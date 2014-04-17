Google+ mobil yeni tasarımı ortaya çıktı





Google'ın bundan sonraki Android yol haritasında daha sade bir arayüz ve ikon tasarımı olacağının ortaya çıkmasının ardından, yapılan çalışmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı.





Gmail, ajanda gibi çekirdek uygulamalardan sonra Google+ uygulamasında da daha sade bir tasarım olacağı gündeme geldi. Sızan görsellere göre uygulamanın aktivite çubuğu renkli bir hale gelirken, gönderi yazlıan ve fotoğraf yüklenen alttaki içerik çubuğu da yerini kayan bir panel açan dairesel bir butona bırakmış.





Yeni tasarımın göze oldukça hoş geldiği belirtiliyor. Ancak gerçekleşmesi için yeni Android sürümünün beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

http://www.androidpolice.com/2014/04/16/significant-google-app-redesign-allegedly-slips-out-in-series-of-screenshots/