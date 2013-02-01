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Google, İngiltere'de okullara 15000 adet Raspberry Pi ürünü hibe ediyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, İngiltere'de okullara 15000 adet Raspberry Pi ürünü hibe ediyor

Teknoloji devlerinin ürünlerinin yanında sosyal sorumluluk projeleri de sık sık gündeme geliyor. Son olarak Google tarafından İngiltere'de benzer bir proje gerçekleştirildi. 

Firma, küçük yaşta yazılım geliştirmeye öğrencileri teşvik etmek amacıyla İngiltere'de okullara 15000 adet Raspberry Pi Model B bilgisayarını hibe etme kararı aldı. Hibe doğrudan Raspberry Pi vakfına yapılırken, 6 farklı eğitim içeriği sağlayıcısı ile dağıtım gerçekleşecek. Bunlar CoderDojo, Code Club, Computing at Schools, Generating Genius, Teach First ve OCR şeklinde sıralanıyor. Computing at Schools ürünlere eğitim materyalleri yüklerken, OCR ise 15000 adet eğitim ve öğrenme paketi hazırlayacak. 

Google eski icra kurulu başkanı Eric Schmidt, Cambridge ziyaretinde projenin startını verdi ve öğrencilere kodlama konusunda mini bir ders yaptı. 

Uzmanlar yazılım geliştirme eğitimi konusunda hükümetten gerekli desteğin gelmediği konusunda eleştiride bulunurken, bu tür özel girişimlerin bu boşluğu doldurduğunu kaydetti. 

Raspberry Pi Model B 700MHz saat hızında çalışan ARM işlemci, 512MB RAM, SD kart girişi, USB ve HDMI girişleri, Ethernet bağlantısı şeklinde özelliklere sahip ve 35$ perakende satış fiyatı mevcut. 

http://www.androidauthority.com/15000-raspberry-pi-computers-donated-uk-schools-google-151950/ Yorum Yaz
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acmtncy 6 yıl
yardım 3. dünya ülkelerine yapılsa programcılık alanında eğitimli insan geliştirme amacını ne kadar gerçekleştirebilirdi? türkiye'de talebelere eğitim amaçlı dağıtılan tabletler satılıyor. kaldı ki bizden daha beter olanlarda neler yapılır. google parasının boşa gitmesini istememiş belli ki.
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draconist 6 yıl acmtncy
acmtncy

yardım 3. dünya ülkelerine yapılsa programcılık alanında eğitimli insan geliştirme amacını ne kadar gerçekleştirebilirdi? türkiye'de talebelere eğitim amaçlı dağıtılan tabletler satılıyor. kaldı ki bizden daha beter olanlarda neler yapılır. google parasının boşa gitmesini istememiş belli ki.

Yazdıklarımı iyice okursanız, 3.dünya ülkelerine Tablet verilsin demediğimi anlamış olmanız gerekirdi. Programcılık alanında eğitim alanlar ise 35dolarlık Rasberyy Pi bilgisayarı rahatlıkla alabilecek kapasitelerdedir eminim, İngiliz çocukları aylık harçlıklarını biriktirip yazın Türkiyeye tatile geliyor, pek de yardıma ihtiyaçları yok.
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draconist 6 yıl
Umutcan

CnZ Keşke bu yardım İngiltereye değil de herhangi bir 3. dünya ülkesine yapılsaydı. Yine de eğitime katkısından dolayı Googleı tebrik ediyorum.
Aynen ingilterenin bütçe konusunda sıkıntısı yok zaten, yardım halkı fakir bir ülkeye yapılabilirdi. Mesela hindistan, pakistan vb. ülkeler daha uygun olurdu.


Ben CnZ'e +1 verdim, ama söz konusu yardım dilediğiniz ülkeler Hindistan ve Pakistan olunca umurumda değiller, Hindistan dediğiniz ülke 2012'de dünyada askeri harcamalara en çok bütçe ayıran (40 milyar dolar) ülkelerden biridir ve bu harcama ile ilk 10'a girmiştir, Türkiye ilk 10 da değildir bunu da göz önüne alın.

Kendi halkını umursamadan milyarlarca doları sırf başka bir devlete karşı kullanmayacağı halde bu silahları alıp gösteriş yapan ve aynı şekilde karşısındaki ülkeninde milyarlarca dolar silah almasını sebep olan (pakistan) bu ülkelere yardımmış bilmemneymiş umrumda değil, 40 milyar doları harcayabilen bir ülke eminim ki istese çok rahatlıkla kendi okullarına 15,000 rasperry pi de alabilir.

