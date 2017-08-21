Google ücretli haber aboneliğini test ediyor

Son dönemde internet devlerinin ücretli haber aboneliği konusuna merak saldığını görüyoruz. İnternet kullanıcılarına daha kaliteli haber sunarak hem ziyaretçi trafiğini arttırmak hem de yeni bir gelir modeli sunmak isteyen devler şimdiden denemelere başladı.

Sıkı takipçiler için

Facebook’un ücretli haber aboneliği girişiminden sonra Google’ın da benzer bir girişim için kolları sıvadığı haberi geldi. Firma New York Times ve Financial Times ile görüşmelere başlamış durumda. Henüz erken aşamada olan projede Google bazı testler de yapıyor. Hali hazırda firma ücretsiz haber başlıkları ile kullanıcının nabzını tutmaya başladı.

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Google normalde haber sitelerinin arama sonuçlarında 3 ücretsiz makalesinin olmasını istiyordu. Şimdi ise bu sayının biraz daha azaltılması gündemde. Google ücretsiz haber sayılarını azaltarak ücretli olanlara nasıl bir tıklama yönelmesinin olacağını anlamaya çalışıyor.

Ücretli haber aboneliği kullanıcıda nasıl bir etki yapacak bilinmiyor. Sıkı haber takipçileri zaten RSS veya FlipBoard tarzı uygulamalarla gündemi yakalamaya çalışıyor. Gündelik takipçiler ise genelde haber başlıklarına bakıp geçiyor. Elbette pek çok haber sitesinin ücretli abonelik hizmetleri mevcut. Bu bakımdan Google’ın etkili bir sistem kurması gerekiyor. Net bilgilerin Eylül ayında açıklanması bekleniyor.