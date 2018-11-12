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Huawei ekrana gömülü ahize teknolojisi üzerinde çalışıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni aldığı bir patent, şirketin ekrana gömülü bir ahize üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kullanıcılara daha büyük bir ekran sunmak adına şirketlerin çalışmaları hızla devam ediyor. Çentikli ekran tasarımını daha minimalist bir şekle büründürmek isteyen üreticilere Huawei'de katıldı. Şirketin yeni aldığı bir patent, ekrana gömülü bir ahize geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Çerçeveler daha da incelecek

Samsung ve Asus'un ön kamerayı ekrana gömmek için uğraş vermesi Huawei'nin de buna ek olarak başka planlar peşinde olduğunu gösterdi. Şirket kullanıcılarına daha büyük ve ferah bir ekran sunmak için ahizeyi ekrana entegre ederek çerçeveleri daha da inceltecek. Bu sayede de çentikten hoşlanmayan kullanıcıların hoşuna gidecek bir tasarımın ortaya çıkacağı düşünülüyor.
Ortaya çıkan patent görsellerinde ahizenin ekranın üst kısmına ince bir şerit halinde eklendiği dikkat çekiyor ve cihaz neredeyse çerçevesiz bir görüntü veriyor. Ancak bunun şimdilik sadece patent olarak mevcut olduğunu söyleyelim. Zira birçok şirket aldıkları yüzlerce patenti hayata geçirmiyorlar. Huawei'nin bu teknolojiyi yeni telefonlarında kullanıp kullanmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

https://www.mobielkopen.net/wp-content/uploads/2018/11/huawei-mobile-phone.pdf Yorum Yaz
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chtsydn 6 ay
kullanıcı artık ekrandan bıkana kadar her yeri ekran yapmaya devam edecekler anladığım kadarıyla
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Omisis046 6 ay
Hertaraf ekran olucak yakında.
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bbahadirs 6 ay
“Huawei de katıldı.” olacak (de ayrı)
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10ff 6 ay
Xiaomi mix de kullanmislardi. Piezo elektrik akustik sistemiyle.
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lazloo 6 ay
Siz tutturdunuz çerçevede çerçeve. Şimdi de oynamayın diyorsunuz.
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kraix 6 ay
Xiaomi Mi Mix de yokmuydu bu ? Sony tv lerde de var galiba. titreşim ile ses dalgaları gönderme olayı ben mi yanlış hatılıyorum... Yanlışım varsa düzeltin lütfen.
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esmerbuyucu 6 ay kraix
Sanırım Kyocera Urbano Progresso demek istediniz!
global.kyocera.com/...
kyoceramobile.com/...
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qoqoCAN 6 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cngzmls 6 ay
Yav arkadaş şu ekranla oynayıp durmayın. Bize tek parça ekran verin. Sıfır çerçeve için ekranı bölmek ne kadar saçma. İllaki ön tarafı komple ekran yapacaksanız arkaya bir ekran daha yapın zte gibi.
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Whippoorwill 6 ay
Güzel görünür diye umuyorum ama çentikten kötü olmaz o kesin.
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DH Misafiri 6 ay
Çentiğin sebebi ahize değil ön kamera
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huawei, patent ve
5 etiket daha ekrana gömülü ahize cep telefonu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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