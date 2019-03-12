WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı

WhatsApp'tan kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamalara göre, uygulamanın WhatsApp Plus ve GB WhatsApp gibi modifiye edilerek değiştirilmiş sürümlerini kullanan kullanıcıların yasaklanacağı açıklandı.

Resmi sürüme geçmeleri gerekiyor

Şirket WhatsApp'ın değiştirilmiş modifiye sürümlerini kullanmanın güvenlik riskleri doğurabileceğini ve kullanıcıların bu versiyonlardan uzak durması gerektiğini belirtiyor. Tüm bu açıklamalara karşın WhatsApp Plus ve GB WhatsApp gibi modifiye uygulamaları kullananların ise hesapları, resmi WhatsApp uygulamasına geçene kadar yasaklanacak.

https://www.financialexpress.com/industry/technology/your-whatsapp-account-will-be-deactivated-if-you-use-these-apps/1511226/

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WhatsApp'in üçüncü taraf yazılım geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen, kullanıcıların uygulama üzerindeyapabilmesini vekullanabilmesini sağlıyor. Eğer siz de bu tür bir uygulamayı tercih ediyorsanız, hesabınızın yasaklanmaması için en yakın süredegeçiş yapmalısınız.