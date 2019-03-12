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WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı

Dünyanın en popüler iletişim platformlarından biri olan WhatsApp, uygulamanın modifiye edilerek değiştirilmiş sürümlerini kullananları yasaklayacağı konusunda kullanıcıları uyardı.
2 ay
4,5b
1
10
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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WhatsApp'tan kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamalara göre, uygulamanın WhatsApp Plus ve GB WhatsApp gibi modifiye edilerek değiştirilmiş sürümlerini kullanan kullanıcıların yasaklanacağı açıklandı.

Resmi sürüme geçmeleri gerekiyor

Şirket WhatsApp'ın değiştirilmiş modifiye sürümlerini kullanmanın güvenlik riskleri doğurabileceğini ve kullanıcıların bu versiyonlardan uzak durması gerektiğini belirtiyor. Tüm bu açıklamalara karşın WhatsApp Plus ve GB WhatsApp gibi modifiye uygulamaları kullananların ise hesapları, resmi WhatsApp uygulamasına geçene kadar yasaklanacak.
WhatsApp'in üçüncü taraf yazılım geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen modifiye versiyonları, kullanıcıların uygulama üzerinde farklı değişiklikler yapabilmesini ve ek özellikleri kullanabilmesini sağlıyor. Eğer siz de bu tür bir uygulamayı tercih ediyorsanız, hesabınızın yasaklanmaması için en yakın sürede resmi versiyona geçiş yapmalısınız.

https://www.financialexpress.com/industry/technology/your-whatsapp-account-will-be-deactivated-if-you-use-these-apps/1511226/ Yorum Yaz
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mert1907 2 ay en beğenilen
Yasaklayacaklarına bir baksınlar acaba kullanıcılar neden o sürümleri kullanıyorlar diye. Kendileri de o yönde kullanıcı dostu özellikler eklesinler kimse modifiyeli sürümler kullanmaz.
Yasaklayacaklarına bir baksınlar acaba kullanıcılar neden o sürümleri kullanıyorlar diye. Kendileri de o yönde kullanıcı dostu özellikler eklesinler kimse modif...
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shockwave error 2 ay Like a Sir
Gerçekten iyi niyet olduğuna inansak belkide.. Değil yani bunu herkes biliyor. zuckerberg neredeyse para karşılığı facebook bilgilerimizi sattığının konuşulduğu yerde whatsapp verileri güvenliğinin peşine mi düşmüşler.
Zaten modifiye sürümü kullanarak o riski kullanıcı üstlenmiş oluyor. İnternetten indirdiğin Windows ISO dosyası ile kurulan Windowsları engellemek gibi bir şey. Microsoft'da md5 hashi tutmayan tüm windowsları engellesin. O ISO larında içine çeşitli uygulamaların gömüldüğünü bilemezsin.
Yani amaç cidden "sizi düşünüyoruz ya" olsa neyse denilebilir de yani tamamen ticari bir şey bu. Modifiye whatsapplar kullanıcı sayısı olarak yansımıyordur, database de konum verileri depolanmıyordur, kişiye özel reklam gösterilemiyordur v.s şirkete bir zararı vardır elbet. Biz değiliz yani mesele.
Birde uygulamalar yalan dolan tırıvırı olsa neyse. Gerçekten whatsappın yapamadığı en az 40 şey sayarım sana "aa ne kadar güzel özellikmiş" diyebileceğin.
Gerçekten iyi niyet olduğuna inansak belkide.. Değil yani bunu herkes biliyor. zuckerberg neredeyse para karşılığı facebook bilgilerimizi sattığının konuşulduğ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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shockwave error 2 ay
ya saçmalık arkadaşım. o kadar güzel özellikleri var ki.. Kendine şifreli gelen kutusu oluşturabiliyorsun daha güzel bir özellik var mı.
Birde güvenlik bilmem nesi diye zırvalamışlar. Çok umurlarında sanki güvenliğimiz. Bilgilere rahat erişemiyorlar, mazallah bugün yarın reklam göstermeye başlarlar modifiye sürümde engellenir diye endişe etmişlerdir.
ya saçmalık arkadaşım. o kadar güzel özellikleri var ki.. Kendine şifreli gelen kutusu oluşturabiliyorsun daha güzel bir özellik var mı.Birde güvenlik bilm...
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1 Avatar
Konuyu Hortlatan Adam 2 ay
Gbwhatsapp kullanıyordum, direkt sildim. Silinen mesajlar görünmeye devam ediyordu. Üzüldüm

