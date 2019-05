Google, İngiltere'de okullara 15000 adet Raspberry Pi ürünü hibe ediyor

Teknoloji devlerinin ürünlerinin yanında sosyal sorumluluk projeleri de sık sık gündeme geliyor. Son olarak Google tarafından İngiltere'de benzer bir proje gerçekleştirildi.





Firma, küçük yaşta yazılım geliştirmeye öğrencileri teşvik etmek amacıyla İngiltere'de okullara 15000 adet Raspberry Pi Model B bilgisayarını hibe etme kararı aldı. Hibe doğrudan Raspberry Pi vakfına yapılırken, 6 farklı eğitim içeriği sağlayıcısı ile dağıtım gerçekleşecek. Bunlar CoderDojo, Code Club, Computing at Schools, Generating Genius, Teach First ve OCR şeklinde sıralanıyor. Computing at Schools ürünlere eğitim materyalleri yüklerken, OCR ise 15000 adet eğitim ve öğrenme paketi hazırlayacak.





Google eski icra kurulu başkanı Eric Schmidt, Cambridge ziyaretinde projenin startını verdi ve öğrencilere kodlama konusunda mini bir ders yaptı.





Uzmanlar yazılım geliştirme eğitimi konusunda hükümetten gerekli desteğin gelmediği konusunda eleştiride bulunurken, bu tür özel girişimlerin bu boşluğu doldurduğunu kaydetti.





Raspberry Pi Model B 700MHz saat hızında çalışan ARM işlemci, 512MB RAM, SD kart girişi, USB ve HDMI girişleri, Ethernet bağlantısı şeklinde özelliklere sahip ve 35$ perakende satış fiyatı mevcut.

http://www.androidauthority.com/15000-raspberry-pi-computers-donated-uk-schools-google-151950/