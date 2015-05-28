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Google ile GoPro'dan 360 derece videolar için ortak proje

3 yıl
2,3b
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google ile GoPro'dan 360 derece videolar için ortak proje
 
Bugün kendi dört pervaneli hava aracını geliştirdiğini öğrendiğimiz GoPro, Google ile bir ortaklığa giderek sanal gerçeklik odaklı özel bir kamera aparatını görücüye çıkarttı.
Google'ın I/O 2015 kapsamında tanıttığı sanal gerçeklik platformu Jump temelinde çalışan aparat, bünyesinde 16 adet Hero 4 taşıyor ve böylece 360 derecelik videolar çekebiliyor. Jump algoritması üzerinden etkili şekilde işlenen bu videolar sanal gerçeklik gözlükleri için inanılmaz bir deneyim ortaya koyarken, sanal gerçeklik gözlüğü olmayanlar ise geliştirilen özel oynatıcı üzerinden videolar içerisinde hareket edebiliyor. Alt tarafında yer alan bağlantı sayesinde tripod üzerine de takılabilen aparat, içeriklerine YouTube'un da destek verecek olmasıyla büyük bir potansiyel vaat ediyor.
İlk altı ay için Google'ın içerik üreticilerine açık olacağı belirtilen aparat, sadece üzerinde yer alan kameraların 6400$ civarında tutmasıyla elbette herkese hitap etmiyor ancak sanal gerçeklik dünyası için geleceğe yönelik güzel bir adım olarak görülüyor.

http://www.engadget.com/2015/05/28/gopro-360-degree-camera-array-for-vr/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Hoşuma gitmedi. Bu ancak çember halinde bir Ekranın tam ortasına oturunca işe yaratabilir. GEREKSİZ
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Umutcan 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hoşuma gitmedi. Bu ancak çember halinde bir Ekranın tam ortasına oturunca işe yaratabilir. GEREKSİZ

Sanal gerçeklik gözlüklerinin (oculus rift vs.) amacı da o zaten. Sizi çevreleyen 360 derece görüntü sunuyorlar.
Kafanızı sağa sola çevirdiğinizde gözlüğün içindeki accelerometer sensörü sayesinde baktığınız açıdaki kesiti gösteriyor. + Bunu yaparken bir de ekstradan 3d görüntü sunuyor. Yani önünüzde bir nevi 360 derece 3d ekran oluyor.
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paul.muaddib 3 yıl
Görsel temsili değilse çok saçma olmuş. Görüntü sensörleri dışındaki tüm bileşenler (görüntü işleme bileşenleri ve batarya) ortak olsaymış fiyattan da kısılabilirmiş.
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doctor_bey 3 yıl
Çinli gardaşlarımız bir şey yapar herhalde
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