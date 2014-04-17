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Google+ mobil yeni tasarımı ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ mobil yeni tasarımı ortaya çıktı

Google'ın bundan sonraki Android yol haritasında daha sade bir arayüz ve ikon tasarımı olacağının ortaya çıkmasının ardından, yapılan çalışmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Gmail, ajanda gibi çekirdek uygulamalardan sonra Google+ uygulamasında da daha sade bir tasarım olacağı gündeme geldi. Sızan görsellere göre uygulamanın aktivite çubuğu renkli bir hale gelirken, gönderi yazlıan ve fotoğraf yüklenen alttaki içerik çubuğu da yerini kayan bir panel açan dairesel bir butona bırakmış. 

Yeni tasarımın göze oldukça hoş geldiği belirtiliyor. Ancak gerçekleşmesi için yeni Android sürümünün beklenmesi gerektiği ifade ediliyor. 

http://www.androidpolice.com/2014/04/16/significant-google-app-redesign-allegedly-slips-out-in-series-of-screenshots/ Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl
Harbi Google+ kullanan varmı?
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Leskodjer 5 yıl Blood Money
Blood Money
Harbi Google+ kullanan varmı?

Ben kullanıyorum
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xxxone 5 yıl
O kadar tasarım tasarım da kendi uygulamanda bile alt bar hala siyah...
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carter 5 yıl
Tutturamazsınız.
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Weekender 5 yıl
hayat sana zor google+
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