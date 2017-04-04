Google, mobil uyumlu web sitesi geliştiricileri için sertifika programı başlattı

Mobil uyumlu web sitelerini yaygınlaştırmak isteyen Google, bu amacı doğrultusunda yeni bir sertifika programı başlattığını duyurdu. “Google Mobile Sites Certification” isimli program, mobil uyumlu web sitesi geliştirme konusunda uzmanlaşmış kişilere Google tarafından onaylanmış sertifika alma şansı tanıyacak.

Bu program dahilinde sertifika almak isteyen kişiler Google tarafından yapılan ve söylenene göre zorlayıcı olan testi başarıyla tamamlamak zorundalar. Katılımcıların yüksek kaliteli web sitesi oluşturabilme ve optimize edebilme yeteneklerini sınayan test, mobil site tasarımından mobil UX’e kadar birçok farklı konudan sorulara sahip. Bu konuların yanı sıra katılımcılardan hız optimizasyonu yapmaları da bekleniyor.

Google’ın böyle bir program başlatmasının ve hız optimizasyonunu konuya dahil etmesinin ana sebeplerden birisi mobil cihaz kullanıcı sayısının büyük bir hızla artması. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre mobil cihazlar ağ trafiğinin yarısından fazlasında rol oynuyorlar. Buna rağmen bazı web sitelerinin mobil cihazlar üzerinden ortalama açılma hızı 22 saniyeye kadar uzuyor. Google bu sürenin 3 saniye olması gerektiğini, kullanıcıların yüzde 53’ünün bu sürenin ardından siteden ayrıldığını düşünüyor.

Google Mobile Sites Certification’a katılmak adına buradaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.androidheadlines.com/2017/04/google-launches-mobile-web-developer-certification-program.html