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Google'ın Pixelstand isimli kablosuz şarj standının görüntüsü ortaya çıktı

Google'ın önümüzdeki ayın başlarında tanıtacağı Pixel 3 serisini hem kablosuz olarak şarj edebilecek hem de akıllı ekrana dönüştürecek Pixelstand isimli aksesuarın görüntüsü yayınlandı.
7 ay
2,3b
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3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Pixel 3 ve Pixel 3 XL o kadar çok sızdırıldı ki akıllı telefonların merak edilecek hiçbir yanı kalmadı. Bugün ise farklı bir görüntünün internete düştüğünü görüyoruz. Google’ın Pixel 3 serisi için piyasaya süreceği Pixelstand isimli kablosuz şarj standının görseli yayınlandı.
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Aksesuar akıllı telefonları dikey şekilde tutarken aynı zamanda kablosuz olarak şarj edecek. Yayınlanan görsel esasında yeni Pixel serisinin önceki modellerden farklı olarak kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini onaylaması nedeniyle son derece önem taşıyor.

Pixel 3, şarj standıyla akıllı ekrana dönüşecek

Pixelstand, üzerinde Google logosu bulunan turuncu renkli bir tabana sahip. Gizli USB Type-C konektörü ise aksesuara Pixel 3 veya Pixel 3 XL'i kablosuz olarak şarj ederken güç sağlayacak.
Daha önceki bir sızıntı Pixel 3 kablosuz şarj cihazına yerleştirildiğinde telefonun bir tür akıllı ekrana dönüşmesini sağlayacak özel bir arayüzün tetikleneceğini ortaya koymuştu. Google'ın 9 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin yanı sıra Pixelstand gibi diğer ürünlerini de tanıtması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/google-pixel-3/ Yorum Yaz
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ThePscho 7 ay
Kim bilir kaç para olur. Zaten buraya gelmez de hani birileri getirir o açıdan diyorum. Hiçbir şey alamayacak duruma düştük. Sadece haberlere bakıyoruz öyle melül melül.
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ouzqan 7 ay
Kablosuz güzel bir teknoloji ama aşırı zayıf şarj verimi var. Asıl bu yönde gelişim yapılmalı.
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kayamtky 7 ay
Yanlışsam düzeltin, benim bildiğim, kablosuz şarjlar HIZLI ŞARJ' ı desteklemiyor. Bir müddet başka bir marka da denedim, hem yavaş şarj oluyor hem de şarj bitse bile telefon da ısınma oluyor. Durum böyle olunca acelesi olanlar için yavaş şarjın fazla bir anlamı yok.
Benim için şu an kullandığım en pratik olan ve hızlı şarjı destekleyen manyetik şarj oluyor. Telefonu kabloya veya kabloyu telefona yaklaştırıyorsun hemen mıknatıslanma özelliğiyle yapışıyor ve şarj başlıyor. Ayırmak istediğin de basit bir hareketle ayırıyorsunuz. Üstelik bunları tek elle yapabiliyorsunuz.
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