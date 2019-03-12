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Google'ın mesajlaşma platformu Allo bugün itibarıyla kapanıyor

Arama devi Google, 2016 yılında kullanıma sunduğu Allo mesajlaşma hizmetinin fişini bugün çekiyor. İstenilen popülariteyi yakalamayı başaramayan Allo bugünden sonra tarihe karışacak.
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10
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google geçen yılın Aralık ayında Allo mesajlaşma hizmetini 2019 yılının Mart ayında kapatacağını açıkladı. Şirket, mesajlaşma platformunun Mart ayında kullanıcılara hizmet vermeyi durduracağını açıklasa da kesin bir tarih vermemişti. Beklenen gün gelmiş gibi görünüyor zira Allo’nun resmi web sitesinde platformun 12 Mart itibarıyla kapanacağını bildiren bir uyarı mesajı var.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı"
Google, Allo'nun kapanacağını tam 3 ay öncesinden duyurmuştu. Mesajlaşma hizmetini bugüne kadar kullanmış olanlar için sohbet geçmişlerini ve aynı zamanda Allo aracılığıyla aldıkları fotoğraf ve video dosyalarını nasıl indirebileceklerini gösteren bir destek sayfası bulunuyor.

2016 yılında duyurulmuştu

Allo, 2016 yılında gerçekleştirilen Google I/O etkinliğinde,resmi olarak duyurulmuştu. Google özellikle de Hangouts'u kurumsal kullanıcılara kaydırmaya başlamasıyla birlikte tüketicilere yeni bir mesajlaşma platformu sunmak istemişti. Ne yazık ki Allo'nun hiçbir zaman istenilen popülariteye ulaşamaması sonunu hazırladı.

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matador_mirkhan 2 ay en beğenilen
Adını bile yeni duydum?!
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ramis78 2 ay
inanın bende duymadım.
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9unkarekoku 2 ay
Hepsini birleştirip tek uygulama yapmamayı neden tercih ettiler acaba?
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arekamint 2 ay
daha önce hiç duymadım desem
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Lumibrite 2 ay
Çoğu insan adını bile yeni duyuyor, kapanması sürpriz değil
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astegon 2 ay
Allo da Duo'da Google'ın mesajlaşma konusunda Hangouts'dan sonraki epic fail'leri. İkisini birleştireceklerdi sözde kapatmaya karar vermişler.
Koca android ekosistemi elinde hala iMessage gibi bir şey yapamıyorsun. İlginç...
Whatsapp müthiş bir şekilde domine etmeye devam ediyor mobil tarafı.
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Angel of the Lord 2 ay astegon
Whatsapp yerine telegram domine etseydi keşke. Daha sade ve daha kullanışlı geliyor bana ama çevremde kimse kullanmadığı için kullanamıyorum.
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Kayrabey 2 ay
Allo'da ne oliy ki :D
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matador_mirkhan 2 ay en beğenilen
Adını bile yeni duydum?!
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