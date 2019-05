Google’un mesajlaşma servisleri için gelecek planları neler?

Başarılı ve kullanıcıların dikkatini çeken hizmetler sunmayı başaran Google, bu çalışmalarını sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına yansıtamadı. Sürekli farklı denemeler yapıldı ama kullanıcıların beğenisini kazanan bir sonuç ortaya çıkmadı. Google, tüm bu başarısızlıklarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bu bakımdan firmanın geçmişte neler yaptığına ve şimdiki planının ne olduğuna dair bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.

Allo sonlandırılıyor, Hangouts değişime uğruyor

Allo mesajlaşma uygulamasının 2019’un Mart ayında sonlandırılacağını geçtiğimiz hafta öğrenmiştik. WhatsApp uygulamasına alternatif olarak sunulmuştu ve oldukça sade bir yapıya sahipti. Duyurusu yapılmasının ardından sadece iki yıl geçmesine rağmen kapanacağını öğrenmek, Google’un mesajlaşma servislerindeki başarısızlığının en son kanıtı olarak görüldü. Bununla yetinmeyen firma, Hangouts hakkında da ilginç açıklamalarda bulundu. İlk önce kapanma haberleriyle gündeme gelen Hangouts hizmetinin, Hangouts Meet ve Hangouts Chat olmak üzere ikiye ayrılacağı söylendi. İşin ilginç kısmı ise bu iki hizmet zaten Google’un iş hayatı için sunduğu uygulamalardı. Bir nevi bireysel kullanıcılar için Hangouts da sonlandırılmış oldu.

Geçmiş denemeler de iyi gitmemişti

Yakından takip edenlerin bildiği gibi Google’un listesi oldukça kabarık. Allo ve Hangouts’a gelmeden önce Google Plus gibi oldukça büyük bir sosyal ağ başarısızlığından söz edebiliriz. 2011 yılında kullanıma sunulan sosyal ağ firmanın tüm zorlamalarına rağmen bir türlü kullanıcıların dikkatini çekemedi ve kapanmasına karar verildi. Hatta kullanıcı bilgilerinin çalınmasına sebep olan açıklarından dolayı daha erken tarihte kapatılacak. Hangouts'a çevrilmeden önce Google Talk'ıda hatırlayanlarınız vardır mutlaka. Tüm bu durumlar artık kullanıcılar arasında dalga konusu haline getirilen başarısızlık silsilesine sebep oldu. Sadece Google Duo isimli görüntülü görüşme uygulaması başarılı bir şekilde yoluna devam edebiliyor. Duo’yu saymazsak kısacası sosyal ağ ve mesajlaşma uygulamalarında Google’un yüzü bir türlü gülmedi.

Gelecekte bizi ne bekliyor?

Tüm bu uygulamaların kapatılma veya değişme haberini veren Google havlu atmamaya kararlı. Android Messages (Mesajlar) uygulamasıyla yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Şu an için Messages uygulaması çoğu kişiye basit bir SMS hizmeti sunsa da bu durum çok yakın tarihte değişecek. RCS (Rich Communnication Services) standardıyla yeni bir kırılma yaşanması bekleniyor ve Google güncellenen Android Messages uygulaması sayesinde tüm kullanıcılara bu yeni standardı sunacak.

SMS 2.0 = RCS

Yıllardır kullandığımız SMS ve MMS hizmeti oldukça eskide kaldı. Emojiler, dosya paylaşımı, resimler vb. derken SMS hizmetinin güncellenmesi gerektiği çok açık bir gerçekti. Her ne kadar WhatsApp ve iMessage bu işlemleri yerine getirmeyi başarıyor gibi görünse de platform bağımlı olmaları onları sınırlandırıyor. RCS adı verilen ve açılımı “Zengin İletişim Servisi” olan yeni hizmet SMS’in yerini almaya hazırlanıyor. RCS sayesinde aynı SMS yollar gibi fotoğraf paylaşımı, grup sohbeti, konum paylaşımı vs. yapabileceksiniz. Yani bir çevrimiçi mesajlaşma uygulamasının yapabileceği her şey RCS ile yapılabilecek. Hizmet 2012 yılında pilot olarak uygulanmaya başlanmıştı. Google da Android Messages uygulamasına RCS desteğini ekleyerek kötü giden tüm uygulamalarını arkada bırakıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Platformdan bağımsız (kimin hangi işletim sistemini/uygulamayı kullandığından önemsiz) olarak çalışabildiği için RCS’nin hızla yayılması bekleniyor.

Olumsuz noktalar mevcut

Google’un RCS’ye güveni oldukça fazla olsa da sunucu temelli çalıştığı için operatörlere biraz maliyetli oluyor. Bu bakımdan operatörler şu an için fazla yanaşmak istemiyorlar. Örneğin ülkemizde sadece Turkcell’in RCS protokolünü desteklediği biliniyor. Hizmetin önünde çok daha büyük bir engel mevcut, RCS ile yollanan mesajlar şifrelenemiyorlar. Bundan dolayı güvenlik bakımından şüpheli durumdalar.

Bazı kullanıcılar RCS hizmetini hali hazırda zaten deneyimleyebildiler ama genel kullanıma yönelik bir ilerleme hala olmadı. Ancak Google’un tüm başarısızlıkların ardından umutlarını RCS standardına yönelttiğini söyleyebiliriz. Firma, pek çok operatör ve akıllı telefon üreticisiyle de dirsek temasında. Google son olarak kapanan veya değiştirilen tüm bu iletişim hizmetlerinden oldukça deneyim kazandığını ve bunu daha basit ve birleştirilmiş bir iletişim deneyimi sağlamak için kullanacağını belirtmiş.

https://www.blog.google/products/messages/latest-messages-allo-duo-and-hangouts/