Google, beklenen RCS desteğinin iPhone’lara ne zaman geleceğini açıkladı

Tam Boyutta Gör iPhone’larda RCS desteğinin getirilmesi çok uzunca bir süredir bekleniyor. Apple, RCS desteğini getireceğini onaylarken bunun ne zaman olacağını henüz açıklamamış durumda. Ancak rakibi Google, kısa bir süre önce RCS’nin 2024 sonbahar döneminde iPhone’lara geleceğini yeni Google Mesajlar sayfasında doğruladı.

RCS desteği sonbaharda iPhone’larda

Google, yeni Google Mesajlar sayfasında Apple'ın bu sonbaharda iPhone'lar için Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) desteğini sunacağını duyurdu. Bu da Apple’ın yaklaşan iOS 18 güncellemesiyle birlikte RCS desteğini sağlayacağına işaret ediyor. Google’ın ilgili sayfada "Herkes için daha iyi mesajlaşma" başlığı altında RCS ve Apple ile ilgili bilgilere yer veriyordu. Sitenin güncel halinde bu kısım kaldırılmış olsa da kaynak kodlarında ilgili metin halen bulunuyor: "Apple, RCS'yi 2024 sonbaharında benimseyeceğini açıkladı. Bu gerçekleştiğinde, herkes için daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sağlanacak."

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Kasım ayında Apple, RCS desteği eklemek için çalıştığını doğrulamış olsa da o dönemde herhangi bir tarih bilgisine yer verilmemişti. Bununla birlikte Google, "Yeşil baloncuk-mavi baloncuk" ayrımını azaltmak için RCS'yi eklemesi konusunda Apple'ı uzun süredir teşvik ediyordu. RCS bu sorunu çözmeyecek olsa da, Android kullanıcılarının iPhone kullanıcılarına artık yüksek çözünürlüklü medya içerikleri gönderebilecek.

iPhone tarihinin en büyük güncellemesi iOS 18’den beklenenler 1 gün önce eklendi

Bilindiği üzere iOS 18, 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2024 kapsamında tanıtılacak. Bu etkinlikte ayrıca iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi de tanıtması bekleniyor. Etkinlikten sonra ilgili beta sürümleri de yayınlanacak. iOS 18’in ise Eylül ayında iPhone 16 serisiyle birlikte çıkış yapması bekleniyor.

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Google, RCS desteğinin iPhone’lara ne zaman geleceğini açıkladı