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Google, sosyal trendleri tespit etme konusunda çalışmalar yapan Behavio firmasını satın aldı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, sosyal trendleri tespit etme konusunda çalışmalar yapan Behavio firmasını satın aldı

 Şirket satın alma konusunda büyük bir şöhrete sahip olan Google, bünyesine yeni isimler katmaya devam ediyor. 

Google yaptığı duyuruda, sosyal ve davranışsal trendleri tespit edebilen uygulamalar geliştiren Behavio firmasını satın aldığını duyurdu.

Behavio, akıllı telefonların kullanıcılarının gerçek dünya davranışlarını analiz eden algılayıcılara dönüşmesini sağlayan açık kaynak bir teknolojiye sahip. Teknoloji kullanıcıların insanlarla etkileşime geçmek için cihazlarını nasıl kullandığını analiz ediyor ve programcıların akıllı sensörler geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca kullanıcıların kendi yaşantıları ile ilgili verileri keşfedebileceği uygulamalara da kapı açıyor. 

Firma Google'ın merkez kompleksine taşınırken, Funf adını verdiği açık kaynak teknolojisini de ortaklarıyla birlikte geliştirmeye devam edecek. Google'ın bu teknolojileri nasıl bir entegrasyon içerisinde kullanacağı açıklanmadı.


http://www.slashgear.com/google-acquires-behavio-social-prediction-connects-with-the-big-g-12277675/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29 Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl
Sirket bırakmadin google.. Bir gun bizim evin onunde ki Bim i de alsa hic sasmam..
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__Nikolaus__ 6 yıl wolf silver
wolf silver

Sirket bırakmadin google.. Bir gun bizim evin onunde ki Bim i de alsa hic sasmam..

Tezatlik ama Le google diyesim geldi birden. Donanimhaberde takilmanin sonuclari.
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