Düzenleme: Whatsapp'a bir girdim bi baktım bütün gruplarda mesaj atma yetkiniz yok diyordu, sildim. Normal whatsapp indirince de yeni hesap açtı
Neyse
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zaltun 2 ay
bu modlarda anti ban koruması var diye biliyorum.whatsapp bu modlara bakarak kendini geliştirmeli. öyle uçtan uca şifreleme yapıyoruz diyerek güvenlik sağlanmıyor.
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mert1907 2 ay en beğenilen
Yasaklayacaklarına bir baksınlar acaba kullanıcılar neden o sürümleri kullanıyorlar diye. Kendileri de o yönde kullanıcı dostu özellikler eklesinler kimse modifiyeli sürümler kullanmaz.
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esmerbuyucu 2 ay
Whatsapp'ın özelliklerinin yetersiz olduğunu düşünen baştan hiç kullanmayıp tavrını koyabilir.
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Like a Sir 2 ay
Whatsapp'ın bu kararı doğru arkadaşlar, kızanlar olmuş ancak o modlu sürümlerde kodlayanların içine ne yazdığını veya hangi bilgilerimize eriştiğini bilemiyoruz. 2 gün sonra Whatsapptan şu bilgiler çalındı diye haber düşer kimse "bilgisi çalınanlar resmi sürüm kullanmıyordu" demez. "Whatsapp bilgi çaldırdı" der
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shockwave error 2 ay Like a Sir
Gerçekten iyi niyet olduğuna inansak belkide.. Değil yani bunu herkes biliyor. zuckerberg neredeyse para karşılığı facebook bilgilerimizi sattığının konuşulduğu yerde whatsapp verileri güvenliğinin peşine mi düşmüşler.
Zaten modifiye sürümü kullanarak o riski kullanıcı üstlenmiş oluyor. İnternetten indirdiğin Windows ISO dosyası ile kurulan Windowsları engellemek gibi bir şey. Microsoft'da md5 hashi tutmayan tüm windowsları engellesin. O ISO larında içine çeşitli uygulamaların gömüldüğünü bilemezsin.
Yani amaç cidden "sizi düşünüyoruz ya" olsa neyse denilebilir de yani tamamen ticari bir şey bu. Modifiye whatsapplar kullanıcı sayısı olarak yansımıyordur, database de konum verileri depolanmıyordur, kişiye özel reklam gösterilemiyordur v.s şirkete bir zararı vardır elbet. Biz değiliz yani mesele.
Birde uygulamalar yalan dolan tırıvırı olsa neyse. Gerçekten whatsappın yapamadığı en az 40 şey sayarım sana "aa ne kadar güzel özellikmiş" diyebileceğin.
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CWaRRioR 2 ay
Telegram > Whatsapp
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shockwave error 2 ay
ya saçmalık arkadaşım. o kadar güzel özellikleri var ki.. Kendine şifreli gelen kutusu oluşturabiliyorsun daha güzel bir özellik var mı.
Birde güvenlik bilmem nesi diye zırvalamışlar. Çok umurlarında sanki güvenliğimiz. Bilgilere rahat erişemiyorlar, mazallah bugün yarın reklam göstermeye başlarlar modifiye sürümde engellenir diye endişe etmişlerdir.
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yorumculuklar 2 ay
Zorlamayla bir yere varabileceklerini sanan firmalara anlam veremiyorum, elbet eninde sonunda çözülecekler. Sun resmi eklentileri ayrıca, bu işten anlayanlar ve isteyenler yüklesin oynasınlar. Genel sürüm uygulamayı şişirmeden bu işler yapılabilir.
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