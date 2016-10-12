Intel ilk Drone modelini göklere uçuruyor

Son dönemde sadece işlemci tasarımcısı görünümünden kurtularak farklı sektörlerde de belirleyici unsur olma yolunda önemli adımlar atan Intel, Drone sektöründe de oldukça aktif. Bu konuda önemli satın alımlar yapan firma şimdi ilk modelini kullanıma sunuyor.

Firmanın İlk Drone Modeli

Firmanın ilk ticari Drone modeli olacak Intel Falcon 8+, aslında AscTec tarafından geliştirilen Falcon 8 modelini temel alıyor. Drone konusunda önemli teknolojiler geliştiren Alman kaynaklı AscTec, yılın başlarında Intel tarafından satın alınmıştı.

Intel orijinal üründe bazı tasarımsal değişiklikler yaptı ve kendi teknolojilerini de entegre ederek daha gelişmiş bir Drone ortaya çıkardı. 8 adet pervaneye sahip olan Intel Falcon 8+, en iyi performans ve ağırlık-taşınan yük oranı açısından öne çıkıyor.

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Ticari olarak geliştirilse de aslında Falcon 8+ referans olma amacını taşıyor. Intel, ticari Drone sektöründe yeni bir standart oluşturma peşinde ve bunun da ilk örneği Falcon 8+ olacak. Cihaz milimetrik doğruluk oranlarında detaylı görüntüler yakalayabiliyor. Bu bakımdan haritalama ve keşif için ideal bir çözüm.

Gelişmiş Özellikler

Drone modelinin pervane motorları AscTec firmasının patentli V düzeninde yerleştirilmiş. Drone saatte 50Km hıza ulaşabiliyor. Sensörler sayesinde rotasını kendisi çizebilen Drone, ayrıca Intel Powerpack teknolojisi ile akıllı bataryalar kullanıyor. Firmanın Intel Cockpit adındaki gelişmiş platformu ile kontrolü sağlamak da oldukça kolay. Elde ettiği verileri analiz edebilen Drone, daha sonra bunları kontrol merkezine ulaştırıyor.

Bilindiği üzere son kullanıcı tarafında Çinli DJI büyük bir paya sahip. Endüstriyel alanda ise büyük bir rekabet alanı var. Intel, bu alanda rekabet etmek isteyen firmalara kendi standartlarını sunarak avantaj elde etmesini sağlayacak.