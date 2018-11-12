Huawei ekrana gömülü ahize teknolojisi üzerinde çalışıyor

Teknoloji Editörü
Kullanıcılara daha büyük bir ekran sunmak adına şirketlerin çalışmaları hızla devam ediyor. Çentikli ekran tasarımını daha minimalist bir şekle büründürmek isteyen üreticilere Huawei'de katıldı. Şirketin yeni aldığı bir patent, ekrana gömülü bir ahize geliştirdiğini ortaya koyuyor.
Çerçeveler daha da incelecek
Samsung ve Asus'un ön kamerayı ekrana gömmek için uğraş vermesi Huawei'nin de buna ek olarak başka planlar peşinde olduğunu gösterdi. Şirket kullanıcılarına daha büyük ve ferah bir ekran sunmak için ahizeyi ekrana entegre ederek çerçeveleri daha da inceltecek. Bu sayede de çentikten hoşlanmayan kullanıcıların hoşuna gidecek bir tasarımın ortaya çıkacağı düşünülüyor.Ortaya çıkan patent görsellerinde ahizenin ekranın üst kısmına ince bir şerit halinde eklendiği dikkat çekiyor ve cihaz neredeyse çerçevesiz bir görüntü veriyor. Ancak bunun şimdilik sadece patent olarak mevcut olduğunu söyleyelim. Zira birçok şirket aldıkları yüzlerce patenti hayata geçirmiyorlar. Huawei'nin bu teknolojiyi yeni telefonlarında kullanıp kullanmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.
https://www.mobielkopen.net/wp-content/uploads/2018/11/huawei-mobile-phone.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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