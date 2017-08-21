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Google ücretli haber aboneliğini test ediyor

Gündemdeki haberleri tek bir yerden okumak için internet devlerine para ödemeyi tercih eder miydiniz? Google bunun cevabını anlayabilmek için denemeler yapmaya başladı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde internet devlerinin ücretli haber aboneliği konusuna merak saldığını görüyoruz. İnternet kullanıcılarına daha kaliteli haber sunarak hem ziyaretçi trafiğini arttırmak hem de yeni bir gelir modeli sunmak isteyen devler şimdiden denemelere başladı.

Sıkı takipçiler için

Facebook’un ücretli haber aboneliği girişiminden sonra Google’ın da benzer bir girişim için kolları sıvadığı haberi geldi. Firma New York Times ve Financial Times ile görüşmelere başlamış durumda. Henüz erken aşamada olan projede Google bazı testler de yapıyor. Hali hazırda firma ücretsiz haber başlıkları ile kullanıcının nabzını tutmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Skype’ın yeni masaüstü tasarımı beta sürümüne başladı"

Google normalde haber sitelerinin arama sonuçlarında 3 ücretsiz makalesinin olmasını istiyordu. Şimdi ise bu sayının biraz daha azaltılması gündemde. Google ücretsiz haber sayılarını azaltarak ücretli olanlara nasıl bir tıklama yönelmesinin olacağını anlamaya çalışıyor.

Ücretli haber aboneliği kullanıcıda nasıl bir etki yapacak bilinmiyor. Sıkı haber takipçileri zaten RSS veya FlipBoard tarzı uygulamalarla gündemi yakalamaya çalışıyor. Gündelik takipçiler ise genelde haber başlıklarına bakıp geçiyor. Elbette pek çok haber sitesinin ücretli abonelik hizmetleri mevcut. Bu bakımdan Google’ın etkili bir sistem kurması gerekiyor. Net bilgilerin Eylül ayında açıklanması bekleniyor.

 

https://www.engadget.com/2017/08/20/google-tests-news-subscription-tools/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kar98-k 1 yıl


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ankebutbilisim 1 yıl
Google Reklam Çalışması nedir? Hizmetin veya alıcı kitleye iletilmek istenen ürün yada hizmetin popülerliğini arttırmak ve hedef kitleye iletmesi adı altında yapılan çalışmalardır. Google reklamları, firma ve sektörlerin birçoğunu Google arama motorunda en üst seviyelere çıkarmak için yapılan çalışmalardır. Google Reklam Hizmeti nedir? Google reklamlarının, Hedef kitleye iletilmek istenen ürün ya da hizmetin, bu ürün ya da hizmetle ilgilenecek kullanıcılara iletilmesi şeklinde bir çalışmadır.
ankebutbilisim.com/...﻿
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ankebutbilisim 1 yıl
Google reklam çalışması nedir? Google üzerinde ürününüzün veya da sektörünüzün hedef kullanıcılara aktarmaya çalışmasını sağlar bir çalışmadır.
Google reklam hizmeti nedir? Google tarafından sunulan reklamcılık sektörüdür. Google adwords Google reklam hizmeti için en uygun hizmettir
ankebutbilisim.com/...
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ankebutbilisim 1 yıl
Google Reklam Çalışması nedir? Google arama motorunda ürününüzü alıcılara ulaştırmak ve tanıtmak için yapılan SEO çalışmaları olarak adlandırılabilir.
ankebutbilisim.com/...
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Apsny 1 yıl
Crysis 4 çıksa kendilerine gelirler ama neden devam serisi gelmiyor anlamıyorum mesela nomad a ne oldu vs vs gibi konular halen işlenebilir. Ayrıca konsollarda gelişti crysis 3 zamanında ki gibi ps3 yok Ps4 Pro çok daha güçlü grafik yönünden crysis 1 deki gibi yine bir sıçrama yapabilirler isterler :(
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Omisis046 1 yıl Apsny
Apsny
Crysis 4 çıksa kendilerine gelirler ama neden devam serisi gelmiyor anlamıyorum mesela nomad a ne oldu vs vs gibi konular halen işlenebilir. Ayrıca konsollarda gelişti crysis 3 zamanında ki gibi ps3 yok Ps4 Pro çok daha güçlü grafik yönünden crysis 1 deki gibi yine bir sıçrama yapabilirler isterler :(

Konuyla çok alakalı bilgi için teşekkürler.
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kelimam 1 yıl
Türkiye'de olacak olan haber siteleri,
A haber, Sabah, Daily Sabah, A News,,,
NET.
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bkaakco 1 yıl
Ücretli yapsın da mobildeki Chrome'da haber görmeyelim.
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OverClocK1ng 1 yıl
İsterim valla.
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