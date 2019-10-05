Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi

    Google, 2016'da kullanıma açmış olduğu görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümü için uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğini yayınladı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    3,5b
    2
    4
    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi
     
    Amerikalı teknoloji devi Google, Gmail ve Play Store başta olmak üzere bugüne kadar neredeyse tüm uygulamaları için karanlık mod özelliğini yayınlamıştı. Google'ın uygulamaları arasında karanlık moda sahip olmayan oldukça küçük bir azınlık vardı ve görüntülü konuşma uygulaması Duo da bu azınlığın içerisindeydi. Neyse ki şirket son güncelleme ile Duo için de karanlık mod özelliğini yayınladı.
    Duo'nun karanlık mod özelliğini aktive ettiğinizde kullanıcı arayüzü koyu bir renge bürünüyor, metinler ise açık gri veya beyaz renge dönüşüyor. Tıpkı diğer uygulamaların karanlık modları gibi Duo'nun karanlık modu da gözlerinizin uzun süre yoğun ışığa maruz kalmadan rahat etmelerini ve cihazınızın şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlıyor.
    Eğer cihazınız Android'in son sürümü olan Android 10'da ise ve sistem geneli karanlık modu etkinleştirdiyseniz Duo da otomatik olarak karanlık modda açılacaktır. Ancak daha eski bir Android sürümündeyseniz uygulamanın ayarlar menüsünden manuel olarak açmanız gerekecek.
    Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi
     
    Yeni özelliğin dağıtımına başlanmış durumda ancak Duo'nun karanlık modu otomatik olarak değil sunucu üzerinden dağıtıldığı için, uygulamanın en son sürümünü kullanıyor olsanız bile, yeni özelliğe hemen kavuşacağınızın bir garantisi yok ne yazık ki. Tüm bunların dışında yeni özelliğin iOS kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmiyor.
    Android kullanıcıları uygulamayı buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.  


    https://www.gsmarena.com/google_duo_android_dark_mode-news-39484.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    AL3lMA 4 gün
    Görüntülü görüşmesinde yankı var WhatsApp da yok neden bilmiyorum yankı sesinden konuşulmuyor bilenler yazarsa uygulama olarak çok iyi bir uygulama
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Kıymeti bilinmeyen bir uygulama :/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CüneytU. 5 gün
    karanlikta mi konusacagiz😁😁
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    okilic 4 gün CüneytU.
    Kıymeti bilinmeyen bir yorum :/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün HP’den dev işten çıkarma operasyonu 5 gün Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu 5 gün Star Wars temalı tencere seti satışta 5 gün Pixel 4'te Google Asistan telefonu kaldırdığınızda aktifleşecek 5 gün Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak 5 gün Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor 5 gün Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar 5 gün Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak 5 gün Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip 5 gün Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor 5 gün Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak 5 gün Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi 5 gün Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak 5 gün Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor 5 gün Note 10 Plus'a belgesel çektik! "Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesi" 5 gün Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir 5 gün Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor 6 gün iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi 6 gün Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti 6 gün 2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi Sonraki Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün Nvidia Ampere önümüzdeki sene bizlerle 6 gün Samsung SSD modelleri de oyun hediyeli 6 gün Intel daha gelişmiş QLC ve PLC NAND bellek üzerinde çalışıyor 6 gün Haftaya BİM marketlerde Redmi 6A, A101 marketlerde Galaxy A20 var 6 gün Instagram’da ürünleri satın almadan önce AR ile deneyebileceksiniz 6 gün Microsoft, VR için titreşimli halı patenti aldı 6 gün Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık 6 gün Delikli ekrana sahip Huawei Enjoy 10 geliyor 6 gün iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı 6 gün Martin Scorsese'den Marvel filmlerine ağır eleştiri 6 gün Adobe Photoshop, Premiere Elements 2020 yeni yapay zeka araçlarıyla geliyor 6 gün Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor 6 gün Instax şimdi de mobil fotoğraf yazıcısı geliştirdi 6 gün Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu 6 gün Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller 6 gün Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı 6 gün TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Forumdaki İğrenç Ötesi IRKÇILIK
    DH Forum
    Galaxy Watch Active 2 Kullanıcılar Kulübu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim