma sunuyor.

Firmanın İlk Drone Modeli

Firmanın ilk ticari Drone modeli olacak Intel Falcon 8+, aslında AscTec tarafından geliştirilen Falcon 8 modelini temel alıyor. Drone konusunda önemli teknolojiler geliştiren Alman kaynaklı AscTec, yılın başlarında Intel tarafından satın alınmıştı.

Intel orijinal üründe bazı tasarımsal değişiklikler yaptı ve kendi teknolojilerini de entegre ederek daha gelişmiş bir Drone ortaya çıkardı. 8 adet pervaneye sahip olan Intel Falcon 8+, en iyi performans ve ağırlık-taşınan yük oranı açısından öne çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9 yılın en iyilerinden olmaya aday"

Ticari olarak geliştirilse de aslında Falcon 8+ referans olma amacını taşıyor. Intel, ticari Drone sektöründe yeni bir standart oluşturma peşinde ve bunun da ilk örneği Falcon 8+ olacak. Cihaz milimetrik doğruluk oranlarında detaylı görüntüler yakalayabiliyor. Bu bakımdan haritalama ve keşif için ideal bir çözüm.

Gelişmiş Özellikler

Drone modelinin pervane motorları AscTec firmasının patentli V düzeninde yerleştirilmiş. Drone saatte 50Km hıza ulaşabiliyor. Sensörler sayesinde rotasını kendisi çizebilen Drone, ayrıca Intel Powerpack teknolojisi ile akıllı bataryalar kullanıyor. Firmanın Intel Cockpit adındaki gelişmiş platformu ile kontrolü sağlamak da oldukça kolay. Elde ettiği verileri analiz edebilen Drone, daha sonra bunları kontrol merkezine ulaştırıyor.

Bilindiği üzere son kullanıcı tarafında Çinli DJI büyük bir paya sahip. Endüstriyel alanda ise büyük bir rekabet alanı var. Intel, bu alanda rekabet etmek isteyen firmalara kendi standartlarını sunarak avantaj elde etmesini sağlayacak. 

 

http://hexus.net/ce/news/audio-visual/97921-intel-announces-falcon-8-system-commercial-drone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 2 yıl
Intel algoritma ve yazılımdan öte işlere bulaşmasın bence.

Yazılım satsın, donanım satsın.

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1WAUXHALL 2 yıl
DJI drone pazarında lider konumda boşa uğraşmasın bence.
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Batumatu 2 yıl 1WAUXHALL
thedukeof
DJI drone pazarında lider konumda boşa uğraşmasın bence.

Evet DJI sadece YouTube gibi içerik yapanlara yeterli ürünler sunuyor fakat kusura bakmayın hiç bir film yapımcısı milyar dolara ulaşan filmine DJI ile çekim yapmaz. Alır 40 kilo taşıyan oto drone takar 3D 8K kamerasını uçurur göklere. Intelin buradaki amacı hem bu pazarda pay almak hemde diğer bu tip yüksek maliyetli drone üreticilerine kontrol yazılımı satarak piyasada yeni bir standart oluşturmak. Bu sayede ilerde profesyonel drone pilotu diye bir meslek çıkar diye tahmin ediyorum.
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interwap 2 yıl 1WAUXHALL
thedukeof

DJI drone pazarında lider konumda boşa uğraşmasın bence.

Bilindiği üzere son kullanıcı tarafında Çinli DJI büyük bir paya sahip. Endüstriyel alanda ise büyük bir rekabet alanı var.
1 Yanıt Yanıtla
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Intel girdiyse işin içine adam akıllı şeyler çıkacağını düşünüyorum
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