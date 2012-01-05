Google kendi Chrome sitesine pagerank düşürme cezası verdi

İnternette site sahipleri için Google'ın pagerank değerlendirmesi büyük önem taşıyor. 0'dan 10'a kadar sıralanan pagerank değeri 0'a yakınsa Google açısından değersiz, 10'a yakınsa Google açısından değerli kabul ediliyor. Bu da arama sonuçlarında üst sıralara yükselme şansını artırıyor. Sitelerin pagerank değerlerini artıran etkenlerden birisi kaliteli ve pagerank değeri yüksek sitelerden link alması.





Bunun yanında kalitesiz ve Google tarafından çöplük olarak nitelenen sitelerden alınan linkler de pagerank değerinin düşmesine neden oluyor. Bunun yanında bazı taktiklerle haksız pagerank yükseltmeye çalışan sitelerin de Google tarafından pagerank değerleri düşürülüyor. Bir linkin pagerank değeri taşıması için ‘nofollow' parametresini almaması gerekiyor.





Ancak ilk kez Google kendine ait bir sayfaya pagerank düşürme cezası verdi. Cezanın nedeni ise oldukça ilginç. SEO Book sitesinin araştırmasına göre çevrimiçi Chrome reklam kampanyaları yürütmekle sorumlu Unruly Media firması, yanlış anlaşılma nedeniyle yaklaşık 400 blog yazarının Chrome tarayıcısını öven gönderisi içerisinde “Bu gönderi Google tarafından sponsorludur” şeklinde www.google.com/chrome sitesine linkler vermesine neden oldu. Bu linklerden bazıları nofollow parametresi taşımıyordu. Böylece blog gönderilerindeki linklerden Chrome sayfası pagerank değeri kazanmış oldu. Olay blog yazarlarından bazılarının kendilerine reklam ücreti ödenmediğini iddia etmesiyle ortaya çıktı.





Google hemen bir açıklama yaparak kesinlikle bu tür bir reklam stratejilerinin olmadığını bildirdi. Unruly Media da bir yanlış anlaşılma nedeniyle olayın meydana geldiğini belirtti. Google bunun yanında Chrome sayfasının haksız olarak değerlendiğini ve sıradan bir siteden daha büyük yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Bunun sonucunda Chrome sayfasının pagerank değeri en az 60 gün olmak üzere 0'a düşürüldü ve Browser kelimesinin arama sonuçlarında da listenin altlarına çekildi. Böylece ilk kez Google kendisine ait bir siteye pagerank düşürme cezası uygulamış oldu.