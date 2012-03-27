Google, menü çubuğuna Play Store'u da ekledi

Geçtiğimiz yıllarda sayısız hizmetini devreye sokan ve pek çok firmayı satın alan Google, özellikle Google+ sosyal ağından sonra bazı hizmetlerini kapatarak daha sade, sosyal ağına daha odaklanmış bir görünüm arz etmeye başladı.





Belirli Google hizmetlerinde ekranın üst kısmında ortaya çıkan ve hizmetlerine kısayollar içeren menü çubuğunda Google+ kısayolu bilindiği gibi en başta yer alıyor. Google şimdi Android işletim sistemine daha fazla tüketici ilgisi çekebilmek için Play Store kısayolunu da bu çubuğa ekledi.





Kısayol menü çubuğunda 4. sırada yer alıyor ve tıklandığında doğrudan Play Store anasayfasına yönlendiriyor. Kısayol üzerinde bir de kırmızı renkli Yeni ibaresi yer alıyor.





Google konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak yeni kısayol tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.