Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi

Amerikalı teknoloji devi Google, Gmail ve Play Store başta olmak üzere bugüne kadar neredeyse tüm uygulamaları için karanlık mod özelliğini yayınlamıştı. Google'ın uygulamaları arasında karanlık moda sahip olmayan oldukça küçük bir azınlık vardı ve görüntülü konuşma uygulaması Duo da bu azınlığın içerisindeydi. Neyse ki şirket son güncelleme ile Duo için de karanlık mod özelliğini yayınladı.

Duo'nun karanlık mod özelliğini aktive ettiğinizde kullanıcı arayüzü koyu bir renge bürünüyor, metinler ise açık gri veya beyaz renge dönüşüyor. Tıpkı diğer uygulamaların karanlık modları gibi Duo'nun karanlık modu da gözlerinizin uzun süre yoğun ışığa maruz kalmadan rahat etmelerini ve cihazınızın şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlıyor.

Eğer cihazınız Android'in son sürümü olan Android 10'da ise ve sistem geneli karanlık modu etkinleştirdiyseniz Duo da otomatik olarak karanlık modda açılacaktır. Ancak daha eski bir Android sürümündeyseniz uygulamanın ayarlar menüsünden manuel olarak açmanız gerekecek.

Yeni özelliğin dağıtımına başlanmış durumda ancak Duo'nun karanlık modu otomatik olarak değil sunucu üzerinden dağıtıldığı için, uygulamanın en son sürümünü kullanıyor olsanız bile, yeni özelliğe hemen kavuşacağınızın bir garantisi yok ne yazık ki. Tüm bunların dışında yeni özelliğin iOS kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmiyor.

Android kullanıcıları uygulamayı buradan , iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

https://www.gsmarena.com/google_duo_android_dark_mode-news-39484.php