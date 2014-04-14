Google insansız hava aracı üreten Titan Aerospace'i satın aldı

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Facebook'un bir süre önce ilgilendiği haberini sizlerle paylaştığımız insansız hava aracı üreticisi Titan Aerospace, Google tarafından sürpriz bir hamle ile satın alındı. Sürpriz diyoruz çünkü Facebook'un firmayı satın almasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Google'ın internetten yoksun kırsal kesimlere Project Loon adındaki projesi ile hava balonları kullanarak kablosuz erişim sağladığı biliniyor. Bu bakımdan Titan Aerospace teknolojilerinin bu projeye aktarılacağı tahmin ediliyor.
Bunun yanında uçan rüzgar türbini Makani projesine de katkı yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca Google'ın popüler Haritalar hizmeti için de insansız hava araçlarının kullanılabileceği dile getiriliyor.
Titan Aerospace, güneş enerjisini kullanarak günlerce havada kalabilen hava araçları geliştiriyor ve ilk güneş enerjili insansız hava aracı ünvanı da firmaya ait. Google'ın satın alım karşısında ne kadar ödeme yaptığı açıklanmadı.
http://titanaerospace.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sizin bu kafayla giderlerse o dagdaki yoksul kesimler ac kalmaya devam ederler. dagdaki ac yoksul kesimler neden aclar peki, farkli bir yasam tarzi bilmedikleri icin, katma deger sagliyacak bir ise, para edecek bir uretime sahip olmadiklari icin. iste bunu asmanin yolu egitimden bilgiden geciyor. bilgiyede en hizli kolay ulasmanin yoluda internet. hic bir islerine yaramasa daha verimli tarim, uretim tekniklerini ogrenme firsatlari olur.
simdi gelelim madalyonun oteki yuzune. google bu hayir isini neden yapiyor. hayir icin degil tabiyki. nasilki amerika 19yy. da japon limanlarini topa tutarak japonyayi disa acilip, modernlesmeye zorladiysa ayni nedenden. disa acilmasi japonyanin hayrina oldu ama amerikanin burdaki cikari ticaret. ortacag teknolojisinde yasayan bir tarim toplumundan alabilcek neyin olabilirki, bir sey satip ticaret yapabilesin. en azindan belli bir teknoloji seviyesine ulasmasi lazimki amerikanin ihtiyaci olan urunleri sagliyabilsin. ayni mantikla ikinci dunya savasi sonrasi marshall yardimlariyla turkiyedeki altyapinin gelismesi icin buyuk yardimlarda bulunmustu. tabiyki buda hayir icin degil tamamen ayni anlayisin sonucuydu. google burda gelismemis bolgeleri gelistirerek kendisi icin yeni pazarlar yaratma derdinde. kisaca bir yerin pazar olabilmesi icin once belli bir gelismilige ulasmasi gerek.