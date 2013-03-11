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Google, kullanıcıları dinledi: Gmail web uygulaması güncellendi

6 yıl
2,2b
1
1
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Google, kullanıcıları dinledi: Gmail web uygulaması güncellendi

Geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan iOS için Gmail uygulamasının gerek tasarım gerekse de gelişmiş Google Takvim entegrasyonu gibi özellikleri büyük beğeni toplamasından sonrasında Google, kullanıcıların isteklerini bir kez daha dinleyerek Gmail'in web uygulamasını benzer çizgiye taşımak için güncelledi

Yeni Gmail web uygulaması, artık daha başarılı arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcılara direk tarayıcıları üzerinden daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Google, Gmail web uygulamasının yanı sıra Chrome Web Mağazası'nda yer alan Gmail Offline uygulamasını da güncelledi.

Android, iOS, Blackberry ve Kindle Fire kullanıcılarının yeni Gmail web uygulamasını kullanmaya başlamaları için yapmaları gereken tek şey mobil cihazlarının internet tarayıcısından www.gmail.com'u ziyaret etmek.


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