Google, beklenen RCS desteğinin iPhone’lara ne zaman geleceğini açıkladı

RCS desteği sonbaharda iPhone’larda
Google, yeni Google Mesajlar sayfasında Apple'ın bu sonbaharda iPhone'lar için Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) desteğini sunacağını duyurdu. Bu da Apple’ın yaklaşan iOS 18 güncellemesiyle birlikte RCS desteğini sağlayacağına işaret ediyor. Google’ın ilgili sayfada "Herkes için daha iyi mesajlaşma" başlığı altında RCS ve Apple ile ilgili bilgilere yer veriyordu. Sitenin güncel halinde bu kısım kaldırılmış olsa da kaynak kodlarında ilgili metin halen bulunuyor: "Apple, RCS'yi 2024 sonbaharında benimseyeceğini açıkladı. Bu gerçekleştiğinde, herkes için daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sağlanacak."
Bilindiği üzere iOS 18, 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2024 kapsamında tanıtılacak. Bu etkinlikte ayrıca iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi de tanıtması bekleniyor. Etkinlikten sonra ilgili beta sürümleri de yayınlanacak. iOS 18’in ise Eylül ayında iPhone 16 serisiyle birlikte çıkış yapması bekleniyor.Kaynakça https://9to5google.com/2024/03/28/iphone-rcs-fall-2024/ https://www.android.com/google-messages/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...