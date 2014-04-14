Google insansız hava aracı üreten Titan Aerospace'i satın aldı





Facebook'un bir süre önce ilgilendiği haberini sizlerle paylaştığımız insansız hava aracı üreticisi Titan Aerospace, Google tarafından sürpriz bir hamle ile satın alındı. Sürpriz diyoruz çünkü Facebook'un firmayı satın almasına kesin gözüyle bakılıyordu.





Google'ın internetten yoksun kırsal kesimlere Project Loon adındaki projesi ile hava balonları kullanarak kablosuz erişim sağladığı biliniyor. Bu bakımdan Titan Aerospace teknolojilerinin bu projeye aktarılacağı tahmin ediliyor.





Bunun yanında uçan rüzgar türbini Makani projesine de katkı yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca Google'ın popüler Haritalar hizmeti için de insansız hava araçlarının kullanılabileceği dile getiriliyor.





Titan Aerospace, güneş enerjisini kullanarak günlerce havada kalabilen hava araçları geliştiriyor ve ilk güneş enerjili insansız hava aracı ünvanı da firmaya ait. Google'ın satın alım karşısında ne kadar ödeme yaptığı açıklanmadı.

http://titanaerospace.com/