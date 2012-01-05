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Google kendi Chrome sitesine pagerank düşürme cezası verdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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12
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternette site sahipleri için Google'ın pagerank değerlendirmesi büyük önem taşıyor. 0'dan 10'a kadar sıralanan pagerank değeri 0'a yakınsa Google açısından değersiz, 10'a yakınsa Google açısından değerli kabul ediliyor. Bu da arama sonuçlarında üst sıralara yükselme şansını artırıyor. Sitelerin pagerank değerlerini artıran etkenlerden birisi kaliteli ve pagerank değeri yüksek sitelerden link alması. 

Bunun yanında kalitesiz ve Google tarafından çöplük olarak nitelenen sitelerden alınan linkler de pagerank değerinin düşmesine neden oluyor. Bunun yanında bazı taktiklerle haksız pagerank yükseltmeye çalışan sitelerin de Google tarafından pagerank değerleri düşürülüyor. Bir linkin pagerank değeri taşıması için ‘nofollow' parametresini almaması gerekiyor.

Ancak ilk kez Google kendine ait bir sayfaya pagerank düşürme cezası verdi. Cezanın nedeni ise oldukça ilginç. SEO Book sitesinin araştırmasına göre çevrimiçi Chrome reklam kampanyaları yürütmekle sorumlu Unruly Media firması, yanlış anlaşılma nedeniyle yaklaşık 400 blog yazarının Chrome tarayıcısını öven gönderisi içerisinde “Bu gönderi Google tarafından sponsorludur” şeklinde www.google.com/chrome sitesine linkler vermesine neden oldu. Bu linklerden bazıları nofollow parametresi taşımıyordu. Böylece blog gönderilerindeki linklerden Chrome sayfası pagerank değeri kazanmış oldu. Olay blog yazarlarından bazılarının kendilerine reklam ücreti ödenmediğini iddia etmesiyle ortaya çıktı.

Google hemen bir açıklama yaparak kesinlikle bu tür bir reklam stratejilerinin olmadığını bildirdi. Unruly Media da bir yanlış anlaşılma nedeniyle olayın meydana geldiğini belirtti. Google bunun yanında Chrome sayfasının haksız olarak değerlendiğini ve sıradan bir siteden daha büyük yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Bunun sonucunda Chrome sayfasının pagerank değeri en az 60 gün olmak üzere 0'a düşürüldü ve Browser kelimesinin arama sonuçlarında da listenin altlarına çekildi. Böylece ilk kez Google kendisine ait bir siteye pagerank düşürme cezası uygulamış oldu.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Yaptigi ilk bakista duzgun gozuksede aslinda saman altinda yapmak istedigi kendini cok prensipli gostermek ve basarmis :)
Bu bakış açısını çözemiyorum. Ne yapsaymış Google pagerank düşürmek yerine? Ne yapsa memnun olurdunuz? Yaptığı bir hatada bunun farkında olduğunu prensip sahibi olduğunu göstermek istemesi gayet normal. Saman altından suyla ne alakası var şimdi bunun?
Yaptigi ilk bakista duzgun gozuksede aslinda saman altinda yapmak istedigi kendini cok prensipli gostermek ve basarmis :)Bu bakış açısını çözemiyorum. Ne y...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 7 yıl
Ben chrome dan çok memnunum iyi ki de bol bol reklamını yapmış internet explorer belasından kurtardı beni. Çok hızlı dolaşıyorum internette.
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teramit 7 yıl
ah canııım yasak mı verdin kendine sen.
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''onur'' 7 yıl
Şaka gibi
garip
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interwap 7 yıl
İlk sıra Chrome Japonya'nın türkçe sitesi. Tabi onun başında da Chrome reklamı var. Nerede kaldı yasak.
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sertacarslan 7 yıl
@Lucci haklı. Bunu bir reklam unsuru olarak kullanması neden bu kadar ihtimal dışı olsun ki? Madem o kadar prensipli bir firma, neden Apple ya da Microsoft da vergi ödeyerek marketten uygulama satıyorken kendileri vergi ödemekten ısrarla kaçınıyor ve halen marketten uygulama satın alamıyoruz? Hatta vergi ödemesi gerekmediği halde neden her yerde bedava verdiği navigasyon hizmetini bize vermiyor?
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oyuncu11790 7 yıl
web sitesi oluşturan firmaların müşterinin dikkatini çekmesini sağlayan bir durumdu bu arandığınızda en tepede olacaksınız demek yetiyor müşteriye cezalar ikna edici olur inşallah
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gun 7 yıl
Ceza verse fark etmez ki zira en tepede yine chrome tarayıcısının reklamını sınırsız bütçe ile yapıyor.
En üstte reklamı her daim durduktan sonra bir altında chrome çıksa ne olur çıkmasa ne olur ?
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Yaptigi ilk bakista duzgun gozuksede aslinda saman altinda yapmak istedigi kendini cok prensipli gostermek ve basarmis :)
Bu bakış açısını çözemiyorum. Ne yapsaymış Google pagerank düşürmek yerine? Ne yapsa memnun olurdunuz? Yaptığı bir hatada bunun farkında olduğunu prensip sahibi olduğunu göstermek istemesi gayet normal. Saman altından suyla ne alakası var şimdi bunun?
1 Yanıt Yanıtla +12
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07ONUR 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yaptigi ilk bakista duzgun gozuksede aslinda saman altinda yapmak istedigi kendini cok prensipli gostermek ve basarmis :)

Bu bakış açısını çözemiyorum. Ne yapsaymış Google pagerank düşürmek yerine? Ne yapsa memnun olurdunuz? Yaptığı bir hatada bunun farkında olduğunu prensip sahibi olduğunu göstermek istemesi gayet normal. Saman altından suyla ne alakası var şimdi bunun?

Çünkü google'a chrome yazınca google.com/chrome sonuç olarak gelmiyor ancak google chrome reklamı en tepede çıkıyor. Kendi kendilerine ceza vermiyorlar, ceza vermiş gibi yapıp alkış toplamaya çalışıyorlar. Sazanlar da yiyor.

BKNZ: http://www.google.com.tr/search?q=chrome
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Akay KLC 7 yıl
Ben nizamı bozdum oğlum, kendime 3 gün katıksız ceza verdim =)
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Monsterbasy10 7 yıl
Yaptigi ilk bakista duzgun gozuksede aslinda saman altinda yapmak istedigi kendini cok prensipli gostermek ve basarmis :)
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