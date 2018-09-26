Google'ın Pixelstand isimli kablosuz şarj standının görüntüsü ortaya çıktı

Pixel 3 ve Pixel 3 XL o kadar çok sızdırıldı ki akıllı telefonların merak edilecek hiçbir yanı kalmadı. Bugün ise farklı bir görüntünün internete düştüğünü görüyoruz. Google’ın Pixel 3 serisi için piyasaya süreceği Pixelstand isimli kablosuz şarj standının görseli yayınlandı.

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Aksesuar akıllı telefonları dikey şekilde tutarken aynı zamanda kablosuz olarak şarj edecek. Yayınlanan görsel esasında yeni Pixel serisinin önceki modellerden farklı olarak kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini onaylaması nedeniyle son derece önem taşıyor.

Pixel 3, şarj standıyla akıllı ekrana dönüşecek

Pixelstand, üzerinde Google logosu bulunan turuncu renkli bir tabana sahip. Gizli USB Type-C konektörü ise aksesuara Pixel 3 veya Pixel 3 XL'i kablosuz olarak şarj ederken güç sağlayacak.

Daha önceki bir sızıntı Pixel 3 kablosuz şarj cihazına yerleştirildiğinde telefonun bir tür akıllı ekrana dönüşmesini sağlayacak özel bir arayüzün tetikleneceğini ortaya koymuştu. Google'ın 9 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin yanı sıra Pixelstand gibi diğer ürünlerini de tanıtması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/google-pixel-3/