Google+ karını düşük tutarak oyun konusunda Facebook ile rekabet edecek

Google yayınlandığı ilk günden bu yana popülerliğini artıran sosyal ağı Google+ için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Son olarak grup paylaşım hizmeti Fridge’i satın alan Google şimdi yeni bir stratejiyle Facebook’un karşısına çıkacak.





Google+’ın ilerleyen aylarda sosyal oyun platformunu hayata geçireceği kesin olarak biliniyor. AllThingsD sitesinin haberine göre oyun platformu için geliştiricileri teşvik etmek isteyen Google, yapımcılardan alacağı ücreti Facebook’tan daha düşük bir yüzdede tutacak. Apple ve Facebook’un geliştiricilerden kestiği oran %30 civarında. Google bu oranı %5’te tutmak istiyor.





Bunun yanında Google, Facebook’un aksine daha hızlı ve hatasız olması açısından oyunları kendi sunucularında host edecek. Bu da yeni bir veri merkezi kurulması anlamına geliyor.

Ayrıca Google bu hafta web geliştiricilerine uygulama içi ödeme sistemini erişilebilir hale getirmişti. Bu sistem oyun içi ödemeler için olmazsa olmazlardan biri.





Google sosyal oyun platformunu hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal ağ oyunlarının bir numarası Zynga’ya 200 milyon dolar yatırım yapmıştı.





Google’ın sosyal oyunlarının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Şu an için Google tarafından kesin bir tarih verilmiş değil.