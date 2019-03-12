WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı

Teknoloji Editörü
WhatsApp'tan kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamalara göre, uygulamanın WhatsApp Plus ve GB WhatsApp gibi modifiye edilerek değiştirilmiş sürümlerini kullanan kullanıcıların yasaklanacağı açıklandı.
Resmi sürüme geçmeleri gerekiyor
Şirket WhatsApp'ın değiştirilmiş modifiye sürümlerini kullanmanın güvenlik riskleri doğurabileceğini ve kullanıcıların bu versiyonlardan uzak durması gerektiğini belirtiyor. Tüm bu açıklamalara karşın WhatsApp Plus ve GB WhatsApp gibi modifiye uygulamaları kullananların ise hesapları, resmi WhatsApp uygulamasına geçene kadar yasaklanacak.WhatsApp'in üçüncü taraf yazılım geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen modifiye versiyonları, kullanıcıların uygulama üzerinde farklı değişiklikler yapabilmesini ve ek özellikleri kullanabilmesini sağlıyor. Eğer siz de bu tür bir uygulamayı tercih ediyorsanız, hesabınızın yasaklanmaması için en yakın sürede resmi versiyona geçiş yapmalısınız.
https://www.financialexpress.com/industry/technology/your-whatsapp-account-will-be-deactivated-if-you-use-these-apps/1511226/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten modifiye sürümü kullanarak o riski kullanıcı üstlenmiş oluyor. İnternetten indirdiğin Windows ISO dosyası ile kurulan Windowsları engellemek gibi bir şey. Microsoft'da md5 hashi tutmayan tüm windowsları engellesin. O ISO larında içine çeşitli uygulamaların gömüldüğünü bilemezsin.
Yani amaç cidden "sizi düşünüyoruz ya" olsa neyse denilebilir de yani tamamen ticari bir şey bu. Modifiye whatsapplar kullanıcı sayısı olarak yansımıyordur, database de konum verileri depolanmıyordur, kişiye özel reklam gösterilemiyordur v.s şirkete bir zararı vardır elbet. Biz değiliz yani mesele.
Birde uygulamalar yalan dolan tırıvırı olsa neyse. Gerçekten whatsappın yapamadığı en az 40 şey sayarım sana "aa ne kadar güzel özellikmiş" diyebileceğin.
Birde güvenlik bilmem nesi diye zırvalamışlar. Çok umurlarında sanki güvenliğimiz. Bilgilere rahat erişemiyorlar, mazallah bugün yarın reklam göstermeye başlarlar modifiye sürümde engellenir diye endişe etmişlerdir.