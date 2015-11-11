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Google kendi akıllı telefonunu üretme niyetinde

Yıllardır akıllı telefon sektörünün içerisinde olan ancak herhangi bir model üretmeyen Google, yakın zamanda kendi markasını taşıyan bir akıllı telefon ile sürpriz yapabilir.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google kendi akıllı telefonunu üretme niyetinde

Google'ın yıllardır Nexus programı çerçevesinde üreticiler ile ortaklık yaparak akıllı telefonlar piyasaya sürdüğünü görmüştük ancak firma hiçbir zaman kendisi bir akıllı telefon üretmedi. Bu süreç yakında değişikliğe uğrayabilir. 

Sektörden gelen bilgilere göre Google, kendi akıllı telefonunu tasarlamayı istiyor. Apple gibi hem yazılım hem de donanım kontrolünü sağlayacak olan Google, daha hızlı ve daha performanslı akıllı telefonlara imza atabilecek. 

Google'ın bir süre önce dile getirilen kendi yonga setini tasarladığı yönündeki iddialarla birlikte değerlendirildiğinde firma içerisinde ciddi bir hazırlığın olduğu anlaşılıyor. Google kendi tasarladığı yonga setine göre optimize ettiği Android işletim sistemini yeni akıllı telefonunda kullanacak ve böylece üretici ortaklara ihtiyaç kalmadan pazarda rahat bir hareket alanı bulmuş olacak. 

Bununla birlikte ekosistemde parçalanmışlığı önlemek için gayret gösteren Google için bu ne perhiz bu ne lahana turşusu deyimi akla geliyor. Bir yanda saf Android tecrübesi sunan Nexus ve Android One telefonlar, bir yanda en iyi donanım ve yazılım uyumunu yakalayan bir Google telefonu ve diğer yanda kendi kullanıcı arayüzleri ile ekosistemin üreticileri daha büyük bir parçalanmışlığa sebebiyet verebilir. 

Windows Phone ekosisteminin aksine kendisini idare edebilen bir yapıdaki Android ekosistemine Google'ın kendi akıllı telefonu ile giriş yapması diğer üreticileri etkilemeyecek aksine rekabeti artıracaktır. Bununla birlikte akıllı telefon üretmek büyük emek isteyen bir iş ve Google'ın kaynaklarını böyle bir projeye ayırması Android çalışmalarını etkileyebilir.  

http://www.talkandroid.com/273625-google-may-build-their-own-phone-that-isnt-a-nexus/ Yorum Yaz
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