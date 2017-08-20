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Skype’ın yeni masaüstü tasarımı beta sürümüne başladı

Kullanıcıların çok beğenmemesine rağmen Microsoft, iletişim uygulaması Skype platformunun tasarımını değiştirmeye kararlı. Mobilden sonra sıra masaüstü sürümüne geldi.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın ortalarında yeni bir tasarım anlayışına geçeceğini duyuran Microsoft’un iletişim uygulaması Skype, ilk olarak mobil tarafta değişime başlamıştı. Şimdi ise masaüstü kullanıcılarına da yeni tasarımın açılması vakti geldi.

Daha sade

Skype Preview üzerinden ön izlemeye açılan yeni tasarım Mac, Windows 10, Windows 8 ve Windows 7 işletim sistemlerine yönelik olarak geliştiriliyor. Daha sade ve geniş ekranın avantajlarından yararlanan bir görünümde olan yeni tasarım pek çok önemli fonksiyona da sahip.

Ayrıca Bkz. "Facebook kamerasından artık GIF paylaşmak mümkün"

Örneğin çağrı esnasında ekran paylaşımı veya grup sohbeti esnasında fotoğraf paylaşımı daha kolay hale getirilmiş. Mesajlarda ifade belirtme, @ ile etiketleme, etiketler için bildirim paneli, paylaşılan tüm içerikler için özel galeri diğer özellikler.

Mobil tarafta yeni tasarım pek beğenilmemesine rağmen Microsoft masaüstünde de bu tasarımı kullanmaya kararlı. Beta sürümü sona erdikten sonra yeni tasarımın yavaş yavaş tüm sistemlere dağıtılması bekleniyor. 

 

https://www.theverge.com/2017/8/17/16162050/microsoft-skype-windows-10-design-mobile-update Yorum Yaz
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DarkHellKnightX 1 yıl en beğenilen sniper23
Bence MSN Messenger ölümünde en büyük pay Facebook'un.
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e-Militarist 1 yıl
Skype Preview 8.6.76.56247 go.skype.com/...

VPN ile indirin, inmezse.
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DH Misafiri 1 yıl
discord taş gibi taş :D ekran paylaşımı da var artık.
skype geçmem için kasması olmayan donması olmayan bir program olmalı ve oyunlar için ekran paylaşımında sorunsuz kaliteli donma sız paylaşım yapmalı ki tercih edem
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drjacob 1 yıl
Asla MSN'nin yerini tutamaz
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burakdc 1 yıl
daha sade bir tasarımdan bahsedilmis ama sanırım bahsedilen sade tasarım tum ekranı kaplayan fontları bir korun bile 100 metreden okuya bilecegi sekle sokmak nekadar pro fesyonelce bir yaklasım tartısılır ama mıcrosoft bu tip bir tasarım yolunda hızla ileliyor oysakı eskı msn hatta mevcut skype yanda dikey bir pencere olarak acılıyor mesaj gelince pop up gelip bildirim veriyordu bu sayede webde dolasırken muzık dinlerken sohbet edıyordun ben msn i acardım icq yu acardım winamp i acardım bu sıradada webden hem download ayapardım hemde google da bır seylerı aratırdım eskı sıstemler ile simdi butun uygulamalar illaki ben ayarlarını yaapğana kadar kocaman fontlar at nalı gıbı pencereler vs vs
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ozandemir- 1 yıl
msni öldürmeyip whatsapp gibi yenileyerek sunabilirdi
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sniper23 1 yıl
MSN'nin ölümüne sebep olduğu için hala kızgınım.
Bir de yeni tema ile milletin çileden çıkarmaya çalışıyor.
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DarkHellKnightX 1 yıl sniper23
Bence MSN Messenger ölümünde en büyük pay Facebook'un.
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