Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri

Kablosuz kulaklıklar oldukça uzun bir zamandır hayatımıza girmiş durumdalar. Ancak akıllı telefonlardaki 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmaya başlamasıyla beraber, kullanıcıların kablosuz kulaklık ihtiyacı da artmaya başladı.
Type C – 3.5mm dönüştürücü gibi kablo aksesuarlarını kullanmamak veya kablo karmaşasından kurtulmak isteyenler için beş farklı kablosuz kulaklık modelini sizler için derledik. Aralarında hem spor hem de günlük kullanım için farklı modeller bulunuyor.
Bluedio TN Turbine
Uygun fiyat odaklı kulaklık arayışında olanların mutlaka denk geldiği marka olan Bluedio, uzun süredir Çin’de faaliyet gösteren bir firma. En popüler ürünlerinden biri ise Bluedio TN Turbine modeli. Hem spor yaparken hem de günlük kullanımda kullanabileceğiniz bu kulaklık firmadan alışık olunduğu şekilde kalite konusunda da kullanıcısını memnun edecektir.
Meizu EP52
Meizu denildiğinde akla ilk olarak akıllı telefonlar geliyor. Ancak firmayı yakından tanıyanlar ses konusundaki geçmişini hatırlayacaklardır. Bu geçmişi Meizu EP52 modelinde de görebiliyorsunuz. Tasarım olarak Bluedio TN Turbine modeline oldukça benzese de kırmızı renk dokunuşunun kulaklığa ayrı bir hava kattığı bir gerçek.
QCY T1 Pro
Kablosuz kulaklık dendiğinde ismi mutlaka geçen bir diğer Çin’li firma ise QCY. QCY’nin her fiyat aralığı için bir kablosuz kulaklık modeli mevcut. Kullanıcıları da oldukça memnun ettiği biliniyor. Burak Şolt tarafından incelemesi yapılan QCY T1 Pro modeli ise listemizin bir diğer modeli.
Anker Soundcore Liberty Air
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de Amazon aracılığıyla satışına başlanan Anker Soundcore Liberty Air listenin önemli modellerinden. 5 saate kadar çalma süresi sunan kulaklıklar, şarj kutusuyla bu süreyi 20 saate kadar uzatabiliyor. IPX5 suya karşı dayanıklılık sertifikası, çift mikrofon vb. özellikleriyle beraber 499 TL fiyat etiketine sahip.
Apple AirPods
Kablosuz kulaklık konusunda çoğu kullanıcının aklına ilk olarak Apple AirPods geliyor. Özellikle halihazırda Apple cihaz sahibiyseniz AirPods’un bir numaralı tercih olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar Android cihazlara bağlanabilse de AirPods’un iPhone ile olan uyumu kusursuz. Amazon üzerindeki fiyatı da Apple Store’a kıyasla daha uygun bir seviyede.
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bu ürün nasıl arkadaşlar?
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Arkadaşlar bu model nasıl acaba ?
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