Google'ın mesajlaşma platformu Allo bugün itibarıyla kapanıyor

Google geçen yılın Aralık ayında Allo mesajlaşma hizmetini 2019 yılının Mart ayında kapatacağını açıkladı. Şirket, mesajlaşma platformunun Mart ayında kullanıcılara hizmet vermeyi durduracağını açıklasa da kesin bir tarih vermemişti. Beklenen gün gelmiş gibi görünüyor zira Allo’nun resmi web sitesinde platformun 12 Mart itibarıyla kapanacağını bildiren bir uyarı mesajı var.

Ayrıca Bkz.

"WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı"

3 ay öncesinden duyurmuştu. Mesajlaşma hizmetini bugüne kadar kullanmış olanlar için sohbet geçmişlerini ve aynı zamanda Allo aracılığıyla aldıkları fotoğraf ve video dosyalarını nasıl indirebileceklerini gösteren bir Google, Allo'nun kapanacağını tamduyurmuştu. Mesajlaşma hizmetini bugüne kadar kullanmış olanlar için sohbet geçmişlerini ve aynı zamanda Allo aracılığıyla aldıkları fotoğraf ve video dosyalarınıgösteren bir destek sayfası bulunuyor.

2016 yılında duyurulmuştu

Allo, 2016 yılında gerçekleştirilen Google I/O etkinliğinde,resmi olarak duyurulmuştu. Google özellikle de Hangouts'u kurumsal kullanıcılara kaydırmaya başlamasıyla birlikte tüketicilere yeni bir mesajlaşma platformu sunmak istemişti. Ne yazık ki Allo'nun hiçbir zaman istenilen popülariteye ulaşamaması sonunu hazırladı.