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Google, menü çubuğuna Play Store'u da ekledi

7 yıl
3,3b
1
17
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda sayısız hizmetini devreye sokan ve pek çok firmayı satın alan Google, özellikle Google+ sosyal ağından sonra bazı hizmetlerini kapatarak daha sade, sosyal ağına daha odaklanmış bir görünüm arz etmeye başladı.

Belirli Google hizmetlerinde ekranın üst kısmında ortaya çıkan ve hizmetlerine kısayollar içeren menü çubuğunda Google+ kısayolu bilindiği gibi en başta yer alıyor. Google şimdi Android işletim sistemine daha fazla tüketici ilgisi çekebilmek için Play Store kısayolunu da bu çubuğa ekledi.

Kısayol menü çubuğunda 4. sırada yer alıyor ve tıklandığında doğrudan Play Store anasayfasına yönlendiriyor. Kısayol üzerinde bir de kırmızı renkli Yeni ibaresi yer alıyor.

Google konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak yeni kısayol tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.

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burak.cosk 7 yıl en beğenilen
Ayrıca ücretli uygulamalar Turkıye için açıldı
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DH Misafiri 7 yıl
çok güzelde normal telefonlar için olmuyor mu
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cosMos. 7 yıl
Haberi görmesem hiçte dikkatimi çekmezdi. Böyle yenilikler yaparken bence insanların gözüne hitap edebilecek bir yazı resim felan konulmalı yada googleye girdiğimizde ufaktan bir bilgilendirme mesajı gelmeli. ( geldide bizmi dikkat etmedik acaba
neyse öğrenmiş olduk teşekkürler.
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X-FI 7 yıl
farketmiştim bugün :)
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Romulus 7 yıl
güzel olmuş
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infom@n 7 yıl
Sıralamayı değiştirebilsek ekranı sağdan sola kaplayabilse güzel olur
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Volkanbaba 7 yıl
Bütün hizmetlere siyah çubuktan erişiyoruz kolaylık iyidir
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E_Aydin35 7 yıl
İyi olmuş bende bu ne böyle diyorum ya
videolarla ilgili yada oyunla ilgili bir uygulamadır dedim :P tıklama gereksinimi duymadım ilk defa.:))
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alito 7 yıl
buton büyük kolaylık sağlamış, çok beğendim. google açısından iyi bir gelişme olmuş.
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supernoova 7 yıl
Cok güzel olmus bilgisayardan seciyorsun telefona iniyor. Adamlar yapiyor valla.
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alphekka 7 yıl
Eagle Claw
İlgi çekebilmek adına atılmış bir adım.Normal bir bilgisayar kullanıcısıysanız hiç bir işe yaramıyor ancak Android bir cihaz varsa iş görebilecek bir uygulama..

+1
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pespoisonboy 7 yıl
Bende bugün farkettim.yaklaşık 1 senedir devamlı android cihazlar kullandığım için beni chrome'da o çubuğu görmek çok sevindirdi çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
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burak.cosk 7 yıl en beğenilen
Ayrıca ücretli uygulamalar Turkıye için açıldı
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Recharged 7 yıl
İlgi çekebilmek adına atılmış bir adım.Normal bir bilgisayar kullanıcısıysanız hiç bir işe yaramıyor ancak Android bir cihaz varsa iş görebilecek bir uygulama.İsim değişikliğide olmasa daha iyiydi sanki.
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createemir 7 yıl
Fark etmemiştim. Haber yapmasaydınız fark etmemeye devam edicektim
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