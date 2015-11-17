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Google ile Facebook arasında arama anlaşması

Android cihazlarda Google'ın kendi arama uygulamasını kullanmak için bir neden daha oluştu. Facebook ile anlaşan internet devi, sosyal ağ temelinde daha detaylı sonuçlar sunmaya başladı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google ile Facebook arasında arama anlaşması

Google, arama sonuçlarını çok daha kapsamlı hale getirecek bir adım atarak sosyal medyanın dev ismi Facebook ile özel bir anlaşma gerçekleştirdi.
Bu anlaşma ile Google, Facebook'un herkese açık olarak paylaşılan içeriklerini indeksledi ve bunları ilk olarak kendi arama uygulamasının Android sürümünde kullanıcıların karşısına çıkartamaya başladı. Yani artık Google Arama uygulamasının Android sürümünü kullanan kişiler, arama içeriğine uygun olarak Facebook profilleri, sayfaları ve mesajlarını da sonuçlar içerisinde görecek.
Bu içeriklere basıldığı zaman standart internet sayfası yerine Facebook'un yüklü Android uygulaması açılacak ve böylece iki taraflı da bir kazanım elde edilmiş olacak. Google'ın Facebook içerisinde "sadece arkadaşlar" ile paylaşılan içeriklere erişim sunmayacağı belirtilirken, özelliğin tüm kullanıcılara kısa zaman içerisinde gelmesi bekleniyor.
Google'ın kendi Android uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 
 

http://thenextweb.com/apps/2015/11/17/you-can-now-search-google-for-facebook-profiles-and-posts-on-android/ Yorum Yaz
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klimatavsiye 3 yıl en beğenilen
Yani facebook kullanıcı bilgilerini google a sattı desek daha doğru olur.
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Circassian81 3 yıl
Facebook um var ama ne profil resmim var ne de durum paylaşıyorum sadece 1 kac grup icin kapatmıyorum ama millet yediğini içtiğini bile atar olmuş görgüsüzlük hat safhada
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kadirirdem 3 yıl
2 side kar edecek ama 2 side bizim bilgilerimizi sattı....
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Halilowich 3 yıl
Bu yüzden Facebook'u kapattım. Bütün bilgilerim sağda solda dolaşıyor Benin isteğim olmadan. Gizlemek için kırk takla atmak gerekiyor. Geçen bir bakayım dedim her yer reklam dolmuş içi boşalmış, eskisi kadar kaliteli değil facebook.
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aratar 3 yıl Halilowich
Pentagonda sen konuşuluyosun emin ol
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klimatavsiye 3 yıl en beğenilen
Yani facebook kullanıcı bilgilerini google a sattı desek daha doğru olur.
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Patren 3 yıl
guzel olmus
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