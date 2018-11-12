Huawei ekrana gömülü ahize teknolojisi üzerinde çalışıyor

Kullanıcılara daha büyük bir ekran sunmak adına şirketlerin çalışmaları hızla devam ediyor. Çentikli ekran tasarımını daha minimalist bir şekle büründürmek isteyen üreticilere Huawei'de katıldı. Şirketin yeni aldığı bir patent, ekrana gömülü bir ahize geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Çerçeveler daha da incelecek

Samsung ve Asus'un ön kamerayı ekrana gömmek için uğraş vermesi Huawei'nin de buna ek olarak başka planlar peşinde olduğunu gösterdi. Şirket kullanıcılarına daha büyük ve ferah bir ekran sunmak için ahizeyi ekrana entegre ederek çerçeveleri daha da inceltecek. Bu sayede de çentikten hoşlanmayan kullanıcıların hoşuna gidecek bir tasarımın ortaya çıkacağı düşünülüyor.

https://www.mobielkopen.net/wp-content/uploads/2018/11/huawei-mobile-phone.pdf

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Ortaya çıkan patent görsellerinde ahizenin ekranın üst kısmınahalinde eklendiği dikkat çekiyor ve cihaz neredeysebir görüntü veriyor. Ancak bunun şimdilik sadeceolarak mevcut olduğunu söyleyelim. Zira birçok şirket aldıklarıhayata geçirmiyorlar. Huawei'nin bu teknolojiyi yeni telefonlarında kullanıp kullanmayacağını isegöreceğiz.