Uçak gemisi almaya gelince alıyorlar, Atom bombaları da var, bunların da ayrıca milyarlarca dolara mâl olduğunu bütün dünya biliyor, bunlar göz ününde dururken kusura bakmayın kimse Hindistana, Pakistana yardım etmez, ha her alanda yokluk içinde olurlar, o zaman insanlık adına yardım edilir o ayrı. Zaten Hindistan hükümeti bu tür alışverişleri de yapmıştır, benim lafı bu kadar uzatmamın nedeni Hindistanın aslında yardıma muhtaç bi ülke olmadığıdır, istenildği takdirde o insan gücü ve kaynakları ile Türkiyeden kat kat fazla harcama yapıyorlar, kazanılan para halka gitmiyor tabi halkın çoğu sefil durumda ona lafım yok, ama demek istediğim şey, önce herkes kendi bahçesine bakacak sonra başkasının bahçesine.

Mesela daha bundan 2*3 gün önce bir haberde Afrika ülkelerinden biri, hazinede kalan paranın 215 dolar olduğunu söylüyordu, üstelik bu insanlara tablet de değil, yemek ve su lazım, esas ana ihtiyaçlar lazım, yardım edilecekse bunlara edilsin. Hindistan pek âlâ kendine bakabilir hiç üzülmeyin.

Ayrıca bakınız.

"Ubislate 7C İngiliz Üretimi Tabletler Hindistan'da Okullarda Bedava dağıtıldı..

Ubislate 7c adında ve Londra'da Datawind adlı fabrıka tarafından üretilen bu tabletler Hindistan'da öğrencileri hedefleyen ve bir 800-by-480-piksel dokunmatik ekran, Android 4.0.3, 1GHz Cortex A8 işlemci ve 512MB RAM, USB portu, kulaklık jakı, mikrofon, Kameranın öne bakan vizörü ve Wi-Fi bulunuyor Şirket şimdiye kadar 40 Usd'den bu tabletten 2.5 milyon sattı,Hındıstan Hükümeti ilk partıde 100.000 adet Tablet dağıttı..

Kaynak: The Garden Press.uk
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Biz Hindistan ve Pakistana Tablet yardımını konuşurken, Afrikada bunlar oluyor.
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1 Yanıt Yanıtla +1
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Umutcan 6 yıl draconist
draconist
söz konusu yardım dilediğiniz ülkeler Hindistan ve Pakistan olunca umurumda değiller, Hindistan dediğiniz ülke 2012'de dünyada askeri harcamalara en çok bütçe ayıran (40 milyar dolar) ülkelerden biridir ve bu harcama ile ilk 10'a girmiştir, Türkiye ilk 10 da değildir bunu da göz önüne alın.


Dostum mesajımı tamamen yanlış anlamışsın ben özellikle hindistana verilsin demedim hindistan vb. halkı fakir olan ülkelere dedim.
Yönetim konusuna gelince bizim ülkemizde durum çok mu farklı, dışarıdan bizi yönetenlere bakan Türk insanını fanatik islamcı tüm komşularına
savaş açmaya çalışan, gösteriş için boş konuşan bir halk olarak görür. Yönetimi geçip halkın durumuna ve tutumuna bakılmalı.
Afrika konusunda tamamen haklısın, ama konu google'ın raspberry bağışı olduğu için ona yönelik yazdım. İşte ama görüldüğü gibi ingilizlere kıyak geçilmiş yine,
ki bilindiği gibi afrikanın sömürülmesinde, elmasların hortumlanmasında ve halkın işçi olarak köleleştirilmesinde ingilterenin emeği büyük.
İngiliz çocuklar daha çok öğrensin eğitim alsın şirketleriyle afrikayı ve arapları ileriki nesillerde daha fazla sömürsün...
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lapry 6 yıl
Monitörün altında küçücük bir bilgisayar var ehehehe.Respery Pi,google tebrik ediyorum.En beğendiğim firmalardan biri
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CnZ 6 yıl
Keşke bu yardım İngiltere'ye değil de herhangi bir 3. dünya ülkesine yapılsaydı. Yine de eğitime katkısından dolayı Google'ı tebrik ediyorum.
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