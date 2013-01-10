Google, tüm Play Store geliştiricileri için incelemelere cevap verebilme yetkisi tanımaya başladı

Uygulama başta olmak üzere dizi, film, müzik ve kendi markasını taşıyan elektronik aygıtları kapsayan Play Store mağazasını geçtiğimiz günlerde Android işletim sisteminin Holo temalı sürümlerine de eşlik eden Roboto yazı tipiyle güncelleyen Google artık tüm yazılım geliştiricilerinin uygulamalarına gelen yorum ve incelemelere cevap verebilmesine izin veriyor. İlk olarak geçen yıl Haziran ayında "En İyi Geliştirici" ünvanına sahip yayıncıların cevap verebilme yetisi kazandığı Play mağazası, altı aylık deneme sürecinin ardından bünyesinde barındırdığı tüm geliştiricilere bu yetkiyi tanımaya başladı.





Geliştiricilerin uygulamalarını kullanan cihaz sahiplerini yaşadıkları sorunlar hakkında bilgilendirebilmesi ve sahte yorumlarla diğer Android kullanıcılarının ürün hakkında yanlış bir kanıya varmasına engel olabilmek için sağlanan inceleme ve yorumların cevaplanabilmesi fonksiyonu, önümüzdeki haftalarda dijital içerik mağazasının tamamına yayılmış olacak. The Next Web sitesine açıklamada bulunan bir Google sözcüsü de bu gelişmeyi doğruladı. Daha önce mağazadaki uygulamalara yorum yazabilmek için Google+ hesabıyla giriş yapmayı zorunlu hale getiren internet devi, yürürlüğe soktuğu yeniliklerle geliştirici ve cihaz sahibi arasındaki iletişimi arttırıp daha sağlıklı bir yorum sistemi oluşturarak bu tür değerlerin yüz binlerce uygulama arasından en iyi yapımlara ulaşılabilmeyi kolaylaştırmasını amaçlıyor.