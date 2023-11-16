Apple duyurdu: iPhone'lara RCS desteği geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, bugün şaşırtıcı şekilde iPhone’lara RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) desteğinin geleceğini duyurdu. Bu özellik, gelecek yılın sonlarında yazılım güncellemesiyle sunulacak. Apple, RCS’nin iMessage ile birlikte çalışacağını ve iPhone ile Android telefon kullanıcıları arasındaki iletişimi geliştireceğini söylüyor.

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RCS 2024'te iPhone'lara geliyor

Apple’ın açıklaması şu yönde; “Gelecek yılın sonuna doğru, şu anda GSM Birliği tarafından yayınlanan bir standart olan RCS Universal Profile desteğini ekleyeceğiz. RCS Universal Profile'ın SMS veya MMS ile karşılaştırıldığında daha iyi birlikte çalışabilirlik deneyimi sunacağına inanıyoruz. Bu, Apple kullanıcıları için en iyi ve en güvenli mesajlaşma deneyimi olmaya devam edecek olan iMessage ile birlikte çalışacak.”

iMessage ile birlikte çalışacak

RCS, iPhone ile Android cihazlar arasında platformlar arası mesajlaşmaya birçok iMessage tarzı özellik getirecek. Buna okundu bilgileri, yazıyor… bilgisi, yüksek kalitede fotoğraflar ve videolar ve fazlası dahil. Apple, RCS uygulamasının kullanıcılara konumlarını sohbet içinde diğer kişilerle paylaşma olanağı da vereceğini söylüyor. Normal SMS'in aksine RCS, mobil veri veya Wi-Fi üzerinden de çalışabiliyor.

iMessage’a ne olacak diyenler için; iMessage hiçbir yere gitmiyor. iPhone kullanıcıları arasındaki tüm iletişim için kullanılan mesajlaşma platformu olmaya devam edecek. RCS, SMS ve MMS'in yerini alacak ve kullanılabilir olduğunda iMessage'dan ayrı olarak var olacak. Apple, SMS ve MMS'in de gerektiğinde yedek olarak sunulmaya devam edeceğini söylüyor.

Apple: iMessage daha güvenli

Apple ayrıca iMessage'ın RCS'den çok daha güvenli ve gizlilik dostu olduğunu yineliyor. iMessage uçtan uca şifreleniyor. Apple, iCloud'daki Mesajlar için Gelişmiş Veri Koruma özelliğiyle bunu bir adım öteye taşıdı. Bu arada Apple, RCS'nin şu anda iMessage kadar güçlü şifrelemeyi desteklemediğini söylüyor.

Apple'ın RCS'yi benimseme kararı, aralarında Samsung ve Google'ın da bulunduğu bazı rakiplerinin yıllar süren baskılarının ardından geldi. Bugüne kadar şirket bu baskıya direndi ve bunun yerine iMessage’ı öne çıkardı. iPhone ile Android cihazlar arasındaki SMS deneyiminde bazı iyileştirmeler yaptı. Son olarak, Apple, RCS protokolünü iyileştirmek (güvenlik ve şifrelemeye ilişkin) için GSMA üyeleriyle birlikte çalışacaklarını da açıkladı.

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Apple duyurdu: iPhone'lara RCS desteği geliyor