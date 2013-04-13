Google, sosyal trendleri tespit etme konusunda çalışmalar yapan Behavio firmasını satın aldı





Şirket satın alma konusunda büyük bir şöhrete sahip olan Google, bünyesine yeni isimler katmaya devam ediyor.





Google yaptığı duyuruda, sosyal ve davranışsal trendleri tespit edebilen uygulamalar geliştiren Behavio firmasını satın aldığını duyurdu.





Behavio, akıllı telefonların kullanıcılarının gerçek dünya davranışlarını analiz eden algılayıcılara dönüşmesini sağlayan açık kaynak bir teknolojiye sahip. Teknoloji kullanıcıların insanlarla etkileşime geçmek için cihazlarını nasıl kullandığını analiz ediyor ve programcıların akıllı sensörler geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca kullanıcıların kendi yaşantıları ile ilgili verileri keşfedebileceği uygulamalara da kapı açıyor.





Firma Google'ın merkez kompleksine taşınırken, Funf adını verdiği açık kaynak teknolojisini de ortaklarıyla birlikte geliştirmeye devam edecek. Google'ın bu teknolojileri nasıl bir entegrasyon içerisinde kullanacağı açıklanmadı.





http://www.slashgear.com/google-acquires-behavio-social-prediction-connects-with-the-big-g-12277675/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29