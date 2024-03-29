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    Anlık Bildirim

    Google, beklenen RCS desteğinin iPhone’lara ne zaman geleceğini açıkladı

    Google, yeni Google Mesajlar sayfasında Apple'ın bu sonbaharda iPhone'lar için Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) desteğini sunacağını açıkladı. RCS desteği iOS 18 ile gelecek gibi görünüyor.
    Google, RCS desteğinin iPhone’lara ne zaman geleceğini açıkladı Tam Boyutta Gör
    iPhone’larda RCS desteğinin getirilmesi çok uzunca bir süredir bekleniyor. Apple, RCS desteğini getireceğini onaylarken bunun ne zaman olacağını henüz açıklamamış durumda. Ancak rakibi Google, kısa bir süre önce RCS’nin 2024 sonbahar döneminde iPhone’lara geleceğini yeni Google Mesajlar sayfasında doğruladı.

    RCS desteği sonbaharda iPhone’larda

    Google, yeni Google Mesajlar sayfasında Apple'ın bu sonbaharda iPhone'lar için Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) desteğini sunacağını duyurdu. Bu da Apple’ın yaklaşan iOS 18 güncellemesiyle birlikte RCS desteğini sağlayacağına işaret ediyor. Google’ın ilgili sayfada "Herkes için daha iyi mesajlaşma" başlığı altında RCS ve Apple ile ilgili bilgilere yer veriyordu. Sitenin güncel halinde bu kısım kaldırılmış olsa da kaynak kodlarında ilgili metin halen bulunuyor: "Apple, RCS'yi 2024 sonbaharında benimseyeceğini açıkladı. Bu gerçekleştiğinde, herkes için daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sağlanacak."

    iphone rcs ios 18 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Kasım ayında Apple, RCS desteği eklemek için çalıştığını doğrulamış olsa da o dönemde herhangi bir tarih bilgisine yer verilmemişti. Bununla birlikte Google, "Yeşil baloncuk-mavi baloncuk" ayrımını azaltmak için RCS'yi eklemesi konusunda Apple'ı uzun süredir teşvik ediyordu. RCS bu sorunu çözmeyecek olsa da, Android kullanıcılarının iPhone kullanıcılarına artık yüksek çözünürlüklü medya içerikleri gönderebilecek.

    Bilindiği üzere iOS 18, 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2024 kapsamında tanıtılacak. Bu etkinlikte ayrıca iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi de tanıtması bekleniyor. Etkinlikten sonra ilgili beta sürümleri de yayınlanacak. iOS 18’in ise Eylül ayında iPhone 16 serisiyle birlikte çıkış yapması bekleniyor.

    Kaynakça https://9to5google.com/2024/03/28/iphone-rcs-fall-2024/ https://www.android.com/google-messages/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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