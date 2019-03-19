Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri

Akıllı telefonların 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmasıyla beraber çoğu kullanıcı kablosuz kulaklık ihtiyacı duyuyor. Bu yazımızda sizlere farklı kablosuz kulaklıklar öneriyoruz.
2 ay
13b
1
61
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri
Tam Boyutta Gör
Kablosuz kulaklıklar oldukça uzun bir zamandır hayatımıza girmiş durumdalar. Ancak akıllı telefonlardaki 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmaya başlamasıyla beraber, kullanıcıların kablosuz kulaklık ihtiyacı da artmaya başladı.

Type C – 3.5mm dönüştürücü gibi kablo aksesuarlarını kullanmamak veya kablo karmaşasından kurtulmak isteyenler için beş farklı kablosuz kulaklık modelini sizler için derledik. Aralarında hem spor hem de günlük kullanım için farklı modeller bulunuyor.

Bluedio TN Turbine

Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri
Uygun fiyat odaklı kulaklık arayışında olanların mutlaka denk geldiği marka olan Bluedio, uzun süredir Çin’de faaliyet gösteren bir firma. En popüler ürünlerinden biri ise Bluedio TN Turbine modeli. Hem spor yaparken hem de günlük kullanımda kullanabileceğiniz bu kulaklık firmadan alışık olunduğu şekilde kalite konusunda da kullanıcısını memnun edecektir.

Bluedio TN Turbine

Meizu EP52

Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri
Tam Boyutta Gör
Meizu denildiğinde akla ilk olarak akıllı telefonlar geliyor. Ancak firmayı yakından tanıyanlar ses konusundaki geçmişini hatırlayacaklardır. Bu geçmişi Meizu EP52 modelinde de görebiliyorsunuz. Tasarım olarak Bluedio TN Turbine modeline oldukça benzese de kırmızı renk dokunuşunun kulaklığa ayrı bir hava kattığı bir gerçek.

Meizu EP52

QCY T1 Pro

Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri
Kablosuz kulaklık dendiğinde ismi mutlaka geçen bir diğer Çin’li firma ise QCY. QCY’nin her fiyat aralığı için bir kablosuz kulaklık modeli mevcut. Kullanıcıları da oldukça memnun ettiği biliniyor. Burak Şolt tarafından incelemesi yapılan QCY T1 Pro modeli ise listemizin bir diğer modeli.

QCY T1 Pro

Anker Soundcore Liberty Air

Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri
Tam Boyutta Gör
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de Amazon aracılığıyla satışına başlanan Anker Soundcore Liberty Air listenin önemli modellerinden. 5 saate kadar çalma süresi sunan kulaklıklar, şarj kutusuyla bu süreyi 20 saate kadar uzatabiliyor. IPX5 suya karşı dayanıklılık sertifikası, çift mikrofon vb. özellikleriyle beraber 499 TL fiyat etiketine sahip.

Anker Soundcore Liberty Air

Apple AirPods

Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri
Kablosuz kulaklık konusunda çoğu kullanıcının aklına ilk olarak Apple AirPods geliyor. Özellikle halihazırda Apple cihaz sahibiyseniz AirPods’un bir numaralı tercih olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar Android cihazlara bağlanabilse de AirPods’un iPhone ile olan uyumu kusursuz. Amazon üzerindeki fiyatı da Apple Store’a kıyasla daha uygun bir seviyede.

