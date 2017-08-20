Skype’ın yeni masaüstü tasarımı beta sürümüne başladı

Bu yılın ortalarında yeni bir tasarım anlayışına geçeceğini duyuran Microsoft’un iletişim uygulaması Skype, ilk olarak mobil tarafta değişime başlamıştı. Şimdi ise masaüstü kullanıcılarına da yeni tasarımın açılması vakti geldi.

Daha sade

Skype Preview üzerinden ön izlemeye açılan yeni tasarım Mac, Windows 10, Windows 8 ve Windows 7 işletim sistemlerine yönelik olarak geliştiriliyor. Daha sade ve geniş ekranın avantajlarından yararlanan bir görünümde olan yeni tasarım pek çok önemli fonksiyona da sahip.

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Örneğin çağrı esnasında ekran paylaşımı veya grup sohbeti esnasında fotoğraf paylaşımı daha kolay hale getirilmiş. Mesajlarda ifade belirtme, @ ile etiketleme, etiketler için bildirim paneli, paylaşılan tüm içerikler için özel galeri diğer özellikler.

Mobil tarafta yeni tasarım pek beğenilmemesine rağmen Microsoft masaüstünde de bu tasarımı kullanmaya kararlı. Beta sürümü sona erdikten sonra yeni tasarımın yavaş yavaş tüm sistemlere dağıtılması bekleniyor.