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Google, mobil uyumlu web sitesi geliştiricileri için sertifika programı başlattı

“Google Mobile Sites Certification” sertifika programı duyuruldu. Mobil uyumlu site geliştiricileri, zorlu bir sınavı tamamladıkları takdirde program dahilinde Google'dan sertifika alabiliyorlar.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Mobil uyumlu web sitelerini yaygınlaştırmak isteyen Google, bu amacı doğrultusunda yeni bir sertifika programı başlattığını duyurdu. “Google Mobile Sites Certification” isimli program, mobil uyumlu web sitesi geliştirme konusunda uzmanlaşmış kişilere Google tarafından onaylanmış sertifika alma şansı tanıyacak.

Bu program dahilinde sertifika almak isteyen kişiler Google tarafından yapılan ve söylenene göre zorlayıcı olan testi başarıyla tamamlamak zorundalar. Katılımcıların yüksek kaliteli web sitesi oluşturabilme ve optimize edebilme yeteneklerini sınayan test, mobil site tasarımından mobil UX’e kadar birçok farklı konudan sorulara sahip. Bu konuların yanı sıra katılımcılardan hız optimizasyonu yapmaları da bekleniyor.

Google’ın böyle bir program başlatmasının ve hız optimizasyonunu konuya dahil etmesinin ana sebeplerden birisi mobil cihaz kullanıcı sayısının büyük bir hızla artması. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre mobil cihazlar ağ trafiğinin yarısından fazlasında rol oynuyorlar. Buna rağmen bazı web sitelerinin mobil cihazlar üzerinden ortalama açılma hızı 22 saniyeye kadar uzuyor. Google bu sürenin 3 saniye olması gerektiğini, kullanıcıların yüzde 53’ünün bu sürenin ardından siteden ayrıldığını düşünüyor.

Google Mobile Sites Certification’a katılmak adına buradaki linki ziyaret edebilirsiniz.


https://www.androidheadlines.com/2017/04/google-launches-mobile-web-developer-certification-program.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CeeMoo 2 yıl
Saçmalığa bak :Z Bide bunu kale alan şirketler çıkıcak ya oda ayrı kafa.Para kafası GOOGLE sen bir kanun değilsin şimdi s.... g....
Minik not : Var olan bir sistemi mobile çevirmek 20dk mı almıyor.Zor olan bir şey değil.Yani kısacası Para Para Para
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