Apple AirPods


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
K E N 2 ay en beğenilen Caninho01
Bunu yazmak için mi üye oldunuz?
3 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 2 ay K E N
sen neden sürekli kalın yazıyorsun. dikkat çekip beğeni almak içinmi ?
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
Şampiyon GALATASARAY 5 gün
Ben bunu aldım 10 güne bana gelecek
tr.aliexpress.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SmhDmr 5 gün
hepsiburada.com/...
bu ürün nasıl arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wadjet 1 ay
Spor yaparken ve gündelik hayatta müzik dinlemek için, telefon görüşmelerinde kullanmak için tamamen kablosuz bir kulaklık arıyorum. Macbook, iPhone cihazlar ile kullanılacak. Airpods’a o parayı vermeye değer mi? Telefon konuşmaları için de ses önemli benim için. Çin’den alınan kulaklıkların mikrofonu çok kötü sanırım..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGatakan 1 ay Wadjet
Jabra Elite 65T
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcgoktug 1 ay
Edifier W830BT kablosuz kulak üstü kulaklık almayı düşünüyorum. Kullananlar varsa ürün hakkındaki düşünceleri nedir? Alternatif olarak Bludio ürünlerine de baktım ama yeterli gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snoppy 1 ay
yakın zamanda Meizu EP52 Lite satın aldım 135 TL'ye.
türkçe incelemesi de mevcut: youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 1 ay
Bose ve Bang Olufsen varken bu markalara nal toplamak düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hareketliperde 1 ay
bu tarz bir kulaklık arıyorum. elimde bu model var ama bataryası öldü artık. şarj aleti ince uçlu zaten oda sıkıntı. güncel hali varsa almak istiyorum
vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SmhDmr 1 ay
amazon.com.tr/...
Arkadaşlar bu model nasıl acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OzhanKbS 1 ay
Mifa x3 öneririm. Görüşme kalitesi şuana kadar AliExpressten aldığım en iyi kulaklık. Müzik kalitesi de mifa a10u beğenen bunuda beğenir. Bndeki tek dezavantajı kulakta durmuyor link;
US $27.49 45％ Off | Mifa X3 Wireless Earphones Bluetooth 5.0 Earphone Headset Deep Ture Wireles Stereo Sport Earphone with microphone handsfree call
dhbr.co/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanak 1 ay OzhanKbS
Size de çok teşekkür ederim. Telefon görüşmesi benim için önemli gün içi telefon elimizden kulağımızdan düşmüyor. Verdiğiniz linke baktım ürün yorumunada siz yazmışsınız galiba. Kulakta durmayan bir kulaklık büyük problem aslında. Benimde kulak yapısı zor her kulaklık içinde durmuyor buda durmaz herhalde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ir10 2 ay
qcy t1c şiddetle öneriyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanak 1 ay ir10
Telefon konuşma kalitesi nasıl?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12986 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amazon, kablosuz kulaklık ve
13 etiket daha apple airpods meizu ep52 anker soundcore liberty air kablosuz kulaklık önerileri qcy t1 pro bluedio tn turbine bluetooth bluetooth kulaklık Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Glifosat davasında jüri, “Kanser yapıyor.” kararı verdi 2 ay Samsung'un Infinity-U ekranlı yeni telefonu Galaxy A40 resmiyet kazandı 2 ay Firefox'un yeni sürümü, web sitelerindeki rahatsızlık veren durumları en aza indirmeyi hedefliyor 2 ay Turkcell'in eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun yeni şirketi belli oldu 2 ay Avrupa Birliği, Google’a 1.5 milyar Euro para cezası kesti! 2 ay 5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia 2 ay 2019 Mercedes Benz GLC Coupe yenilenen yüzüyle tanıtıldı 2 ay Disney, 71 milyar dolara 21st Century Fox ile X-Men'in sahibi oldu 2 ay Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan tarayıcı seçimi yapabilecek 2 ay Ucuz fiyatlı Pixel akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı 2 ay NASA’nın küp uydu adayları açıklandı 2 ay Galaxy Fold'un sızan videosunda, ekranın ortasında katlama izi olduğu görülüyor 2 ay Yeni Opel Combo'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı 2 ay Tamamen çerçevesiz Vivo X27 duyuruldu 2 ay Tesla'nın araç teslim etmeleri için çalışanlarına baskı yaptığı iddia ediliyor 2 ay iMac modelleri de güncellendi 2 ay Amiral gemisi Netgear Nighthawk AX12 yönlendirici satışa çıkıyor 2 ay Angry Birds yeni bir zengin gerçeklik oyunu olarak karşımızda 2 ay 'Our Planet': Netflix'in dev belgesel serisinden ilk fragman geldi 2 ay 41 bin TL farkla iMac Pro için 256GB RAM bellek takviyesi 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri Sonraki Yerli ağır taarruz helikopteri ATAK 2 hakkında her şey 2 ay Ukrayna’ya satılan Türk yapımı silahlı İHA’lar göreve hızlı başladı 2 ay İlk yardım ve teslimat servislerine üç tekerlekli elektrikli araç: Arcimoto 2 ay Daha ucuz Nvidia Jetson Nano geliştirici kartı duyuruldu 2 ay Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu 2 ay Atari VCS donanım değişikliğine gidiyor, yıl sonuna ertelendi 2 ay Netflix'e Bear Grylls'li interaktif içerik geliyor 2 ay Qualcomm QCS400 yongası yeni nesil akıllı hoparlörlere hayat verecek 2 ay Instagram’ın alışveriş özelliği Türkiye’de 2 ay IKEA, 3D baskı yöntemiyle mobilyaları engelli insanlar için daha erişilebilir yapmak istiyor 2 ay LG'nin en güçlüsü | 5G'li ve 5 kameralı V50'yi kullandık 2 ay Samsung Galaxy A50 ve A30 ülkemizde ön siparişe başladı 2 ay Boeing, Etiyopya'daki kazanın ardından ertelediği 777X lansmanını sessiz sedasız gerçekleştirdi 2 ay Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor 2 ay Nubia yöneticisi dahili fanlı Red Magic 3 hakkında ipuçları verdi 2 ay Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası kuruldu 2 ay Sunuculara 1280 RTX kartlı modül takviyesi 2 ay “Nakış işlemeli bilgisayarda” kumaş, elektrik devresi haline geliyor 2 ay Su dağıtım yazılımı ile Kayseri'de 4 milyon lira tasarruf 2 ay Tinder eşleştirme algoritmasını değiştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim