Google ile Facebook arasında arama anlaşması

Google, arama sonuçlarını çok daha kapsamlı hale getirecek bir adım atarak sosyal medyanın dev ismi Facebook ile özel bir anlaşma gerçekleştirdi.

Bu anlaşma ile Google, Facebook'un herkese açık olarak paylaşılan içeriklerini indeksledi ve bunları ilk olarak kendi arama uygulamasının Android sürümünde kullanıcıların karşısına çıkartamaya başladı. Yani artık Google Arama uygulamasının Android sürümünü kullanan kişiler, arama içeriğine uygun olarak Facebook profilleri, sayfaları ve mesajlarını da sonuçlar içerisinde görecek.

Bu içeriklere basıldığı zaman standart internet sayfası yerine Facebook'un yüklü Android uygulaması açılacak ve böylece iki taraflı da bir kazanım elde edilmiş olacak. Google'ın Facebook içerisinde "sadece arkadaşlar" ile paylaşılan içeriklere erişim sunmayacağı belirtilirken, özelliğin tüm kullanıcılara kısa zaman içerisinde gelmesi bekleniyor.

Google'ın kendi Android uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/11/17/you-can-now-search-google-for-facebook-profiles-and-posts-on-android/