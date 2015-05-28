Google ile GoPro'dan 360 derece videolar için ortak proje

Bugün kendi dört pervaneli hava aracını geliştirdiğini öğrendiğimiz GoPro, Google ile bir ortaklığa giderek sanal gerçeklik odaklı özel bir kamera aparatını görücüye çıkarttı.

Google'ın I/O 2015 kapsamında tanıttığı sanal gerçeklik platformu Jump temelinde çalışan aparat, bünyesinde 16 adet Hero 4 taşıyor ve böylece 360 derecelik videolar çekebiliyor. Jump algoritması üzerinden etkili şekilde işlenen bu videolar sanal gerçeklik gözlükleri için inanılmaz bir deneyim ortaya koyarken, sanal gerçeklik gözlüğü olmayanlar ise geliştirilen özel oynatıcı üzerinden videolar içerisinde hareket edebiliyor. Alt tarafında yer alan bağlantı sayesinde tripod üzerine de takılabilen aparat, içeriklerine YouTube'un da destek verecek olmasıyla büyük bir potansiyel vaat ediyor.

İlk altı ay için Google'ın içerik üreticilerine açık olacağı belirtilen aparat, sadece üzerinde yer alan kameraların 6400$ civarında tutmasıyla elbette herkese hitap etmiyor ancak sanal gerçeklik dünyası için geleceğe yönelik güzel bir adım olarak görülüyor.

http://www.engadget.com/2015/05/28/gopro-360-degree-camera-array-for-vr/?ncid=rss_truncated